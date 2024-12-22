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    Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    32 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    22 декабря 2024, 06:11 • Новости дня

    Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее

    Председатель СК поручил расследовать систематическое насилие над детьми в Адыгее

    Tекст: Денис Тельманов

    Следком начал проверку после сообщений о систематическом насилии над тремя детьми в Адыгее, двое из которых сбежали к матери.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после информации о систематическом истязании троих детей, передает РИА «Новости». По сообщениям, отец и мачеха регулярно подвергали детей насилию, включая избиения и издевательства. Согласно предварительным данным, двое старших детей смогли сбежать к своей матери, в то время как младший остается в доме отца.

    В социальных медиа распространяется информация о жителе Республики Адыгея и его супруге, которые, по имеющимся данным, систематически издеваются над детьми. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», – говорится в официальном сообщении.

    Следственными органами СК России по Адыгее организована проверка по данному факту. Ход проверки находится под контролем прокуратуры республики, что подчеркивает серьезность ситуации и важность ее скорейшего разрешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об истязании школьника в Бурятии, который потерял сознание после насилия со стороны сверстников. В Кемеровской области следователи обвинили женщину в истязании и неисполнении родительских обязанностей по отношению к своему 12-летнему сыну. Суд в Ульяновской области постановил заключить под стражу жительницу и ее внука, подозреваемых в издевательствах над приемными детьми.

    21 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников

    Tекст: Антон Антонов

    В одной из московских школ около 40 подростков-мигрантов избили трех учеников, сообщают социальные медиа. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося.

    В социальных медиа сообщили, что «в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников», двое из которых сейчас «находятся в больнице». Отмечается, что это уже «не первый подобный инцидент в данной школе». Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщил СК в Telegram.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что троим школьникам понадобилась помощь медиков из-за потасовки на перемене между двумя группами подростков в Новой Москве, передает РИА «Новости».

    Директор московской школы № 1788 Александр Ездов подтвердил, что в четверг «между учениками произошла драка», решается вопрос «о постановке нападавших на внутришкольный учет». В школу вызвали родителей зачинщиков потасовки.

    «С каждым участником произошедшего проводятся воспитательные беседы, задействован школьный психолог, социальный педагог и служба примирения», – сказал Ездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил закон, требующий знаний русского языка от детей мигрантов для поступления в российские школы. Минпросвещения рассматривает изменения в порядке приема детей мигрантов в школы в части определения необходимых для этого документов.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости ужесточать требования к мигрантам в России и подчеркнул, что правоохранительные органы должны следить за их уважением российских традиций.

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    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    21 декабря 2024, 21:41 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о «технологической дуэли» с Западом

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение президента Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касались уникальных свойств ракетной системы «Орешник» и были ответом тем, кто говорит об уязвимости этого оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что комментарий Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касался уникальных характеристик новой ракетной системы «Орешник». Песков отметил, что эта система на поколение опережает все существующие виды вооружения, при этом не будучи ядерным оружием, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что слова Путина были прямым ответом на заявления западных экспертов, которые сомневаются в возможностях «Орешника».

    «Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения», – пояснил пресс-секретарь Кремля.

    Песков также отметил, что слова президента о «технологической дуэли» были реакцией на заявления западных экспертов об уязвимости «Орешника», таким образом, Путин предложил провести своего рода испытание, в ходе которого «Орешник» продемонстрирует свои возможности, показав, что он не уязвим, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», и заявил о готовности России к такой «технологической дуэли» с западными системами ПВО в любой момент.

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил о неспособности Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, отметив, что надежды Запада на технологическую отсталость Москвы не оправдались.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

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    21 декабря 2024, 07:19 • Новости дня
    Гибель ребенка в результате украинского обстрела Рыльска не подтвердилась

    Хинштейн сообщил об отсутствии детей среди погибших при обстреле Рыльска Украиной

    Гибель ребенка в результате украинского обстрела Рыльска не подтвердилась
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Среди жертв обстрела Рыльска детей нет, погибли пять человек, а не шесть, как указывалось ранее, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «И уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести – нет. Их пять. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии», – сказал Хинштейн в видеообращении в Telegram.

