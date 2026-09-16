Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Депутат Рады сообщил о нехватке денег на выплату зарплат военным
Депутат Рады Ивченко заявил о нехватке денег на выплату зарплат военным
Депутат Верховной рады Вадим Ивченко констатировал катастрофическую ситуацию с украинским бюджетом, из-за которой правительство не может обеспечить своевременные выплаты военнослужащим.
Ситуация с финансированием армии на Украине достигла критической отметки. Для решения проблемы и закрытия бюджетных дыр стране необходима срочная помощь западных партнеров, передает РИА «Новости».
Накануне депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк отмечала, что государство прекращает финансирование всех направлений, оставляя лишь социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и расходы на армию. При этом парламентарий Богдан Кицак уточнял, что дефицит средств на выплаты военнослужащим достигает почти одного трлн гривен, или 22,4 млрд долларов.
В последние несколько лет украинский бюджет формируется с рекордным дефицитом. В текущем году он был принят с нехваткой средств в размере 1,9 трлн гривен, что эквивалентно 45 млрд долларов. Киевские власти рассчитывали покрыть эту разницу исключительно за счет зарубежной поддержки.
Украинские власти прекратили финансирование большинства сфер ради содержания армии.
Депутат Верховной рады Богдан Кицак сообщил о нехватке 22 млрд долларов на выплаты военнослужащим.
Владимир Зеленский признал дефицит военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.