Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
В Петербурге состояние отравленного матерью мальчика оценили как средней тяжести
В Петербурге состояние 12-летнего мальчика, которого мать пыталась убить, вылив в его горло уксусную кислоту и бросив в озеро, оценивается как средней тяжести, сообщили в правоохранительных органах.
«Врачи сегодня оценивают состояние мальчика как средней тяжести», – сказал источник РИА «Новости».
Отмечается, что ребенок имеет ограниченные возможности здоровья. Он воспитывается в полной семье и имеет двух сестер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере.
Женщину арестовали за попытку убийства младенца в Ленобласти.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об облитой кислотой петербурженке.