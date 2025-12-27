Глава Росстандарта объяснил причины обновления ГОСТов на колбасу

Шалаев сообщил о необходимости новых методов контроля добавок в колбасе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Причины обновления стандартов на колбасу объяснил глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью РИА «Новости». Он отметил, что потребители часто интересуются, зачем менять ГОСТы, если, по их воспоминаниям, советские колбасные изделия были качественными.

«Технологии развиваются, и, к сожалению, недобросовестные участники рынка тоже не стоят на месте. Поэтому становится всё больше возможностей использовать добавки, которых раньше элементарно не существовало. Значит, нужны современные методы контроля для выявления подобных ингредиентов», – заявил Шалаев.

Он уточнил, что обновление ГОСТов в первую очередь связано с совершенствованием методов лабораторного контроля, что позволяет точнее определять соответствие продукции стандартам. Сейчас в России действует несколько десятков ГОСТов, регулирующих разные виды мясных изделий, включая колбасу.

Особое внимание, по словам Шалаева, уделяется стандартам для детского питания. Он сообщил, что в 2024 году был утверждён важный ГОСТ на паштеты для детей, включая продукты для самых маленьких. Это направление для России новое, настолько детализированных стандартов в советское время не существовало.

Глава Росстандарта подчеркнул, что установление требований к продукции для детей – не просто техническая работа, а значимый вклад в заботу о здоровье будущих поколений. По его словам, новые ГОСТы помогут более эффективно защитить потребителей и гарантировать качество пищевой продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России также планируют пересмотреть ГОСТ на икру с упором на снижение массовой доли соли. Ранее в России утвердили новый ГОСТ на пиво, который начнет действовать с 1 января 2027 года.

При этом, Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и салат оливье.