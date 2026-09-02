Трое российских военных захватили укрепрайон ВСУ на купянском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Штурмовая группа из трех российских военных стремительно заняла укрепленный район украинских войск в районе населенного пункта Ольшаны, передает РИА «Новости». Операция прошла без потерь со стороны Вооруженных сил России.

«Вообще, в штурме участвовало 25 человек, но передовая группа состояла из троих человек, включая меня. Мы зашли без потерь и раненых и закрепились настолько стремительно, что заняли позиции раньше, чем подошли основные силы», – рассказал боец Московского военного округа с позывным Кот.

По словам военнослужащего, бойцы сами не ожидали столь быстрого овладения укреплениями противника. Когда подошли основные силы, они были удивлены скоростью выполнения задачи.

В ходе захвата укрепрайона российские военные взяли в плен несколько солдат Вооруженных сил Украины. За успешное выполнение этой задачи боец Кот в 2023 году был удостоен ордена Мужества, а позднее получил медаль «За спасение погибавших». Сейчас он работает инструктором в Московском военном округе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения закрепились на новых позициях в Купянске.

Вооруженные силы России уничтожили крупный укрепрайон противника в окрестностях Глушковки.

В середине августа один российский боец взял в плен троих солдат ВСУ на запорожском направлении.