    Хинштейн выразил соболезнования родственникам погибших и жителям Рыльска, подчеркнув, что правительство региона окажет пострадавшим максимальную помощь, передает ТАСС.

    Количество пострадавших составило 12 человек, из которых девять находятся в областной больнице. Восьми пострадавшим диагностированы легкие повреждения, состояние еще одного человека оценивается как средней тяжести.

    Он также сообщил, что возвращается из Рыльска, где провел заседание оперативного штаба и осмотрел поврежденные объекты. Всего пострадали девять объектов, семь из которых являются объектами социальной инфраструктуры. Помимо этого, повреждения получили несколько малоэтажных жилых домов и частных строений, в ряде домов выбиты окна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, атака была направлена против мирных жителей и гражданских объектов. Сообщалось, что погибли шесть человек, включая ребенка.

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    22 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов

    В Москве и области совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

    Как передает ТАСС, за последние сутки в Москве и области было зафиксировано более десяти поджогов банкоматов и взрывов фейерверков в общественных местах. Все действия совершались по указаниям телефонных мошенников, а среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время ведется разбирательство по каждому случаю, и по итогам будут приняты решения в соответствии с законодательством.

    Адвокат и бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич ранее сообщила ТАСС, что участие в подобных действиях по заданию мошенников с Украины может привести к уголовным делам по тяжким статьям. Она отметила, что совершение преступлений под влиянием аферистов не освободит от ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц, также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников, а в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.

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    21 декабря 2024, 20:38 • Новости дня
    Белоусов объяснил необходимость создания войск беспилотных систем

    Белоусов объяснил создание нового рода войск возросшей ролью беспилотников в современных конфликтах

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия создаст новый род войск – войска беспилотных систем, чтобы усилить роль дронов в разведывательных и ударных операциях, это стало особенно актуально в современных конфликтах, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

    Андрей Белоусов заявил, что развитие беспилотников воздушного, наземного и морского базирования стало необходимым в условиях возросшей их роли в современных конфликтах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    «В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», – заявил Белоусов.

    Министр отметил, что из-за важности этих средств принято решение о создании отдельного рода войск беспилотных систем.

    По его словам, традиционные схемы разработки и внедрения вооружений занимают много времени, поэтому было решено объединить усилия волонтеров, меценатов и Министерства обороны в рамках проекта «Народный ОПК» для ускоренного развития таких систем, особенно FPV-дронов.

    Ранее Белоусов оценил применение беспилотников на Специальной военной операции в тактическом звене. Также он заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года.

    Эксперты заявили, что создание войск беспилотных систем станет плюсом для экономики, управления и стандартизации в сфере беспилотной авиации.

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    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

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    22 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа

    Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.

    Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

    Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

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    21 декабря 2024, 15:06 • Новости дня
    Ракетный корабль «Туча» принят в состав Черноморского флота в Каспийске

    Tекст: Евгения Караваева

    Малый ракетный корабль «Туча» вошел в состав ВМФ после завершения торжественной церемонии в Каспийске, где был поднят Андреевский флаг.

    Малый ракетный корабль «Туча» официально принят в состав Военно-морского флота России и будет базироваться в Каспийске, сообщает ТАСС. Церемония состоялась на пункте базирования Каспийской флотилии под руководством вице-адмирала Игоря Мухаметшина. На корабле подняли Андреевский флаг, символизирующий его вступление в ряды ВМФ.

    Мухаметшин от имени главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева выразил благодарность трудовому коллективу Зеленодольского судостроительного завода за укрепление боевой мощи флота. Он также выразил уверенность, что экипаж корабля с честью выполнит все поставленные задачи, продолжая традиции и подвиги российских моряков.

