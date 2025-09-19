Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военнослужащие продвинулись у двух поселений под Купянском – Кучеровки и Петропавловки, сообщает ТАСС.

«После нанесения поражения живой силе и технике вооруженных формирований Украины российским бойцам удалось продвинуться в районах населенных пунктов Кучеровка и Петропавловка Харьковской области. Северо-западнее Степовой Новоселовки под наш контроль перешла лесополоса, которую украинские боевики удерживали длительное время», – заявил Марочко.

По его словам, в окрестностях Глушковки российские силы уничтожили укрепленный район противника, что позволило подровнять линию боевого соприкосновения и улучшить тактическое положение подразделений.

