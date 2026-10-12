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Рада приняла закон об образовательных правах нацменьшинств
Верховная рада одобрила закон об образовательных правах нацменьшинств
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял в двух чтениях законопроект о правах национальных меньшинств в сфере образования.
Украинский парламент сразу в двух чтениях принял законопроект о правах национальных меньшинств в сфере образования, передает ТАСС.
«Законопроект № 16119 о правах национальных меньшинств в сфере образования принят. За основу – 273 голоса, в целом – 266 голосов», – сообщил Железняк.
По его словам, председателю Рады поручено немедленно подписать документ и направить его на подпись Владимиру Зеленскому. Украинская сторона рассчитывает, что благодаря принятию инициативы Венгрия согласует открытие кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС на фоне обсуждения в Киеве закона о правах национальных меньшинств.
В среду Будапешт снял вето на начало обсуждения интеграции Киева.
На прошлой неделе венгерская сторона допустила разблокировку технического этапа переговоров о вступлении.