Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Глава МИД Украины пообещал ускорить защиту прав закарпатских венгров
Сибига сообщил о готовности ускорить защиту прав закарпатских венгров
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о готовности Киева ускорить выполнение договоренностей по защите прав закарпатских венгров.
По словам Сибиги, Киев готов ускорить выполнение договоренностей по защите языковых, культурных и образовательных прав закарпатских венгров, передает РИА «Новости».
«Да, этот вопрос обсуждался. Мы настроены конструктивно. Для чего затягивать с теми позициями, которые мы можем реализовать, имея достаточную правовую базу, в более короткой перспективе?» – заявил Сибига.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о нежелании страны участвовать в предоставлении Украине кредита Евросоюза на 45 млрд долларов. В прошлом месяце украинский парламент принял в двух чтениях законопроект о правах национальных меньшинств в сфере образования. Тогда правительство Венгрии дало официальное согласие на открытие еще двух глав переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.