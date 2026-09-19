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В Сети отметили гигантский кортеж Зеленского из 15 машин
В интернете приобрело широкую популярность видео с масштабным автомобильным кортежем Владимира Зеленского во время его недавней поездки по западным областям Украины.
Пользователи социальных сетей обратили внимание на видеозапись, запечатлевшую масштабную автоколонну Владимира Зеленского во время его поездки по западным регионам Украины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».
«В процессии более 15 спецавтомобилей», – подчеркивается в опубликованном материале.
Журналисты также обратили внимание на инцидент, произошедший летом 2025 года. Тогда из-за перемещения кортежа Зеленского властям пришлось перекрывать автомобильное движение в столице Австрии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава киевского режима усилил личную охрану во время визита в Сербию. Ранее украинские спецслужбы рекомендовали Зеленскому ограничить публичную активность ради собственной безопасности.
До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил о попытках Владимира Зеленского сбежать из Киева из-за тревожной обстановки.