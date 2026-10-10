В Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ребенка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса и поместили в отделение реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и продолжают бороться за его жизнь, сообщает телеканал 78.ru.

У пострадавшего диагностированы ожоги и отравление кислотой, его ввели в искусственную кому. Отмечается, что у школьника может быть аутизм.

Преступление произошло у Дудергофского озера. Женщина насильно влила сыну в рот 70-процентный уксус, облила ему лицо, столкнула в воду и скрылась. Несмотря на травмы, ребенок смог самостоятельно выбраться на берег.

Подозреваемая работала искусствоведом и урбанистом, а также вела блог для мам. Помимо пострадавшего мальчика, она воспитывает двух дочерей в возрасте девяти и 13 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об облитой кислотой петербурженке. Ранее правоохранительные органы обвинили иностранку в Подмосковье в попытке отравления сына уксусом.