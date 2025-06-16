В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Росстандарт решил обновить ГОСТ на икру
В России планируют пересмотреть ГОСТ на икру, уделив особое внимание уменьшению массовой доли соли, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев в преддверии Петербургского международного экономического форума.
«Интересная работа, которая сейчас идет – обновление ГОСТа на икру с точки зрения снижения массовой доли соли», – приводит слова Шалаева ТАСС.
По его словам, это станет одним из способов борьбы с фальсифицированной продукцией, появляющейся на российских прилавках. В настоящее время действующий стандарт определяет допустимую массовую долю соли для икры первого сорта на уровне 4-6%, а для второго сорта – 4-7%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шалаев заявил, что ведомство не считает целесообразным устанавливать государственные стандарты на рецепты окрошки и оливье.