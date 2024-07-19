Певец Shaman решил ответить США концертом у американского посольства

Tекст: Вера Басилая

«Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я – русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить!» – обратился певец к россиянам.

По его словам, у США не получится запретить Россию, как бы «они не старались».

«Встречаемся сегодня в 21.00 у американского посольства. И покажем им. Скоро нас всех ждет победа», – заявил Shaman.

Ранее в рамках 14-го пакета санкций против России ЕС внес в черный список певицу Полину Гагарину, певца Ярослава Дронова, известного как Shaman (Шаман), и актера Ивана Охлобыстина.

Shaman назвал свою национальность причиной блокировки на YouTube.