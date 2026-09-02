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    13 комментариев
    2 сентября 2026, 17:25 • Новости дня

    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ

    Военный эксперт Рожин: Ход проведения СВО ускоряется

    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Разрушение логистики противника и смена тактики повысили темпы спецоперации, позволив российским войскам освободить Казачью Лопань и Святогорск, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «В ходе вчерашней пресс-конференции президента был сделан целый ряд заявлений касательно текущей ситуации на линии фронта. Безусловно, они отражают текущую динамику, где, несмотря на все летние попытки противника перехватить инициативу и стабилизировать фронт, наши войска сохраняют оперативную инициативу и продолжают успешно продвигаться на целом ряде направлений», – сказал Рожин.

    Важным достижением стало освобождение Казачьей Лопани, отметил он. «Сегодня это также было подтверждено данными объективного контроля группировки Север, показывающими большое количество флагов по всей территории этого важного населенного пункта», – заявил эксперт.

    Он напомнил, что министерство обороны также сообщило об освобождении Святогорска, где продолжается зачистка. Успехи фиксируются на Добропольском направлении и в Орехове. Кроме того, ВС РФ продвигаются в Сумской, в Харьковской областях и еще на ряде участков, сообщил аналитик.

    По словам эксперта, в целом усилия по разрыву фронта противника, по борьбе с его логистикой и изменение тактики действий наших войск привели к тому, что динамика наступательных действий ВС РФ увеличилась. «Это приводит сначала к тактическим успехам, а позднее и к оперативным, когда комплекс этих усилий позволяет освобождать достаточно крупные населенные пункты. Нет никаких сомнений, что и Доброполье, и Лиман, и целый ряд других городов также будут либо освобождены, либо же блокированы для последующего освобождения», – говорит Рожин.

    Эксперт подчеркнул, что противник, несмотря на все старания, связанные с стремлением удержать Славянско-Краматорскую агломерацию, постепенно пятится, и бои продолжают смещаться непосредственно к этим ключевым населенным пунктам. «Верховный главнокомандующий в очередной раз подтвердил, что держит ситуацию на контроле и, что он погружён во все вопросы проводимой спецоперации. Мы видим, что ход проведения СВО ускоряется, и это большая заслуга наших бойцов, тыловиков, офицеров, министерства обороны и лично верховного главнокомандующего», – заключил Рожин.

    Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль населенных пунктов Казачья Лопань и Святогорск. Президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в кварталах города Орехов.

    2 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответ будет, как они любят, пожестче. Я думаю, что в этом сомнений тоже ни у кого никогда и не было. <...> Возможность такого развития просчитывали, готовились, ответ будет скоро», – цитирует ее РИА «Новости».

    Дипломат считает, что причиной подобного развития событий был поиск повода со стороны ФРГ для того, чтобы выдворить генконсульство в Бонне и закрыть Русский дом.

    «Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, – ничего нет», – отметила Захарова.

    Еще один вопрос двусторонней повестки – расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, а история вокруг беспилотника – подходящий повод.

    «Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», – сказала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией.

    Президент Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.

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    2 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

    Китай призвал к сдержанности после слов Зеленского о гражданской авиации

    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией.

    Китайская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга призвал стороны к спокойствию.

    «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее украинский лидер заявил, что гражданским самолетам иностранных перевозчиков небезопасно находиться в российском небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Ранее официальный Пекин осудил атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус с мирными жителями.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает ударов по заводам, производящим военную технику для Украины.

    Медведев высказался в своем Telegram-канале о необходимости жесткого ответа на действия Германии.

    «Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине», – заявил политик.

    Политик также прокомментировал угрозы в отношении российской гражданской авиации.

    «И про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России. Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием», – уточнил Медведев.

    Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание на роль западных стран в поддержке террористических актов. Он отметил, что спонсорами террора выступают лидеры западных, преимущественно европейских государств, которые «часто посещают Киев на поездах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Россию в атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг данные заявления немецких властей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

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    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт Кнутов: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, заявляя о планах заблокировать российское небо, приравнял себя к международным террористам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, противник может не ограничиться ударами с территории Украины и, вероятно, попытается повторить операцию «Паутина». У России есть возможности для ответа, и Владимир Путин об этом напомнил.

    «Сами по себе атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации. В противном случае в аэропортах не вводили бы план «Ковер», – обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. Однако тот факт, что Владимир Зеленский выступает с откровенными угрозами, говорит о прямой и неприкрытой террористической угрозе со стороны Киева.

    Между тем даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка 10 тыс. метров, заметил аналитик. «Поэтому, если противник все же решится на исполнение своей угрозы, ВСУ попытаются атаковать лайнеры на взлете или при посадке. Также в зоне риска окажутся суда, которые снизили высоту для выработки топлива в ожидании разрешения на приземление», – рассуждает собеседник.

