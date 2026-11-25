Вице-президент США Вэнс не увидел оснований для помилования главы Nvidia

Tекст: Вера Басилая

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отсутствии необходимости в президентском помиловании для руководителя корпорации Nvidia Дженсена Хуанга, передает РИА «Новости».

«Я вообще не думаю, что ему нужно помилование. Я не видел никаких доказательств того, что он совершил преступление», – подчеркнул Вэнс.

По словам политика, Белый дом получил от генерального прокурора США и других представителей американского правительства заверения в том, что в отношении бизнесмена не ведется никаких расследований.

Комментируя возвращение Хуанга на пост главы Nvidia, вице-президент указал на стратегическую значимость компании для национальных интересов. Он отметил ключевую роль продукции Nvidia в сохранении лидерства Соединенных Штатов в гонке с Китаем в сфере искусственного интеллекта.

Отставка Хуанга продлилась всего 11 дней. 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала из-за близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Эта фирма находится под расследованием американских министерств юстиции и торговли из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму женщину называли источником информации для КНР. При этом китайский МИД назвал обвинения в шпионаже беспочвенными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп назвал помилование Дженсена Хуанга возможным вариантом.

Во вторник Хуанг поблагодарил американскую администрацию за содействие в возвращении на должность.

В понедельник вице-президенту Джей Ди Вэнсу якобы поручили предоставить руководству Nvidia гарантии безопасности для восстановления бизнесмена на посту генерального директора.