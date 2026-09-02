  • Новость часаВС России нанесли удары по военным целям под Киевом и в Одессе
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    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    11 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    34 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    2 сентября 2026, 08:52 • Новости дня

    Российские бойцы втроем захватили укрепрайон ВСУ под Купянском

    Трое российских военных захватили укрепрайон ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа, в которой было всего трое российских военных, заняла укрепленный район противника на купянском направлении в районе населенного пункта Ольшаны, выполнив задачу без потерь настолько быстро, что остальные подразделения не сразу в это поверили, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Штурмовая группа из трех российских военных стремительно заняла укрепленный район украинских войск в районе населенного пункта Ольшаны, передает РИА «Новости». Операция прошла без потерь со стороны Вооруженных сил России.

    «Вообще, в штурме участвовало 25 человек, но передовая группа состояла из троих человек, включая меня. Мы зашли без потерь и раненых и закрепились настолько стремительно, что заняли позиции раньше, чем подошли основные силы», – рассказал боец Московского военного округа с позывным Кот.

    По словам военнослужащего, бойцы сами не ожидали столь быстрого овладения укреплениями противника. Когда подошли основные силы, они были удивлены скоростью выполнения задачи.

    В ходе захвата укрепрайона российские военные взяли в плен несколько солдат Вооруженных сил Украины. За успешное выполнение этой задачи боец Кот в 2023 году был удостоен ордена Мужества, а позднее получил медаль «За спасение погибавших». Сейчас он работает инструктором в Московском военном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения закрепились на новых позициях в Купянске.

    Вооруженные силы России уничтожили крупный укрепрайон противника в окрестностях Глушковки.

    В середине августа один российский боец взял в плен троих солдат ВСУ на запорожском направлении.

    2 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил, почему российские войска не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины.

    «Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», – приводит пресс-служба Кремля слова президента, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Ранее в беседе с журналистами Путин подтвердил, что любые военные объекты на Украине, в том числе британские, российская армия рассматривает как свои законные цели. При этом он назвал военной тайной возможность удара по объектам ВПК на территории Британии, связанным с Украиной.


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    1 сентября 2026, 14:26 • Новости дня
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары Вооруженных сил России привели к полной потере Украиной выхода к морю и остановке работы ее основных морских портов.

    Украина оказалась лишена доступа к морю в результате успешных действий Вооруженных сил России, передает RT со ссылкой на Reuters.

    Агентство отмечает, что удары российской армии привели к полной блокировке украинских морских портов.

    «Российские удары фактически заблокировали морские порты, через которые ранее проходило 90% экспорта Украины», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, систематические удары России по портовой инфраструктуре в четыре раза сократили перевозки через черноморский коридор.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом в Одесской области.

    Украинское аграрное объединение UAC предупредило об угрозе полного обвала экспорта сельхозпродукции.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 01:57 • Новости дня
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии ответил на вопрос, могут ли стать военными целями ВС РФ объекты на территории Британии.

    «Это секрет, военная тайна», – ответил президент России на вопрос, могут ли объекты ВПК на территории Британии, связанные с Украиной, стать для России военными целями.

    Кроме того он подтвердил, что военные объекты на Украине являются законной целью для российской армии. «Любые военные объекты на Украине – наша законная цель, британские, какие угодно», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова  предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия.

    Ранее власти Британии одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    1 сентября 2026, 09:34 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

    ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях, включая порты Одессы и Черноморска.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.

    Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.

    Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.

    В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.

    На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.

    В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.

    Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».

    Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.

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    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

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    1 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Российские войска при освобождении Червоной Криницы заняли крупный укрепрайон

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области, заняв крупный укрепрайон и уничтожив более роты солдат противника.

    Вооруженные силы России при освобождении Червоной Криницы в Запорожской области взяли под контроль крупный район обороны, передает РИА «Новости». Под контроль перешло порядка 100 строений и 15 кв. километров территории.

    «Штурмовые подразделения 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» в ходе наступательных действий взяли под контроль крупный район обороны противника, включая населенный пункт Червоная Криница Запорожской области», – сообщили в Минобороны России.

