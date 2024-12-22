Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее

Председатель СК поручил расследовать систематическое насилие над детьми в Адыгее

Tекст: Денис Тельманов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после информации о систематическом истязании троих детей, передает РИА «Новости». По сообщениям, отец и мачеха регулярно подвергали детей насилию, включая избиения и издевательства. Согласно предварительным данным, двое старших детей смогли сбежать к своей матери, в то время как младший остается в доме отца.



В социальных медиа распространяется информация о жителе Республики Адыгея и его супруге, которые, по имеющимся данным, систематически издеваются над детьми. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», – говорится в официальном сообщении.

Следственными органами СК России по Адыгее организована проверка по данному факту. Ход проверки находится под контролем прокуратуры республики, что подчеркивает серьезность ситуации и важность ее скорейшего разрешения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об истязании школьника в Бурятии, который потерял сознание после насилия со стороны сверстников. В Кемеровской области следователи обвинили женщину в истязании и неисполнении родительских обязанностей по отношению к своему 12-летнему сыну. Суд в Ульяновской области постановил заключить под стражу жительницу и ее внука, подозреваемых в издевательствах над приемными детьми.