    По мнению спикера, Киев не ограничится лишь запусками БПЛА со своей территории. Вероятно, противник попробует повторить операцию «Паутина», допустил он. Как бы то ни было, подобное поведение характерно исключительно для международных террористов, указал Кнутов.

    «Зеленский окончательно превращается в террориста. И если российское военное и политическое руководство сочтет это уместным, в отношении него могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до физической ликвидации», – считает собеседник. Что же касается предотвращения последствий угроз, у России есть несколько инструментов, продолжает спикер.

    «Во-первых, ВС России продолжают наносить удары по объектам ВПК Украины, снижая количество производимых противником беспилотников. Во-вторых, важно максимально изолировать Украину от внешнего мира, – перечислил аналитик. – А чтобы исключить повторение операции «Паутина», требуется максимально эффективная работа контрразведки. Это тяжелая работа, что называется, не на жизнь, а на смерть – ведь сотни людей могут погибнуть из-за того, что кое-кто возомнил себя новым бен Ладеном».

    На этом фоне Кнутов напомнил, что государство Украина уже известно атаками на самолеты и уклонением от ответственности за случившееся. Так, в 2024 году ВСУ ракетами сбили самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

    А в 2001 году, когда украинской ракетой был сбит российский лайнер Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, Леонид Кучма выступил лишь с невнятными оправданиями. «То есть для Украины поражение гражданских лайнеров – по сути, известная, если не привычная форма действий. Власти республики мало беспокоит гибель обычных людей», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. …Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    2 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское министерство иностранных дел пригласило для беседы немецкого представителя Бернда Финке из-за недружественных высказываний властей европейского государства.

    Поводом для вызова послужили недавние антироссийские шаги официального Берлина, передает РИА «Новости». Дипломата попросили явиться на Смоленскую площадь в среду.

    Представители ведомства опубликовали комментарий по поводу произошедшего в социальных сетях. «Второго сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германии», – подчеркивается в заявлении министерства.

    Накануне министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на упреки немецких журналистов в оскорблении Берлина.

    Весной российское внешнеполитическое ведомство констатировало полное прекращение межгосударственных контактов с ФРГ.

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    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    СБУ заявила о вооруженном нападении военных на своих сотрудников в Киеве
    СБУ заявила о вооруженном нападении военных на своих сотрудников в Киеве
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве во время проведения следственных действий произошло вооруженное столкновение между сотрудниками Службы безопасности Украины и группой военнослужащих, отметили в СБУ.

    Служба безопасности Украины сообщила детали инцидента в киевском микрорайоне Березняки, где произошла перестрелка, передает ТАСС.

    «Сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств. Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ», – заявили в ведомстве.

    По версии украинской спецслужбы, нападавшие заблокировали проезд автомобилями. После этого в перестрелку вступили бойцы спецназа «Альфа». Задержанные оказались военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины. Среди них есть раненые.

    Ранее в украинских СМИ появилась информация о стрельбе в микрорайоне Березняки. Утверждалось, что конфликт произошел между сотрудниками Главного управления разведки Минобороны и СБУ. Издание «Инсайдер» сообщало о гибели одного сотрудника ГУР и ранении двоих.

    Конфликты между украинскими силовыми ведомствами случались и ранее. В марте 2022 года при задержании убили участника переговорной делегации Дениса Киреева. Глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) тогда заявил, что Киреев был штатным сотрудником разведки и погиб в машине СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназовцы ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве из-за контроля над мошенническими кол-центрами.

    Украинские спецслужбы жестко конкурируют между собой после начала специальной военной операции.

    В декабре прошлого года сотрудники военной разведки и бойцы ВСУ вступили в вооруженный конфликт за контроль над санаторием под Киевом.

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    2 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации

    Глава Минтранса Никитин сообщил о готовности России ответить на угрозы террористов

    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр транспорта России Андрей Никитин заявил о готовности страны своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации со стороны террористов.

    Никитин заявил о постоянном совершенствовании требований безопасности полетов и аэропортов, передает РИА «Новости».

    «Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», – сказал он в кулуарах ВЭФ.

    По словам главы ведомства, Росавиация находится в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации, подчеркнул министр, комментируя заявления Владимира Зеленского.

    Никитин также добавил, что ведомство работает в тесном контакте с Росгвардией, чтобы не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации. При этом он отметил возможность введения временных ограничений в аэропортах ради обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.

