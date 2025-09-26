Росстандарт принял новый ГОСТ на пиво

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво с применением с 2027 года

Tекст: Мария Иванова

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво, он вступит в силу с 1 января 2027 года, передает ТАСС.

В сообщении отмечается: «Настоящий стандарт распространяется на пиво, включая безалкогольное. Стандарт не распространяется на специальное пиво».

Как уточняет газета «Коммерсантъ», это первый за 15 лет новый ГОСТ для пива. Новые требования позволят четче определять продукцию и упростят борьбу с фальсификатом.

По данным Росстата, в период с января по август 2025 года производство пива в России выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев было выпущено 644 млн декалитров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай увеличил экспорт пива в Россию до рекордного уровня.

Германия в июле нарастила поставки пива в Россию до максимального за год объема.

Кроме того в России начали продавать пиво Tumangang из Северной Кореи.



