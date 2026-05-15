Аналитик Меркурис заявил о попытках Зеленского сбежать с Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается уехать из украинской столицы при малейшем давлении из-за тревожной обстановки, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Владимир Зеленский пытается уехать из украинской столицы при малейшем давлении из-за тревожной обстановки, передает РИА «Новости». Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире на платформе YouTube.
«Даже несмотря на то, что российские дроны и ракеты продолжают наносить удары, даже несмотря на то, что его «правая рука», друг и заместитель Андрей Ермак движется в сторону тюремной камеры, Зеленский отправился в Румынию для переговоров с правительством – возможно, по поводу Молдовы или чего-то подобного», – отметил Меркурис.
Эксперт добавил, что визит украинского лидера в Бухарест выглядел организованным в большой спешке. По его мнению, главной целью поездки был именно вывоз Зеленского из Киева.
Украинские СМИ назвали арест Андрея Ермака началом масштабных политических перемен в стране.
Немецкая пресса расценила арест Ермака последним предупреждением для Владимира Зеленского от Запада.