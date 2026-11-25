Самолет ВСУ совершил рейс с закрытого аэродрома во Львове в Европу

Транспортник Ан-26 ВСУ вылетел из закрытого Львова в Берлин и Осло

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Самолет Ан-26, эксплуатируемый ВСУ, несмотря на закрытие львовского аэродрома и всего воздушного пространства Украины, слетал отсюда в Берлин, откуда затем отправился в Осло, где пробыл почти сутки», – сказал собеседник ТАСС.

Из Норвегии борт, используемый с 1976 года, прибыл в польский Краков, где находится в настоящий момент. Последний раз самолет поднимался в воздух 17 ноября, совершив рейс в Брюссель. До этого он был замечен на маршруте Львов – Роттердам – Брюссель – Львов.

Собеседник добавил, что транспортные самолеты регулярно выполняют рейсы из Львова за границу. В числе пунктов назначения он назвал Брюссель, датскую базу Войенс, польский Демблин, а также аэродромы Нидерландов, Норвегии и Швеции. Вылеты транспортных Ан-26 и Ан-12 также периодически фиксируются в закрытом аэропорту Черновцов, а легкомоторные самолеты неоднократно замечали в районе аэропорта Ужгорода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе принадлежащий ВСУ транспортный самолет Ил-76 вылетел с закрытого аэродрома во Львове, совершил посадку в Турции и вернулся.

В сентябре украинский Ан-26 совершил перелет из закрытого аэропорта Львова на эстонскую военную базу Эмари.

Летом самолет ВСУ покинул неработающую гавань Львова и провел около трех суток на территории Бельгии и Нидерландов перед возвращением обратно.