    В оборонном ведомстве отметили, что в результате боев потери украинской армии составили свыше роты живой силы. Кроме того, уничтожены четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга».

    Освобождение населенного пункта позволило подразделениям группировки «Восток» нарушить оборону противника и расширить контролируемую территорию на данном направлении. Установление контроля над Червоной Криницей создает условия для дальнейшего развития наступления и усиления давления на позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки российские войска освободили Новопавловку в Запорожской области.

    В конце августа бойцы группировки «Восток» заняли запорожский населенный пункт Неженка.

    В мае военные взяли под контроль село Чаривное на этом же направлении.

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    2 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    Путин сообщил об уличных боях в городе Орехов Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал о боях в Запорожской области и продвижении российских военнослужащих на Сумском и Добропольском направлениях фронта.

    «Активно реализуется и наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено девять населенных пунктов, ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно», – приводит пресс-служба Кремля ответ президента в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Говоря о подразделениях Южной группировки войск, Путин отметил уверенное продвижение с преодолением оборонительных рубежей и инженерных сооружений. «В условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 км. Причем к Дружковке выходят с разных сторон, ее начинают войска «обтекать» с юга и подходят с востока», – сообщил Путин.

    Президент указал на достижения войск группировки «Центр», которые наступают на нескольких направлениях сразу. «Ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы – и инженерные, и долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но, уверен, они будут», – отметил глава государства.

    По словам Путина, группировка войск «Север» продолжает создавать полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. При этом до города Сумы осталось около 12 километров.

    Президент напомнил, что стремление российских военных отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км объяснимы и вызваны действиями киевских властей. «Напомню, что эти действия с нашей стороны были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе. Российские войска в конце августа освободили семь населенных пунктов за неделю.

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    1 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за минувшие свутки освободили два населенных пункта в Запорожской области – Новопаволовку и Червоную Криницу.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ около Орехова, Червоного Жовтеня и Преображенки Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» освободили Червоную Криницу в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Василевского Запорожской области и Шевякино Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял более 295 военнослужащих и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Уланово, Коренеком, Малой Рыбицей и Стрелецкой Пушкаркой Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Соснового Бора, Бережного, Подсреднего, Рубленого и Приколотного.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Лесной Стенки, Грушевки Харьковской области, Святогорска, Сидорово и Щурово Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе польская самоходная артиллерийская установка Krab.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны поблизости от Славянскв, Краматорскв, Васютинского, Дружкови, Куртовкаи и Райского ДНР.

    Противник потерял более 210 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Андреевки, Белозерского, Ракши, Новофедоровки, Новотроицкого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

    Днем ранее российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину.

    За прошлую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

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    1 сентября 2026, 23:33 • Новости дня
    Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России

    Путин: Святогорск перешел под контроль ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии сообщил об освобождении города Святогорска (ДНР).

    «За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    В конце августа ВС России освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также взяли под контроль Храповщину в Сумской области. Кроме того, российские военнослужащие установили контроль над Великим Приколом в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.


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    2 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Силовики: Мать бригадного генерала ВСУ получает российскую пенсию

    RT: Генерал ВСУ имел российское гражданство и недвижимость

    Tекст: Катерина Туманова

    Источник в силовых структурах сообщил, как в 2000-х годах бригадный генерал ВСУ Владимир Шведюк, который отвечал за строительство укрепрайонов на украинско-белорусской границе, имел гражданство России и московскую недвижимость.

    При этом официальная биография генерала ВСУ гласит, что он уроженец Винницкой области, рассказал RT источник в российских силовых структурах.

    «…Военный вышел из российского гражданства только после «крымской весны», когда ему на Украине пообещали карьерный рост. При этом его мать остаётся гражданкой Российской Федерации, получает российскую пенсию и имеет счета в российских банках», – заявил он.

    Перед распадом СССР Шведюк поступил в Казанское военное училище, затем его родители переехали в Москву, где в 1995 году семья купила недвижимость, третья часть которой была записана на сына.

