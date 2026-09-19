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    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 18:41 • Новости дня

    НАТО: Высший военный орган НАТО возглавит немецкий генерал

    НАТО: Генерал бундесвера Карстен Бройер возглавит Военный комитет альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер избран новым председателем Военного комитета НАТО и официально вступит в должность в июле 2027 года.

    Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер возглавит Военный комитет НАТО в июле 2027 года, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю генерала Карстена Бройера с избранием следующим председателем Военного комитета НАТО. Он вступит в должность в июле 2027 года», – сообщил действующий руководитель комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    По словам Драгоне, начальники генеральных штабов стран Североатлантического альянса доверили Бройеру этот пост в сложный момент для евроатлантической безопасности. Выборы состоялись в субботу на встрече начальников генштабов 32 стран НАТО в Копенгагене.

    Военный комитет является высшим военным органом НАТО, а его председатель считается главным военным советником генерального секретаря альянса. Руководитель структуры избирается на трехлетний срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО заранее достигли неофициальной договоренности о назначении Карстена Бройера на этот пост.

    Накануне немецкий военачальник призвал граждан Германии готовиться к обороне государства.

    Ранее генеральный инспектор бундесвера признал превосходство России над Североатлантическим альянсом в вопросе наращивания военной мощи.

    19 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады

    ВСУ ввели в бой самых подготовленных штурмовиков 3-й бригады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование направило в зону ответственности российской группировки «Запад» наиболее подготовленные штурмовые подразделения для демонстрации боеспособности перед западными союзниками, сообщили в Минобороны.

    Командование украинской армии бросило в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы продемонстрировать западным кураторам способность сопротивляться подразделениям группировки «Запад», сообщает Минобороны.

    «Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», – заявили в российском военном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что на фоне высоких темпов продвижения российской армии киевские власти пытаются убедить Запад в своей боеспособности. Однако малые штурмовые группы несут значительные потери и не имеют успеха, а российские военные успешно пресекают все вылазки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики 3-й штурмовой бригады бросили мобилизованных солдат в опасной зоне ради собственного спасения.

    Ранее украинское командование планировало задействовать это подразделение для удержания линии фронта в Авдеевке. Однако под натиском российских войск штурмовики бежали с поля боя.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    18 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО расширяется и распространяет влияние на новые регионы мира, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    На заседании обсуждался проект новой Государственной программы вооружения и программа развития оборонно-промышленного комплекса. Путин отметил, что эти документы станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружений для армии и других силовых структур страны, чтобы те «были готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы».

    «Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО «разбухает», расширяется, уже заходит в другие регионы мира», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Президент обратил внимание на заявления некоторых европейских лидеров о готовности к войне с Россией. По его мнению, таким образом политики пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике, хотя эта стратегия не приносит результата.

    Путин подчеркнул, что, вместо того чтобы услышать своих граждан, которые на выборах ясно показывают нежелание войны с Россией, эти лидеры продолжают нагнетать обстановку. Для этого, по его словам, используется ситуация на Украине, а самих украинцев превращают в пушечное мясо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций. Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.

    Он заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН.

    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений. Он также заявил о вырождении режима на Украине в диктатуру.

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    19 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО

    ВС России начали бои в центральных кварталах Орехова Запорожской области

    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России усилили интенсивность атак по всей линии боевого соприкосновения и прорвались к центру города Орехов в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения армии России увеличивают скорость продвижения на всех участках проведения специальной военной операции. В Министерстве обороны отметили успехи военнослужащих.

    «Российские войска продолжают выполнение задач специальной военной операции, наращивая темпы наступления на всех направлениях», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Также стало известно о значительном продвижении сил на запорожском направлении. Представители министерства уточнили, что в данный момент активные боестолкновения идут в центральных кварталах города Орехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали освобождение города Орехов.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России прорвали оборону украинских боевиков на данном участке фронта. До этого президент Владимир Путин заявил о наращивании темпов наступления армии на всех направлениях.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Новости дня
    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы

    В порту Одессы дроны ВС России поразили сухогруз и танкер с грузами для ВСУ

    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по транспортным судам, которые доставляли вооружение и боеприпасы для украинских войск на территорию одесского морского узла.

