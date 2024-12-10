Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования дела об истязании школьника в Бурятии
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об истязании в Бурятии, где школьник потерял сознание после неоднократного насилия со стороны сверстников.
Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о расследовании уголовного дела об истязании в Республике Бурятия, сообщает Telegram-канал СК.
Дело связано с инцидентом между школьниками, в ходе которого один из несовершеннолетних потерял сознание после удара. Средства массовой информации также сообщили, что пострадавший подвергался насилию со стороны других школьников неоднократно.
Следственные органы СК по Республике Бурятия ведут расследование уголовного дела, возбужденного по ст.117 УК РФ, касающейся истязания. В связи с этим председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Евгению Лагацкому подготовить доклад о текущем ходе расследования и выявленных фактах.
Этот случай привлек внимание общественности, став свидетельством необходимости тщательного расследования и установления всех обстоятельств происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет раскрыл подробности истязаний 12-летнего мальчика в Кузбассе, в результате которых ребенок подвергался жестокому обращению со стороны родителей. В Туле была начата проверка в связи с избиением ребенка воспитателем в детсаду, где мальчик получил телесные повреждения. Также жителю Урала предъявили обвинение в убийстве двухлетней падчерицы после обнаружения тела ребенка с признаками насильственной смерти.