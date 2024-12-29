В Иркутской области задержали избивавшую десятимесячного внука бабушку

В Иркутской области задержали женщину, избивавшую десятимесячного внука кулаками и палкой

Tекст: Вера Басилая

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области задержана 40-летняя женщина, избивавшая своего 10-месячного внука. Инцидент произошел в селе Гаханы, где женщина наносила малышу удары по голове и телу кулаками и деревянной палкой из-за того, что ребенок своим плачем раздражал ее, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, получил множественные телесные повреждения и переломы, и был доставлен в медицинское учреждение. Женщине предъявлено обвинение по нескольким статьям, включая причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предмета в качестве оружия, истязание несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по воспитанию и халатность.

Задержанная признала свою вину. В семье, кроме пострадавшего, находятся еще четверо несовершеннолетних детей, которые сейчас помещены в детское отделение местной больницы. Следственные органы также намерены оценить действия матери пострадавшего и должностных лиц, ответственных за профилактику безнадзорности несовершеннолетних.

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