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    2 сентября 2026, 08:36 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по военным целям под Киевом и в Одессе
    ВС России нанесли удары по военным целям под Киевом и в Одессе
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли массированные удары по логистическим центрам, а также портовой и энергетической инфраструктуре на Украине, используемым украинскими военными, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары по логистическим центрам, портовой и энергетической инфраструктуре на Украине, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

    Вечером 1 сентября российские беспилотники поразили логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент групп» в Киевской области. На его складах хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, включая комплектующие для дронов большой и средней дальности.

    Кроме того, в ночь на 2 сентября в Одессе и Одесской области были поражены четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинских портов.

    В порту Одессы удары пришлись по предприятию опытного производства безэкипажных катеров, шести резервуарам с горючим для украинских войск и складам с военно-техническим имуществом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики украинской армии.

    В середине августа ударные беспилотники поразили склады с военным имуществом в порту Одессы.

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    2 сентября 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: Угрозы Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией

    Авиаэксперт Гусаров: Зеленский запугивает авиакомпании от отчаяния

    Эксперт: Угрозы Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Pres

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Запад проигнорирует угрозы Владимира Зеленского в адрес авиакомпаний, совершающих полеты над Россией. При этом авиасообщение, скорее всего, сохранится в прежнем объеме. Российская система транспортной безопасности не раз показывала свою надежность при попытках атак ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Зеленский пригрозил авиаперевозчикам, использующим российское небо.

    «С точки зрения международного права заявления Зеленского – террористическая угроза. В то же время эти слова, на мой взгляд, демонстрируют степень отчаяния Банковой. Киев исчерпал все средства влияния на Россию и прибегает к открытому запугиванию гражданских авиакомпаний», – пояснил Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру».

    При этом, посетовал спикер, вряд ли поведение Зеленского вызовет надлежащую реакцию мирового сообщества. «Вероятно, Международная организация гражданской авиации – ICAO – просто промолчит. Она не только не внесет Украину в черный список, но и не прекратит ее членство», – спрогнозировал эксперт.

    Подтверждением этих опасений являются прошлые инциденты с участием ВСУ, продолжил собеседник. «В 2014 году над Донбассом сбили Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В катастрофе погибли 298 человек. Согласно Чикагской конвенции, Украина должна была закрыть небо над зоной боевых действий, но не сделала этого. В трагедии обвинили Россию», – напомнил Гусаров.

    Что касается непосредственно реакции авиакомпаний на нынешние угрозы Зеленского, то бизнес сам будет принимать решение о полетах над Россией, пояснил аналитик. «Большая часть авиаперевозчиков являются негосударственными компаниями. Поэтому, если Москва или власти других стран не выпустят особых предписаний, действовать перевозчики будут с опорой на собственную позицию», – добавил он.

    «Полагаю, полеты над Россией продолжатся в прежнем объеме. Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА. Даже в эти моменты система безопасности гражданского транспорта работала без сбоев. Насколько известно, в столичном небе не было ни одного угрожающего инцидента, опасного сближения беспилотника с пассажирским лайнером», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. … Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…» – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    2 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Еврокомиссар предрекла худшую зиму для Украины

    Еврокомиссар Кос: Грядущая зима может стать худшей для Украины

    Еврокомиссар предрекла худшую зиму для Украины
    @ Pixsell/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предупредила о надвигающейся катастрофе для Киева, назвав предстоящую зиму потенциально самым тяжелым периодом за все время конфликта.

    Предстоящая зима рискует стать самым тяжелым периодом для Киева за все время конфликта, заявила Марта Кос перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Ирландии, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудим, как мы можем помочь Украине больше, подготовив Украину к зиме, которая может оказаться худшей из когда-либо», – сказала Кос. Трансляция ее выступления велась на официальном сайте Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объяснил смену главы правительства подготовкой к очень сложной зиме.

    Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил о приближении самого тяжелого отопительного сезона в истории страны.

    Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к тяжелым холодам.

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    2 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Минобороны официально подтвердило взятие под контроль двух населенных пунктов, об освобождении которых ранее сообщил президент России Владимир Путин.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Казачью Лопань в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Новоалександровки, Приколотного, Подсреднего и Соснового Бора в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Уланово, Хотенью и Малой Рыбицей.

    Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» освободили город Святогорск в Донецкой народной республике (ДНР). В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Студенок в Харьковской области, Райгородока, Маяков, Сидорово, Крымков и Пришиба в ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 205 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Семеновки, Дружковки, Веролюбовки и Алексеево-Дружковки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 140 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Грузского, Новогригоровки, Белозерского, Доброполья и Сергеевки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, шесть бронемашин, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии сообщил об освобождении города Святогорска (ДНР).

    «За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск», – отметил он.

