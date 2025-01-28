Иностранку в Подмосковье обвинили в попытке отравления сына уксусом

Иностранку в Подольске отправили под суд за попытку отравить двухлетнего сына уксусом

Tекст: Вера Басилая

По словам Врадий, инцидент произошел 12 октября прошлого года в Подольске, когда женщина попыталась напоить ребенка уксусной кислотой из детской бутылочки. После этого она предприняла попытку покончить жизнь самоубийством, передает РИА «Новости».

Ребенок получил серьезные химические ожоги горла, пищевода и желудка. Однако благодаря быстрому вмешательству врачей удалось спасти как мальчика, так и его мать. По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК Ольги Врадий, расследование завершено, и дело с обвинительным заключением передано в суд.

Женщина обвиняется в покушении на убийство малолетнего сына с особой жестокостью. В ходе следствия она не признала вину, утверждая, что произошедшее было случайностью. На данный момент ожидается судебное разбирательство по этому делу.

Ранее в Лобне задержали нелегального мигранта, который в течение года систематически избивал и пытал свою дочь раскаленными металлическими предметами.

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