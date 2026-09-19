МИД отказался считать партнерами сторонников неонацизма и русофобии

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель МИД сделала соответствующее заявление по итогам Международного фестиваля молодежи, передает ТАСС. «Мы даем отпор тем, кто проводит русофобскую политику», – указала дипломат.

Захарова отметила, что Москва не рассматривает в качестве собеседников сторонников человеконенавистнических идеологий.

«Мы не видим в качестве своих партнеров или даже собеседников тех, кто исповедует русофобию, расизм, неонацизм, любое проявление вот этой человеконенавистнической идеологии», – отметила Захарова.

При этом она подчеркнула готовность принимать иностранцев, приезжающих с добрыми намерениями.

По словам представителя ведомства, Россия всегда встречает с распростертыми объятиями гостей, прибывающих с миром и открытым сердцем. Дипломат добавила, что в Москве отдают должное мужеству таких людей, поскольку за рубежом на них часто оказывается давление и создаются препятствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отказывает во въезде зарубежным артистам с неонацистской идеологией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отказ от русофобского курса главным условием для возобновления диалога с Европой.

Она подчеркнула актуальность задач по денацификации Украины на фоне варварского искоренения всего русского.



