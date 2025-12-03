Tекст: Денис Тельманов

Два концерта заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как Shaman, не состоялись в Белгороде, передает Фонтанка.ру. Артист рассказал, что по прибытии в ДК «Энергомаш» узнал об отмене событий из-за чрезвычайной ситуации.

В прямом обращении к поклонникам Shaman заявил: «Только-только приехали в Белгород в ДК и узнали о том, что ситуация чрезвычайная. Концерт сегодня и завтра отменяется, поэтому приносим свои изменения». Он отметил, что деньги за приобретенные билеты будут полностью возвращены.

В публикации артист пояснил, что причиной стали сведения о планируемой провокации со стороны ВСУ во время обоих концертов. Он назвал Белгород прифронтовой территорией и подчеркнул, что безопасность зрителей для него важнее всего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школы получили перечень песен для уроков музыки, в который вошел Shaman.

Shaman пообещал дать ответ США из-за блокировки его канала на YouTube и пригласил своих поклонников к американскому посольству.

Екатерина Мизулина отметила, что их с Shaman роспись могла пройти только в Донецке.

Ярослав Дронов подтвердил существование партии «Мы» и отметил это событие вместе с Мизулиной в Коломне.