Инструктора F-35 арестовали за подготовку пилотов армии Китая

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчину задержали в штате Индиана, об этом сообщил Минюст США передает The War Zone.

Американские власти обвиняют элитного пилота в незаконном предоставлении оборонных услуг Китаю и нарушении закона о контроле за экспортом вооружений.

Браун работал инструктором на тренажерах истребителя пятого поколения F-35 и имел опыт полетов на F-4, F-15 и F-16.

«ВВС США обучили майора Брауна быть элитным пилотом-истребителем и доверили ему защиту нашей нации, а теперь он обвиняется в обучении китайских военных летчиков», – заявил помощник генпрокурора Джон Айзенберг.

Контракт с летчиком согласовал гражданин КНР Стивен Су Бин, ранее осужденный за хакерские атаки на оборонные предприятия США. По данным следствия, Браун отправился в Китай в декабре 2023 года, где рассказывал о тактике американских ВВС и проводил занятия.

Это не первый случай сотрудничества западных пилотов с Пекином: ранее аналогичные обвинения предъявили бывшему морпеху Дэниелу Даггану. Американские спецслужбы опасаются, что Китай использует эти знания для модернизации собственной армии и создания аналогов стелс-истребителей.

В 2024 году американского военнослужащего Корбейна Шульца задержали по обвинению в передаче Китаю секретной военной информации.

В 2025 году сотрудник ВВС США признал вину в утечке секретных сведений через сайт знакомств.

В 2026 году высокопоставленного китайского генерала Чжан Юся заподозрили в отправке Вашингтону технических данных о ядерном оружии КНР.