    МРК «Туча» был построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького и прошел государственные ходовые испытания на морских полигонах Каспийского моря, которые завершились в пятницу. В торжественной церемонии участвовали высокопоставленные лица, включая командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева и генеральных директоров судостроительных корпораций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, стратегическая атомная подводная лодка «Архангельск» успешно завершила все испытания и готовится войти в состав Военно-морского флота России, отметил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

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    21 декабря 2024, 14:57 • Новости дня
    В Тюмени после купания в бассейне отравились 17 человек

    В Тюменской области госпитализированы 15 детей и двое взрослых с отравлением после купания в бассейне

    Tекст: Вера Басилая

    В Тобольске 15 детей и двое взрослых были госпитализированы с отравлением парами хлора после купания в бассейне, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СКР по Тюменской области.

    Двое взрослых и 15 детей, среди которых трехмесячный ребенок, были госпитализированы в Тюменской области после купания в бассейне из-за отравления парами хлора. По факту предоставления небезопасных услуг возбуждено уголовное дело, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СКР по Тюменской области.

    Дети, пострадавшие в результате инцидента, находятся в состоянии средней степени тяжести. Всех пациентов доставили в Областную больницу №3, и специалисты оказывают им необходимую медицинскую помощь.

    На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи, которые оперативно госпитализировали всех пострадавших. Пресс-служба департамента здравоохранения региона сообщает, что дети находятся под внимательным медицинским наблюдением.

    Ранее в одном из бассейнов Севастополя шестеро детей отравились хлором.

    В сентябре 2023 года в Сергиевом Посаде после посещения бассейна люди пострадали от отравления хлором, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

    До этого в Тюменской области после купания в бассейне на базе отдыха 13 детей почувствовали недомогание, троих из них госпитализировали.

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    21 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    В курскую больницу поступили 14 пострадавших от удара ВСУ по Рыльску

    В больнице Курска приняли14 жителей Рыльска, пострадавших от атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В курской областной больнице проходят лечение 14 жителей Рыльска с незначительными травмами после ракетного удара ВСУ, среди них беременная женщина.

    В результате ракетного удара ВСУ, который произошел вечером 20 декабря, 14 жителей Рыльска получили повреждения и были госпитализированы в курскую областную клиническую больницу, передает ТАСС. Врио губернатора региона Александр Хинштейн посетил пострадавших и сообщил, что большинство из них получили незначительные повреждения.

    Среди пострадавших находится беременная Юлия, которой врачи уделяют особое внимание. Во время атаки она спряталась за машиной, что спасло ее от серьезных травм, хотя осколки пробили бензобак автомобиля. Владелец этой машины, находящийся в соседней палате, также получил ранения вместе с 14-летним сыном Юлии.

    Работников местного дома культуры Романа и Юлию, которые находились в здании во время обстрела, также доставили в больницу. Во время налета они записывали песню для односельчан в студии. Стены разрушенного здания защитили их от гибели.

    ВСУ нанесли удар по Рыльску 20 декабря, в результате чего погибли пять человек и двенадцать пострадали. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки вооруженных сил Украины на город Рыльск Курской области пострадала женщина на девятом месяце беременности, а также еще восемь жителей города, пять из которых отправлены в Курскую областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Среди жертв обстрела Рыльска детей нет, погибли пять человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Из-за обстрела ВСУ Рыльска пострадали 12 зданий, включая десять объектов социальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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    21 декабря 2024, 13:18 • Новости дня
    Рябков заверил в способности российского «Орешника» противостоять ПРО США

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

    Рябков заявил о полной уверенности России в своих вооружениях, комментируя слова президента России Владимира Путина относительно гипотетической дуэли между российским «Орешником» и американской системой противоракетной обороны, передает ТАСС.

    «Президент все сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», – подчеркнул Рябков.

    Напомним, Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», заверив в готовности России в любой момент.

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина, считая его ответом на скептицизм в отношении возможностей комплекса «Орешник». При этом ирландский журналист заявил о неспособности НАТО противостоять «Орешнику».

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    22 декабря 2024, 00:06 • Новости дня
    Украинская ракета сбита над Курской областью

    Российские ПВО уничтожили украинскую ракету вечером над Курской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью, сообщил региональный оперштаб.

    Как передает ТАСС, российские силы противовоздушной обороны вечером в субботу уничтожили украинскую ракету над Курской областью. Региональный оперативный штаб сообщил об этом в своем телеграм-канале.

