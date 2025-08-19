  • Новость часаЛавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина
    Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих
    Лавров указал Зеленскому на права русских в конституции Украины
    США и Европа начали работу над гарантиями безопасности для Украины
    FT: Украина обязалась купить оружие у США на 100 млрд долларов
    Израиль назвал нового посла в России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    12 комментариев
    19 августа 2025, 14:53 • Новости дня

    Марочко сообщил о боях у Соболевки и продвижении к Благодатовке под Купянском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска России развивают наступление у Купянска, продвигаясь к населенным пунктам Соболевка и Благодатовка, где идут ожесточенные столкновения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко в эфире радио «Комсомольская правда», запись которого разместил в соцсети «ВКонтакте», ообщил, что силы России начали бои в районе Соболевки и развивают успех у Благодатовки, где проходит важная трасса Н-26, используемая для снабжения украинской группировки, передает ТАСС.

    «В районе Купянска у нас есть определенные успехи. Сейчас наши войска уже находятся в районе Соболевки, идут активные боевые действия. Продвигаемся мы по направлению Благодатовки, а там как раз идет трасса Н-26, по которой и снабжают группировку украинских боевиков», – сказал он.

    По словам эксперта, российские военные южнее Шандриголово и Среднего в Донецкой народной республике берут в огневые мешки подразделения ВСУ, находящиеся на этом участке фронта. Марочко подчеркнул, что взятие 26 июля Зеленого Гая позволило бойцам продвинуться на краснолиманском направлении и расширить давление на украинские позиции.

    Напомним, войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области.

    Ранее ВСУ вывели наемников и нацбат из Купянска.

    18 августа 2025, 18:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе

    Эксперт Юшков: На азербайджанской нефтебазе в Одессе могли прятать морские дроны

    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В последние годы нефтебаза в Одессе не работала, но Украина могла там хранить что угодно, от готового топлива до беспилотников. Так объясняет удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Удары по топливно-энергетически объектам в Одессе вряд ли являются ответом России на удары Киев по нефтепроводу «Дружба». В последние годы нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR в Одессе не работал. Раньше через него прокачивали нефть для Кременчугского НПЗ, но сейчас этот завод не работает, поэтому и танкеры с нефтью в Одессу не приходят», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако там много резервуаров, и Украина могла их использовать для своих нужд. «Например, там могли храниться готовые нефтепродукты, в том числе для ВСУ. Там могли прятать морские беспилотники и в целом все, что угодно, так как это крупный промышленный объект», - отмечает эксперт.

    По его словам, Россия периодически обстреливает портовые мощности Одессы, потому что они используются для доставки грузов, которые помогают ВСУ. Поэтому не факт, что Россия целенаправленно била по объектам, которые принадлежат азербайджанской компании SOCAR, хотя отношения с Азербайджаном у нас и ухудшились, заключает эксперт.

    В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Вскоре выяснилось, что удар пришелся по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Президента Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по этой нефтегазе ударом по энергетической независимости Украины.

    Комментарии (16)
    18 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области

    Подразделения ВС РФ взяли под контроль направления снабжения под Купянском

    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные проводят окружение Купянска, контролируя ключевые пути снабжения украинской армии и постепенно продвигаясь в условиях сильных укреплений врага, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

    Подразделения Вооруженных сил России взяли в окружение город Купянск Харьковской области, сообщил Ганчев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени».

    Ганчев подчеркнул, что фронтовые подразделения ВС РФ контролируют стратегические направления снабжения и ротации украинских войск под Купянском. Он отметил, что российские военные поэтапно продвигаются, преодолевая трехлетние укрепления противника и сложный ландшафт.

    По его словам, «последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск».

    Глава ВГА добавил, что о быстрой победе говорить не приходится, однако продвижение российских войск стабильно продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало удар ракетного комплекса «Искандер» по площадке запуска дронов ВСУ. ВС России разрушили объекты ВСУ в Мирнограде и Иванполье ударами авиационных бомб ФАБ.

    Комментарии (19)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 02:24 • Новости дня
    Зеленский отказался от требования перемирия

    Зеленский: Украина не будет настаивать на перемирии

    Зеленский отказался от требования перемирия
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Отвечая на вопрос о том, настаивает ли Украина на перемирии, Зеленский заявил: «Мы готовы к встрече без каких-либо условий». Как пояснил Зеленский, он опасается, что в случае требования перемирия «в качестве условия для двусторонней встречи» Киев обвинят в «срыве переговоров», передает ТАСС.

    «Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», – сказал Зеленский.

    Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие семь-десять дней, передает РИА «Новости».

