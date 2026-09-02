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Российские бойцы втроем захватили укрепрайон ВСУ под Купянском
Трое российских военных захватили укрепрайон ВСУ на купянском направлении
Штурмовая группа, в которой было всего трое российских военных, заняла укрепленный район противника на купянском направлении в районе населенного пункта Ольшаны, выполнив задачу без потерь настолько быстро, что остальные подразделения не сразу в это поверили, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.
Штурмовая группа из трех российских военных стремительно заняла укрепленный район украинских войск в районе населенного пункта Ольшаны, передает РИА «Новости». Операция прошла без потерь со стороны Вооруженных сил России.
«Вообще, в штурме участвовало 25 человек, но передовая группа состояла из троих человек, включая меня. Мы зашли без потерь и раненых и закрепились настолько стремительно, что заняли позиции раньше, чем подошли основные силы», – рассказал боец Московского военного округа с позывным Кот.
По словам военнослужащего, бойцы сами не ожидали столь быстрого овладения укреплениями противника. Когда подошли основные силы, они были удивлены скоростью выполнения задачи.
В ходе захвата укрепрайона российские военные взяли в плен несколько солдат Вооруженных сил Украины. За успешное выполнение этой задачи боец Кот в 2023 году был удостоен ордена Мужества, а позднее получил медаль «За спасение погибавших». Сейчас он работает инструктором в Московском военном округе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения закрепились на новых позициях в Купянске.
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