    В сообщении штаба говорится: «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО». Это подтверждает эффективность действий российских сил ПВО в защите воздушного пространства региона.

    Подробности о типе ракеты и возможных последствиях пока не сообщаются. Тем не менее, данное событие является частью продолжающегося конфликта, в рамках которого происходят как ракетные удары, так и их успешное перехватывание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами ПВО в течение получаса над Крымом с использованием дежурных средств обороны. Киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа.

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    21 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Белоусов оценил применение беспилотников на СВО в тактическом звене

    Белоусов: На СВО беспилотники в первую очередь применяют в тактическом звене

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотные системы активно применяются на СВО для разведки, ударов и транспортировки, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговом заседании Технического совета Минобороны и Народного фронта заявил о широком применении беспилотников в специальной военной операции. По его словам, беспилотные системы активно задействуются в тактическом звене для разведывательных, ударных и транспортных задач, а также в качестве средств борьбы и сетевого информационного обмена, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    На заседании были продемонстрированы инициативные разработки, включая отечественные гексакоптеры с грузоподъемностью до 100 кг, прошедшие испытания в сложных погодных условиях. Белоусов высоко оценил механизмы ускоренного внедрения вооружения, разработанные народным ОПК в интересах ВС России. Он отметил, что из-за сложности традиционных схем разработки принято решение о создании отдельного рода войск беспилотных систем.

    Министр подчеркнул, что развитие беспилотников, особенно FPV-дронов, осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов и народного ОПК. Координацию таких работ ведет Технический совет народного ОПК, результатом чего стало поставка более 65 видов изделий, включая дроны и системы радиоэлектронной разведки.

    Белоусов также отметил, что гражданские производители увеличили производство БпЛА и FPV-дронов до 40 тыс. изделий в месяц. Всего закуплено более 100 тыс. изделий.

    Кулибин-клуб Народного фронта отбирает и тестирует лучшие разработки инженеров, обеспечивая поставку инновационных изделий в зону СВО. Благодаря этой инициативе удалось сократить время от испытания до поставки до двух недель, что позволило поставить более 500 новых разработок в войска с начала года.

    Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии министерства обороны России подчеркнул необходимость совместной работы всей военной организации Российской Федерации для достижения поставленных целей.

    Путин ранее подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи российской армии, акцентируя внимание на инженерной подготовке бойцов, которые прямо на фронте создают нужную технику.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские оружейники участвуют в обеспечении победы в специальной военной операции.

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    22 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Тысячи британских солдат уволились из армии

    Более 15 тыс британских солдат покинули армию, несмотря на рост зарплат

    Tекст: Денис Тельманов

    Несмотря на рекордное повышение зарплат, британские солдаты массово увольняются из армии, что свидетельствует о глубоком кризисе в вооруженных силах страны.

    По информации издания Telegraph, британские солдаты увольняются из армии в больших количествах, несмотря на повышение заработной платы, введенное для решения кризиса в вооруженных силах. За последний год армию покинули более 15 тыс. военнослужащих, из которых почти 8 тыс. сделали это добровольно. Это происходит на фоне самого значительного за 22 года повышения зарплаты на 6%, что должно было привлечь и удержать персонал.

    В статье также сообщается, что на тысячу человек в Британии сейчас приходится всего два военнослужащих, что является историческим минимумом для страны. Проблемы вооруженных сил связаны не только с уровнем зарплат, но и с нехваткой личного состава.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили отметил, что вооруженные силы страны способны проводить военные операции, но не готовы к полноценным боевым действиям. В июле он подчеркнул, что армия сталкивается с серьезными вызовами, требующими немедленного решения.

    В докладе комитета обороны было указано на неподготовленность британской армии к масштабной и длительной войне из-за дефицита личного состава и сложностей с набором. Комитет предложил правительству увеличить инвестиции в армию или сократить количество задач, чтобы приоритеты могли быть расставлены правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля, и участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу. В плену в Курской области британский наемник Джеймс Андерсон продемонстрировал татуировки с языческими и религиозными символами, включая рунический компас викингов на правой ладони. Британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов.

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