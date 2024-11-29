СК раскрыл подробности истязаний 12-летнего мальчика в Кузбассе

В Кемеровской области мать и ее сожитель издевались и калечили 12-летнего ребенка

Tекст: Евгения Караваева

Следственный комитет России по Кемеровской области – Кузбассу сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию своего 12-летнего сына, сообщает ведомство. Установлено, что преступления совершались совместно с сожителем, который также умышленно причинял тяжкий вред здоровью ребенка.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2024 года женщина вместе с сожителем подвергала мальчика физическим и нравственным страданиям, в том числе заставляла ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды и не кормила его.

Это привело к тому, что ребенок не выдержал и 26 ноября сбежал из дома. Его обнаружили в одном из магазинов Прокопьевска. Ребенка изъяли из семьи, он находится социальном учреждении, с ним работают психологи. Следователи допрашивают свидетелей, назначают экспертизы, собирают доказательства. Возбуждено уголовное дело по признакам халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следователи проводили проверку после сообщений о нанесении побоев воспитательницей детского сада полуторагодовалому ребенку в Тульской области. А на Урале мужчина обвиняется в истязании и убийстве двухлетней падчерицы.