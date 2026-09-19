Минпросвещения увеличило учебную нагрузку на российских старшеклассников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство просвещения России скорректировало минимальную учебную нагрузку на школьников десятых и одиннадцатых классов. Согласно документу ведомства, с 1 сентября 2027 года объем занятий за два года обучения увеличится, передает РИА «Новости».

Сейчас количество уроков на одного старшеклассника за два года варьируется от 2170 до 2516 часов. По новым правилам минимальный порог возрастет до 2312 часов, при этом максимальный предел останется прежним. Таким образом, еженедельная нагрузка не превысит 37 часов в каждом классе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для старшеклассников с возможностью выбора профильных предметов.

Ранее ведомство установило максимум в семь уроков в день для учеников седьмых-одиннадцатых классов. А в апреле эксперт министерства сообщил о максимальной нагрузке для старшеклассников до 2516 часов за два года.