Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Замминистра обороны Франции вызвали в сенат из-за военных на Украине
Politico: Сенат Франции потребовал ответа о французских военных на Украине
Заместитель министра обороны Франции Алис Рюфо была вызвана в сенат для дачи пояснений после сообщений о тайном пребывании французских военнослужащих на территории Украины.
Во Франции разгорелся политический скандал из-за нахождения французских военнослужащих на украинской территории без уведомления законодателей, передает «Вести» со ссылкой на издание Politico.
В рамках операции Volia французские специалисты с лета 2026 года занимаются подготовкой украинских подразделений и обслуживанием поставленной Парижем военной техники.
В оборонном ведомстве Франции подчеркнули, что военнослужащие не участвуют в боевых действиях, поэтому правительство не применяло статью 35 Конституции об обязательном информировании парламента о зарубежных операциях.
Оппозиция настаивает на раскрытии деталей миссии, ссылаясь на закон о необходимости получать официальное разрешение на ее продление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил об отсутствии необходимости запрашивать разрешение парламента на отправку войск на Украину.
Министр-делегат при министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо официально подтвердила присутствие действующих французских военнослужащих на украинской территории.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо запустил петицию против нахождения военных страны в зоне конфликта.