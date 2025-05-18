Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и оливье

Tекст: Антон Антонов

Шалаев в рамках форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» заявил, что ГОСТы на потребительские товары разрабатываются регулярно. В частности, два года назад был принят стандарт на шашлык, который определяет требования безопасности для этого блюда, передает ТАСС.

По словам главы Росстандарта, существует множество примеров внедрения стандартов, но ведомство не собирается регулировать рецепты народных блюд. «Наша задача ни в коем случае не входить в требования рецептуры, поэтому ГОСТа на окрошку или на салат оливье мы, скорее всего, не увидим», – сказал он.

Глава Росстандарта отметил важность четкого установления единых и понятных требований к продукции. В качестве примера он напомнил о первом российском ГОСТе на твердые и полутвердые сыры, который был введен в 2024 году. Шалаев добавил, что отечественное сыроделие не только заместило импорт, но и активно развивается, а лучшие технологии стали основой для нового стандарта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, историк кулинарии и шеф-повар Максим Марусенков заявил, что настоящей русской окрошкой можно считать только ту, что приготовлена на белом квасе, с мясом или рыбой. Окрошка на кефире пришла из Средней Азии в советское время. Окрошка на темном квасе также считается советским изобретением, сказал он.

Историк Павел Сюткин рассказал, что добавлять кислое яблоко в оливье начали еще в 1970-х годах.

Исследование показало, что 81% россиян имеют «красные флаги» в еде, вызывающие антипатию к партнеру и разрушающие романтические отношения. В число спорных блюд попали и окрошка на кефире, и оливье с яблоком.