    Операторы ударных беспилотников ВС России успешно атаковали транспортные суда, перевозившие снабжение для украинской армии. Главными целями в порту Одессы стали сухогруз и танкер, прибывшие на разгрузку, сообщает Минобороны.

    Уничтоженные корабли задействовали для морской доставки военных грузов. В результате точечной работы аппаратов типа «Герань» транспортные средства сгорели вместе с находившимся на борту вооружением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три транспортных судна под Одессой. Днем ранее дроны «Герань-4 Сикер» отработали по трем сухогрузам в порту Черноморск.

    А в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли новые удары по логистическим центрам украинской армии.

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    19 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности

    Военным бундесвера с русскими корнями начали отказывать в переводе в Литву

    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности
    @ Oliver Langel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецким солдатам русского и белорусского происхождения отказывают в зачислении в расквартированную на литовской территории бригаду из-за подозрений в создании угрозы безопасности, пишет местная пресса.

    Вооруженные силы ФРГ ограничивают перемещение некоторых бойцов. Причиной стали проваленные ими проверки военной разведки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Некоторым солдатам с русским или белорусским происхождением отказывают в переводе в литовскую бригаду. Солдаты проваливают проверку безопасности военной разведки. Речь идет о серьезной угрозе», – говорится в публикации.

    Отстраненные от перевода военные могут продолжать службу в бундесвере. Им также не запрещено совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Осенью в новое подразделение в Литве планируют перевести около тысячи человек. А в целом до конца 2027 года Германия собирается разместить в прибалтийской республике тяжелую бригаду численностью до 6 тыс. военнослужащих.

    Президент Литвы Гитанас Науседа подтверждал подготовку соответствующей инфраструктуры. Однако часть местного населения выступает против инициативы из-за исторических параллелей с фашистской оккупацией.

    До этого министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы страны столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для укомплектования подразделения. Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску 5 тыс. солдат и техники к границам Белоруссии.

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    18 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил российских оружейников за регулярные поездки на передовую

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность специалистам оборонных предприятий за модернизацию вооружений и изучение работы техники непосредственно в боевых условиях.

    Глава государства подчеркнул важность постоянного совершенствования отечественной техники, передает РИА «Новости». Специалисты оборонно-промышленного комплекса трудятся сверхурочно и в несколько смен для оперативного решения нестандартных задач, отметил он.

    «Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что разработчики регулярно посещают передовую. Это позволяет им на практике изучать применение выпускаемой продукции и эффективно улучшать ее боевые характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высоко оценил огромный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в безопасность страны.

    Накануне Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград заслуженным оружейникам.

    Летом глава государства рассказал о масштабных боевых испытаниях новой техники.

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    18 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о «скрытой мобилизации» в России

    Песков: Планов по призыву 300 тыс. человек в российскую армию до конца года нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России не намерены проводить призыв 300 тыс. человек в армию до конца 2026 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии RTVI опроверг информацию о якобы намерении призвать 300 тыс. человек в армию. «Нет. Таких планов нет», – подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя публикации западной прессы.

    Ранее агентство Bloomberg выпустило материал о якобы готовящейся «скрытой мобилизации» в России. В статье говорилось, что «после парламентских выборов власти планируют призвать 300 тыс. человек до конца 2026 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отверг возможность проведения призыва резервистов.

    Официальный представитель Кремля назвал подобные слухи целенаправленными информационными вбросами киевских властей.

    А сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев объяснил регулярность таких сообщений попытками противника повысить тревожность в обществе.

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    18 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал западные страны к дружественным отношениям, предупредив о неизбежности ответных мер в противном случае.