    Накануне армия России освободила Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

    А ранее подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

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    2 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    Сотрудники ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве

    Спецназ ГУР и СБУ устроил перестрелку в Киеве из-за мошеннических кол-центров

    Сотрудники ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве
    @ Kyrylo Chubotin/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Спецназовцы украинских силовых ведомств открыли огонь друг по другу на улицах Киева во время конфликта из-за контроля над теневым бизнесом.

    Сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны и Службы безопасности Украины устроили вооруженный конфликт в Киеве, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел из-за попыток поделить контроль над мошенническими кол-центрами.

    «Неизвестные, которые похитили одного из командиров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в РФ террористическая организация) Каплунова, привезли его на улицу Шумскую. Туда подъехал спецназ ГУР, который попытался задержать неизвестных. Но этими неизвестными оказались спецназовцы СБУ», – сообщает источник украинских СМИ.

    По данным собеседника издания, на место прибыли командиры подразделений, пожали руки, и ситуация временно урегулировалась. Однако позже приехали другие представители СБУ и начали задерживать сотрудников ГУР, что привело к новой перестрелке с ранеными.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отмечал, что мошеннические кол-центры на Украине контролируются людьми из правительства и близкого окружения Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские силовики закрыли почти сто нелегальных телефонных центров по всей стране.

    Бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД по Москве Михаил Игнатов спрогнозировал жесткий передел черного рынка из-за этих событий.

    Жесткая конкуренция между СБУ и ГУР ранее уже приводила к убийствам сотрудников спецслужб прямо в центре Киева.

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    2 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    «Миссис Россия» захотела с мужем Дмитрием Куклачевым отправиться в зону СВО

    «Миссис Россия» заявила о планах отправиться в зону спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Победительница конкурса «Миссис Россия 2026» Марина Куклачева планирует отправиться в зону специальной военной операции вместе со своим мужем, артистом Дмитрием Куклачевым.

    Победительница конкурса красоты намерена сопровождать супруга в поездках к военнослужащим, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Куклачев регулярно посещает бойцов, однако пока не позволяет жене составить ему компанию.

    «Мой супруг – активный участник этого движения, он раз в три месяца ездит к бойцам. А меня не берет», – отметила Куклачева.

    По ее словам, муж опасается за ее безопасность из-за тяжелых полевых условий. Он считает, что женщине там не место, но Куклачева уверена, что вскоре сможет к нему присоединиться.

    В июле 2025 года столичный департамент культуры сообщал, что Театр кошек Куклачева взял на «службу» трех животных из зоны спецоперации. Котов, спасенных бойцами и волонтерами, привезли из ДНР и районов под Курском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Марина Куклачева завоевала титул «Миссис Россия – 2026».

    Весной спасенная из зоны спецоперации кошка Глуша выступила на сцене Театра кошек Куклачева.

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    2 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    В Минпромторге назвали сроки передачи новейших самолетов Ил-114-300

    Минпромторг заявил о скорой передаче новейших Ил-114-300

    В Минпромторге назвали сроки передачи новейших самолетов Ил-114-300
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков пообещал передать первый региональный пассажирский лайнер Ил-114-300 эксплуатанту до конца 2026 года, о чем он заявил на Восточном экономическом форуме.

    «Я думаю, что первую мы в этом году точно передаем. Остальные две, скорее всего, в начале следующего года будут», – сказал он РИА «Новости».

    Ранее лайнер презентовали во Владивостоке. Самолет преодолел более 6 тыс. километров и выполнил часовой демонстрационный полет над международным аэропортом города.

    Воздушное судно призвано заменить устаревшие Ан-24. Сертификат типа самолет получил 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

    Первые три лайнера поступят во Второй Архангельский авиаотряд по программе льготного лизинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2.  Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С. Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак.


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    2 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС миллиарды евро на ПВО
    Урсула фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС миллиарды евро на ПВО
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Маряи Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Украина направила Евросоюзу новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки средств противовоздушной обороны, включая ракеты для американских комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    «Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Речь идет о нескольких миллиардах евро, которые должны покрыть потребности украинской противовоздушной обороны, включая высокотехнологичные системы Patriot PAC-3», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте.

    По ее словам, государства-члены ЕС уже рассматривают запрос. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отмечала, что переговоры о передаче Киеву ракет Patriot пока не принесли конкретного результата.

    Фон дер Ляйен добавила, что с июня Евросоюз перечислил Украине около 8,5 млрд евро из кредита в 90 млрд евро на закупку беспилотников и ракет. Средства также планируется использовать для приобретения истребителей европейского производства. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны Запада в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей.

    Днем ранее руководство Евросоюза выделило Киеву 6,1 млрд евро на приобретение радарных комплексов и боеприпасов.

    До этого украинские власти игнорировали средства противовоздушной обороны в своих запросах по европейской программе военного финансирования.

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