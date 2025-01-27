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В Лобне задержали нелегала за пытки дочери раскаленным металлом
Иностранец-нелегал в Лобне год наказывал дочь раскаленным металлом за провинности
В Лобне задержан нелегальный мигрант, систематически избивавший и пытавший свою дочерь раскаленными металлическими предметами в течение года, сообщили в Следственном комитете.
Иностранный гражданин, проживающий в Лобне нелегально, обвиняется в систематическом избиении и жестоком обращении со своей малолетней дочерью, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным следствия, с января 2024 года мужчина не только избивал ребенка, но и причинял ей ожоги раскаленными металлическими предметами за различные провинности. В рамках расследования он был задержан по подозрению в истязании ребенка.
Следственными органами также была организована проверка касательно незаконной миграции и халатности, так как семья находилась в России без законных оснований. Дело привлекло внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Московской области Ярославу Яковлеву предоставить подробный доклад о ходе расследования и обстоятельствах дела.
Исполнение этого поручения находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета. Ведется всестороннее расследование для установления всех фактов и обстоятельств дела, а также для принятия соответствующих мер в отношении всех нарушителей российских законов.
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