    Глава государства выступил с призывом к мирному сосуществованию на заседании военно-промышленной комиссии, передает РИА «Новости». По словам президента, отсутствие конструктивного диалога вынудит российскую сторону принимать ответные меры.

    «Так и хочется им сказать: «Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать». Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет», – подчеркнул Путин.

    В июне президент России призвал недругов отказаться от конфронтации.

    В январе глава государства заявил о готовности восстановить отношения с европейскими странами.

    Осенью прошлого года российский лидер предложил западным политикам выстраивать конструктивные связи.

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    18 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    CNN: Американские военные едва не перехватили судно КНР из-за ошибки ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сгенерированный нейросетью ложный разведывательный отчет о перевозке ядерных компонентов чуть не спровоцировал вооруженный конфликт между американскими и китайскими военными на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN.

    По информации CNN, Вооруженные силы США минувшей весной едва не перехватили китайское судно на Ближнем Востоке из-за недостоверного отчета, созданного нейросетью, передает ТАСС. Военнослужащие уже начали подготовку к операции, а американские самолеты поднялись в воздух.

    Незадолго до начала миссии военные тщательно проверили аналитический документ. Оказалось, что использованный аналитиком чат-бот неверно определил груз на борту судна. «Отчет был полностью ложным», – заявил источник телеканала, отметив, что инцидент едва не привел к полномасштабной войне.

    Американская операция против китайского корабля несла серьезные риски вооруженного конфликта между двумя державами. Выяснилось, что аналитик запросил у искусственного интеллекта анализ данных о судовом манифесте, полученных от Тихоокеанского командования спецопераций США. Система совместила открытую информацию с секретными сведениями радиоэлектронной разведки и сделала ошибочный вывод.

    Затем сотрудник вновь использовал чат-бот для оформления выводов в стандартный разведывательный отчет, которому обычно доверяют военные, и распространил документ. Американское разведывательное сообщество все активнее внедряет искусственный интеллект для анализа данных и выбора целей, однако единые правила проверки сгенерированной информации пока отсутствуют.

    Ранее американский генерал Дэн Кейн назвал искусственный интеллект ключевым элементом современных боевых действий.

    Министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь счел эту технологию главным фактором будущих войн.

    Весной эксперт Игорь Бедеров предположил вероятность ошибочного авиаудара США по иранской школе из-за неверных данных нейросети.

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    18 сентября 2026, 23:06 • Новости дня
    Путин: ПВО должна обеспечить защиту от любых средств воздушного нападения

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО России должна быть способна уничтожить любые средства воздушно-космического нападения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Путин, говоря о приоритетах новых государственных программ вооружения, подчеркнул, что одним из ключевых направлений станет совершенствование системы противовоздушной обороны страны.

    «Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады.

    Программа вооружений также включает развитие беспилотников и внедрение ИИ.

    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.


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    19 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    В Минобороны отметили имитацию Киевом успехов на поле боя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские власти развернули масштабную информационную кампанию с привлечением западных специалистов, пытаясь выдать действия своей армии за значительные победы, отметили в Минобороны.

    Министерство обороны России сообщило, что киевские власти организовали агрессивную информационную кампанию при поддержке стран Запада. Цель этой активности – убедить западных союзников в способности украинской армии противостоять российским силам в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия происходят на фоне высоких темпов продвижения Вооруженных сил России на всех направлениях. «При этом с помощью западных СМИ и военных экспертов киевский режим ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя и перехват инициативы у российских войск», – говорится в заявлении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о тиражировании украинским руководством лжи ради отчета перед западными кураторами.

    Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал главной задачей информационной кампании противника создание иллюзии успехов Киева.

    А эксперт Борис Рожин отметил сохранение российскими войсками оперативной инициативы на фронте.

