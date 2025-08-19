Марочко сообщил о боях у Соболевки и продвижении к Благодатовке под Купянском

Tекст: Валерия Городецкая

Марочко в эфире радио «Комсомольская правда», запись которого разместил в соцсети «ВКонтакте», ообщил, что силы России начали бои в районе Соболевки и развивают успех у Благодатовки, где проходит важная трасса Н-26, используемая для снабжения украинской группировки, передает ТАСС.

«В районе Купянска у нас есть определенные успехи. Сейчас наши войска уже находятся в районе Соболевки, идут активные боевые действия. Продвигаемся мы по направлению Благодатовки, а там как раз идет трасса Н-26, по которой и снабжают группировку украинских боевиков», – сказал он.

По словам эксперта, российские военные южнее Шандриголово и Среднего в Донецкой народной республике берут в огневые мешки подразделения ВСУ, находящиеся на этом участке фронта. Марочко подчеркнул, что взятие 26 июля Зеленого Гая позволило бойцам продвинуться на краснолиманском направлении и расширить давление на украинские позиции.

Напомним, войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области.

Ранее ВСУ вывели наемников и нацбат из Купянска.