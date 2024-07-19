Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.2 комментария
Певец Shaman решил ответить США концертом у американского посольства
Певец Shaman (Ярослав Дронов) пообещал дать ответ США из-за блокировки его канала на YouTube и пригласил всех своих поклонников к американскому посольству.
«Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я – русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить!» – обратился певец к россиянам.
По его словам, у США не получится запретить Россию, как бы «они не старались».
«Встречаемся сегодня в 21.00 у американского посольства. И покажем им. Скоро нас всех ждет победа», – заявил Shaman.
Ранее в рамках 14-го пакета санкций против России ЕС внес в черный список певицу Полину Гагарину, певца Ярослава Дронова, известного как Shaman (Шаман), и актера Ивана Охлобыстина.
Shaman назвал свою национальность причиной блокировки на YouTube.