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    18 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    ВС России поразили три судна с грузами для ВСУ под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники поразили три транспортных судна, доставлявших военные грузы и топливо для украинской армии в порты Одесской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России поразили три транспортных судна, обеспечивавших потребности украинской армии, сообщает Минобороны в Max. В порту Южный в Одесской области уничтожен сухогруз с военными грузами.

    В порту самой Одессы поражен танкер с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, во время перехода по Черному морю российские военные нанесли удар по сухогрузу. Судно перевозило в Одессу грузы для снабжения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские войска уничтожили железнодорожный состав с военными грузами в порту Южный.

    До этого Вооруженные силы России поразили сухогруз с вооружением в морском порту Одессы. Ранее военные атаковали три сухогруза и два танкера на побережье Черного моря.

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    18 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Конгресс США начал следствие о случайной отправке деталей для F-35 в Китай
    Конгресс США начал следствие о случайной отправке деталей для F-35 в Китай
    @ Tsgt. Tiffany A. Emery/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей F-35 в специальный административный район Китая, сообщила газета Politico.

    Подрядчик Пентагона по ошибке отправил комплектующие для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II в китайский Гонконг, передает ТАСС со ссылкой на Politico. Посредник занимался транспортировкой груза в интересах американской корпорации Lockheed Martin. Партия, включавшая фонари кабин военных самолетов, следовала из Австралии в Соединенные Штаты.

    «Не ясно, почему оборудование было направлено по другому маршруту и в чьих руках оно в настоящее время находится», – отмечают источники.

    В Пентагоне подтвердили факт инцидента. Американские власти пытаются вернуть отправленный груз, а также планируют расследовать обстоятельства произошедшего и ввести дополнительные меры безопасности для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

    Весной Пентагон заключил с корпорацией Lockheed Martin контракт на закупку комплектующих для истребителей F-35.

    В феврале американские власти арестовали бывшего инструктора на тренажерах этих самолетов за незаконную подготовку военных летчиков Китая.

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    19 сентября 2026, 00:46 • Новости дня
    Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника
    Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с Днем оружейника.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Этот праздник – дань уважения созидательному труду многих поколений конструкторов, инженеров, организаторов производства, рабочих самых разных специальностей», – отметил Путин в поздравлении.

    Он подчеркнул, что уникальные образцы техники создавались руками и талантом мастеров Тулы, Ижевска, Перми и других центров оружейной отрасли России, которые достойно служили и служат армии и флоту.

    Глава государства выразил особую признательность тем, кто сегодня работает в крупных отраслевых холдингах, компаниях малого и среднего бизнеса, конструкторских бюро и исследовательских центрах, реализуя прорывные проекты и новаторские решения.

    Он выразил уверенность, что благодаря компетентности и ответственности специалистов оборонно-промышленный комплекс продолжит наращивать научный, технологический и кадровый потенциал.

    Путин добавил, что отрасль будет обеспечивать Вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы передовым оружием и техникой, сохраняя лидерские позиции России на мировом рынке вооружений.

    В завершение президент пожелал работникам и ветеранам ОПК здоровья, новых достижений и всего наилучшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России накануне Дня оружейника провел торжественную церемонию вручения государственных наград отличившимся сотрудникам оборонно-промышленного комплекса в Кремле.

    Путин поблагодарил российских оружейников за инициативу, новаторство и регулярные поездки на передовую для изучения работы техники в боевых условиях.

    Глава государства также отметил огромный вклад более 3,5 млн работников отрасли в укрепление обороноспособности и безопасности страны.

    Глава государства провел встречу с представителями профильного ведомства накануне Дня оружейника.

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    Закон об «адских санкциях» вызовет ненависть к США во всем мире

    Президент США Дональд Трамп подписал масштабный пакет ограничений в отношении Ирана и России. Самый резонансный пункт документа позволяет накладывать пошлины в размере до 100% на товары из крупнейших стран-импортеров российской нефти и газа. Как говорят эксперты, эти меры рикошетом задевают ближайших союзников США и повышают риск обрушения американской финансовой системы. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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