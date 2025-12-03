Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.11 комментариев
Shaman сообщил об отмене выступлений в Белгороде из-за провокаций ВСУ
Певец Shaman объявил об отмене двух концертов в белгородском ДК «Энергомаш», указав, что решение связано с угрозой провокаций и заботой о безопасности.
Два концерта заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как Shaman, не состоялись в Белгороде, передает Фонтанка.ру. Артист рассказал, что по прибытии в ДК «Энергомаш» узнал об отмене событий из-за чрезвычайной ситуации.
В прямом обращении к поклонникам Shaman заявил: «Только-только приехали в Белгород в ДК и узнали о том, что ситуация чрезвычайная. Концерт сегодня и завтра отменяется, поэтому приносим свои изменения». Он отметил, что деньги за приобретенные билеты будут полностью возвращены.
В публикации артист пояснил, что причиной стали сведения о планируемой провокации со стороны ВСУ во время обоих концертов. Он назвал Белгород прифронтовой территорией и подчеркнул, что безопасность зрителей для него важнее всего.