    Украина предложила США приобрести у них вооружения на 90 млрд долларов, в том числе самолеты и системы ПВО, сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Однако Трамп считает, что урегулировать конфликт на Украине можно даже без прекращения огня.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что «начал подготовку» ко встрече российского лидера с Зеленским.

    Комментарии (13)
    18 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    Комментарии (13)
    18 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    @ Погиба Александра/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые сообщения о потенциальной ненадежности мессенджера MAX исходили от пользователей с Украины, заявил ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов.

    По его словам, украинские мошенники на протяжении нескольких лет применяли зарубежные платформы для обмана российских пользователей, что подрывало доверие и вызывало проблемы с безопасностью.

    Карнаухов отметил, что создание отечественного мессенджера, сфокусированного на цифровом суверенитете, стало угрозой для мошенников. «Паника и попытки дискредитации – не что иное, как реакция на потерю удобной площадки для мошеннической деятельности», – написал он в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram отреагировал на слухи о том, что MAX якобы постоянно следит за пользователями через веб-камеру. «Telegram-каналы разгоняют скриншот с какого-то форума, пользователь которого среагировал на уведомления антивируса Kaspersky о том, что МAX обращается к камере, даже когда просто висит в фоне. Пресс-служба мессенджера сразу выпустила официальное опровержение, и я ей верю: ни один приличный продукт, принадлежащий уважаемой компании, никогда не будет заниматься скрытой слежкой за своими пользователями – слишком велики имиджевые риски», – пояснил он.

    Горелкин подчеркнул, что многие Telegram-каналы проигнорировали это опровержение, что может свидетельствовать о попытках манипулировать общественным мнением.

    Как сообщает ресурс о гаджетах iPhones.ru, в последнее время в сети распространяются слухи о том, что новый мессенджер MAX от VK якобы шпионит за пользователями. Но при этом никаких подтверждений этому нет. «У MAX набор разрешений и функций абсолютно типичный для современного мессенджера со звонками, файлами и аналитикой. Ну уж точно не больше, чем у VK, "вотса" или "телеги"», – говорится в материале.

    Ранее в MAX опровергли слухи о постоянном использовании камер пользователей.

    Комментарии (20)
    19 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    Комментарии (10)
    18 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Pravda: Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии прекратились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» после сообщения о повреждении подстанции, обеспечивающей транзит в страну.

    Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены, передает ТАСС со ссылкой на словацкий портал Pravda и компанию-оператора Transpetrol.

    Оператор сообщил, что причиной остановки поставок стала проблема, возникшая вне территории Словакии. По этой же причине Венгрия также перестала получать нефть по «Дружбе».

    Словацкий телеканал TA-3 сообщил, что перебои в прокачке нефти связаны с ударом Вооруженных сил Украины по одной из подстанций трубопровода, через которую осуществляются поставки в Словакию и Венгрию. Телеканал указывает на технические последствия произошедшего повреждения для обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар Украины по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, показывает готовность киевских властей идти на любые шаги.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены после атаки, сроки восстановления инфраструктуры неизвестны.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 17:39 • Новости дня
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма

    Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выбрал черную футболку для встречи с представителем США, выделяясь на фоне участников переговоров, придерживавшихся официального стиля.

    Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.

    Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.

    Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

    В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».

    На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.

    Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментарии (7)
    19 августа 2025, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Брянской области группировкой российских войск «Север» пресечена попытка вторжения группы боевиков вооруженных сил Украины на территорию России.

    «В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер», комментируя ситуацию на Черниговском направлении.

    На Сумском направлении российские штурмовые подразделения «Северян» с боями продвинулись вглубь Юнаковки и закрепились в восьми зданиях. Продвижение на данном участке фронта составило до 500 метров.

    ВСУ после неудачных попыток атаковать Степовое, Варачино и Алексеевку отвели подразделения, понесшие потери, в тыл. Командование ВСУ продолжает перебрасывать западную артиллерию и бронетехнику в попытках восстановить контроль над утраченными территориями в Сумской области. Часть техники была уничтожена расчетами БПЛА группировки «Север» при выдвижении на позиции.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ серьезных атак не предпринимали.

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Синельниково, где российские силы продвинулись на 200 метров, а ВСУ оказывают сопротивление и иногда контратакуют.

    В Волчанске российские штурмовики продвинулись на востоке города и на левом берегу реки Волчья. В районе Тихого «Северяне» продвинулись на 200 метров.