    Через два года Шведюк получил российский паспорт. Московскую квартиру продали украинцам, при этом родители будущего генерала ВСУ сохраняли там прописку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты выяснили, что главком ВСУ Драпатый в юности учился в Сургуте. Сестру Драпатого разыскивали в России из-за долга по кредиту.


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    1 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Над Брянской областью отразили массированную атаку почти 300 беспилотников

    Над территорией Брянской области за сутки уничтожили 290 украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За сутки 290 украинских беспилотников уничтожено над Брянской областью, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    Врио губернатора региона Егор Ковальчук в MAX сообщил, что за минувшие сутки в небе над Брянской областью было уничтожено 290 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    «За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 290 вражеских БПЛА самолетного типа», – написал руководитель субъекта в своем официальном аккаунте.

    Ковальчук также уточнил, что ликвидацией дронов занимались подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», брянский линейный отдел МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские системы противовоздушной обороны ликвидировали более 300 беспилотников над Брянской областью.

    В середине прошлого месяца один мирный житель погиб в результате удара украинского дрона по селу Понуровка.

    Девятого августа силы ПВО уничтожили 138 вражеских аппаратов над территорией региона.

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    1 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Обломки украинского беспилотника повредили сельхозпредприятие под Воронежем

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, обломки которого повредили сельскохозяйственное предприятие.

    Дежурные силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Воронежской области, передает ТАСС. В результате падения обломков повреждено остекление здания сельскохозяйственного предприятия и произошло возгорание травы.

     «Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», – сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия в одном из пригородных районов работают оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 августа российские системы противовоздушной обороны поразили 18 украинских беспилотников над Воронежской областью.

    Днем ранее в результате падения фрагментов дронов два человека получили ранения средней степени тяжести. В мае из-за атаки беспилотника на местном предприятии произошло возгорание.

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    2 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области и одной – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

    «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая – 460 кв. км – и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км», – приводит пресс-служба Кремля слова президента на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Путин добавил, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку ВСУ и приступили к ее уничтожению.

    «В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью – большая численность – около пяти тыс. человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны <…>. Там где-то, может быть, 4,5 тыс.–4,8 тыс. [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же пресс-конференции Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России. Начальник Генштаба Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки.

    Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.

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    1 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Жертвами атак украинских беспилотников на автомобили в ЛНР стали четыре человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что прицельные атаки дронов вооруженных сил Украины на гражданские автомобили унесли жизни четырех мирных жителей.

    Украинские военные продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру региона. «Неонацисты продолжают прицельно наносить удары по мирным жителям: погибли четыре человека, еще трое получили ранения», – подчеркнул руководитель республики в MAX.

    На трассе Антрацит – Красный Луч вражеский дрон ударил по фуре, убив водителя и пассажира. Кроме того, в Антрацитовском муниципальном округе жертвами нападения на грузовики стали еще два шофера.

    В Перевальском округе и на выезде из Новоайдара беспилотные аппараты атаковали грузовик и «Газель», травмировав двух водителей. Также в Кременском округе ранения получил 54-летний местный житель.

    Политик добавил, что всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинские военные нанесли удар по пункту пропуска «Должанский – Новошахтинск».

    Днем ранее при атаке на рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов погибли девять мирных жителей.

    В тот же день в городе Рубежное жертвой удара по легковому автомобилю стал 39-летний мужчина.

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    1 сентября 2026, 23:23 • Новости дня
    Путин: переговорный процесс по Украине сегодня в замороженном состоянии

    Путин назвал замороженными переговоры по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию, где поучаствовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и провел ряд двусторонних встреч, после чего вышел к журналистам для ответов на вопросы, в частности – о переговорах по Украине.

    Президент Путин отметил, что переговоры по разрешению украинского конфликта следует наполнять конкретным содержанием, а пока процесс в режиме ожидания.

    «Если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодня, как мы понимаем, то в целом мы не против», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дробницкий указал на то, что США показали признание значимого статуса России. Российские биржевые индексы 31 августа резко выросли после слов Путина об Украине, когда он заверил в направлении усилий на завершение украинского конфликта.


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