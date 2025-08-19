Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Марочко сообщил о боях у Соболевки и продвижении к Благодатовке под Купянском
Войска России развивают наступление у Купянска, продвигаясь к населенным пунктам Соболевка и Благодатовка, где идут ожесточенные столкновения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко в эфире радио «Комсомольская правда», запись которого разместил в соцсети «ВКонтакте», ообщил, что силы России начали бои в районе Соболевки и развивают успех у Благодатовки, где проходит важная трасса Н-26, используемая для снабжения украинской группировки, передает ТАСС.
«В районе Купянска у нас есть определенные успехи. Сейчас наши войска уже находятся в районе Соболевки, идут активные боевые действия. Продвигаемся мы по направлению Благодатовки, а там как раз идет трасса Н-26, по которой и снабжают группировку украинских боевиков», – сказал он.
По словам эксперта, российские военные южнее Шандриголово и Среднего в Донецкой народной республике берут в огневые мешки подразделения ВСУ, находящиеся на этом участке фронта. Марочко подчеркнул, что взятие 26 июля Зеленого Гая позволило бойцам продвинуться на краснолиманском направлении и расширить давление на украинские позиции.
Напомним, войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области.
Ранее ВСУ вывели наемников и нацбат из Купянска.