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Холодец признан главным гастрономическим «красным флагом» для сближения россиян
Исследование показало, что 81% россиян имеют «красные флаги» в еде, вызывающие антипатию к потенциальному партнеру, и холодец возглавляет этот список.
Как сообщает VK Знакомства, 81% россиян имеют «красные флаги» в еде, которые могут повлиять на их симпатию к партнерам. В ходе исследования первое место среди самых отталкивающих блюд занял холодец, который не приемлют 45% опрошенных. Это блюдо стало основным кулинарным препятствием для многих россиян в поиске подходящего партнера.
На втором месте в рейтинге отталкивающих блюд оказалась печенка, которую не любят 34% участников опроса. Этот продукт также часто вызывает негативную реакцию и становится причиной отторжения. Замыкает тройку блюд оливье с яблоком, которое не устраивает 21% опрошенных.
Среди наиболее отталкивающих гастрономических сочетаний оказались арбуз с хлебом и сыром — 16%, окрошка на кефире — 12%, пицца с ананасами и картофель фри с мороженым — по 9%, суши с майонезом — 7%, молочный суп — 5% и томатный сок — 4%. Интересно, что женщины чаще испытывают антипатию к поклонникам окрошки на кефире и суши с майонезом, тогда как мужчины больше не приемлют тех, кто предпочитает картошку фри с мороженым.