    На Липцовском направлении ВСУ активности не проявляли. На участке фронта Меловое-Хатнее авиация ВКС России нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в районе Хатнее и Чугуновки.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее на Сумском направлении ВСУ бросили в бой все имеющиеся ресурсы, безуспешно пытаясь восстановить утраченные в боях с группировкой российских войск «Север» позиции.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ
    ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки БПЛА.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, снаряд американской РСЗО HIMARS и 117 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 217 беспилотников, 625 ЗРК, 24 661 танк и других бронемашин, 1 587 боевых машин РСЗО, 28 699 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 934 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница».

    В минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

    Ранее они поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 02:40 • Новости дня
    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Мерц: Трамп договорился о встрече Путина и Зеленского в течение двух недель

    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп договорился о встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в течение двух недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По словам Мерца, в ходе переговоров в Белом доме устроили перерыв, во время которого «американский президент поговорил с президентом РФ по телефону и договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель». Место переговоров пока не определено, передает ТАСС.

    После двусторонней встречи, как уточнил Мерц, Трамп планирует пригласить Путина и Зеленского на трехсторонние переговоры. Кроме того, Мерц сообщил о запланированной на 19 августа видеоконференции коалиции желающих по вопросам Украины.

    Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники заявил, что Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече между Путиным и Зеленским.

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 05:24 • Новости дня
    В Европе назвали условие гарантий безопасности Украины

    Стубб: Гарантии безопасности для Украины вступят в силу после достижения мира

    В Европе назвали условие гарантий безопасности Украины
    @ JASON ALDEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности, которые должна получить Украина, начнут действовать лишь после завершения боевых действий и достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    «Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что на встрече в Белом доме с Зеленским и лидерами Европы обсуждались вопросы предоставления Украине гарантий безопасности. Зеленский отметил, что эти гарантии могут быть закреплены на бумаге в течение ближайших семи-десяти дней.


    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 21:08 • Новости дня
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Газета ВЗГЛЯД открыла информационный канал в российском мессенджере MAX. Теперь пользователи платформы могут получать в этом приложении свежие новости России и мира, а также собственные эксклюзивные материалы нашего издания.

    Перейти на канал и подписаться на материалы газеты ВЗГЛЯД можно по ссылке.

    MAX был запущен компанией VK в марте 2025 года. Мессенджер предоставляет пользователям возможность обмениваться сообщениями, отправлять голосовые сообщения, совершать звонки и передавать файлы до четырех гигабайт. Приложение можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.

     С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустановлен на всех новых смартфонах в России. В начале августа разработчики MAX провели тестирование интеграции приложения с порталом Госуслуг. В будущем сервис также позволит получать и передавать документы с электронной подписью.

    Приложение MAX уже получило высокую популярность среди российских пользователей с рейтингом 4,6 в Google Play и 4,4 в AppStore.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, образовательная платформа Сферум стала интегрированной в мессенджер MAX и с 25 августа начнет работу для пользователей в шести пилотных регионах. Переход коммуникации между школой, родителями и учениками в мессенджер MAX обеспечит защиту данных и повысит цифровой суверенитет.

    Комментарии (10)
    19 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету

    Лавров: Финляндия нарушила нейтралитет, вступив в НАТО

    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финляндия нарушила прежние обязательства о вечном нейтралитете, став участником НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Заявление Лаврова прозвучало в эфире «России-24», передает ТАСС.

    Глава МИД напомнил, что ранее руководители Финляндии подписали соглашение о вечном нейтралитете, предусматривающее неприсоединение к военным блокам, направленным против другой стороны.

    «Они [руководители Финляндии] подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны», – сказал министр. Он задался вопросом, где сейчас эти договоренности, напомнив, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, который официально считает Россию врагом.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 18:58 • Новости дня
    Дипломаты ЕС склоняются к отказу от посещения парада в Китае из-за визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты в Китае рассматривают возможность не посещать военный парад в сентябре из-за ожидаемого присутствия президента России Владимира Путина, пишет South China Morning Post (SCMP).

    По информации South China Morning Post, представитель Евросоюза в Китае Хорхе Толедо уже отказался от участия в мероприятии, передает РИА «Новости». Некоторые другие европейские дипломаты также приняли решение не присутствовать на параде или запланировали отпуск на эти даты.

    Один из источников отметил, что ЕС мог бы послать «решительный сигнал» о своей единой позиции по ситуации на Украине, если бы все европейские послы синхронно отказались от участия в параде.

    Ранее сообщалось, что лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

    Комментарии (4)
    Главное
    ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ
    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Bloomberg: Зеленский пытался обаять Трампа ради гарантий безопасности
    Главу азербайджанской общины Челябинской области лишили гражданства России
    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь
    В детсадах решили провести апробацию «Разговоров о важном»

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации