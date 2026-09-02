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    2 сентября 2026, 17:45 • Новости дня

    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек

    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    @ sobyanin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный проект «Единой России» по популяризации спорта охватил более 2 млн человек по всей стране благодаря организации десятков тысяч бесплатных мероприятий, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом на своем сайте. Градоначальник отметил, что с утра с удовольствием посетил Лужники, где проходил Всероссийский спортивный марафон «Сила России».

    «Сегодняшнее мероприятие – кульминация масштабного проекта партии «Единая Россия», в рамках которого были организованы десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий с участием более 2 млн человек», – написал мэр.

    По словам Собянина, открытые тренировки и мастер-классы проводили известные отечественные атлеты, включая чемпионов России, мира и Олимпийских игр. Он подчеркнул, что личное общение с ними дает возможность понять, что спорт – это доступное каждому занятие, приносящее реальную пользу.

    Мэр добавил, что с момента создания партия уделяет огромное внимание поддержке массовой физической культуры. Сегодня это центральный пункт народной программы, с которой «Единая Россия» идет на выборы в Государственную думу. Цель проекта – больше бесплатных спортивных секций и объектов рядом с домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятый сезон спортивного марафона «Сила России» стартовал в апреле текущего года.

    Позднее партия «Единая Россия» запустила в рамках проекта специальное соревнование для трудовых коллективов.

    В начале прошлого месяца по всей стране прошла неделя инклюзивного спорта для людей с инвалидностью и ветеранов СВО.

    31 августа 2026, 10:54 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за льготные тарифы на перевозку продукции АПК

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции, заявил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

    «Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции. Снижение издержек аграриев и рост объёмов производства – приоритеты Народной программы партии, следует из сообщения на сайте партии «Единая Россия».

    По словам первого зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, транспортные расходы напрямую влияют на себестоимость и конечную цену товара для сельхозпроизводителей.

    «Их снижение помогает сохранять конкурентоспособность российской продукции и расширять рынки сбыта. Спрос на отечественное зерно, масличные и другие аграрные товары остаётся высоким», – заявил депутат. Он подчеркнул, что надежная логистика становится важной частью устойчивости всего агропромышленного комплекса, так как продукцию необходимо своевременно доставлять потребителям и на экспортные направления.

    Парламентарий добавил, что при возникновении сбоев господдержка должна подключаться без промедления, чтобы проблемы с перевозками не оборачивались потерями для хозяйств. Снижение издержек аграриев и создание стабильных условий для реализации продукции являются одним из приоритетов народной программы партии. Плотников резюмировал, что для сельского хозяйства важен не только урожай, но и путь от поля до рынка, и чем он доступнее и надежнее, тем сильнее позиции российских аграриев.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте зарубежного спроса на российские аграрные товары.

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    2 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Головин: «Единая Россия» обеспечит равные возможности для образования детей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», зампредседателя правления ООГДДиМ «Движение Первых», Герой России Владислав Головин сообщил о намерении «Единой России» обеспечить равные образовательные возможности для детей из всех регионов страны.

    Как указал Головин во время посещения школы № 17 в Обнинске Калужской области, «Единая Россия» продолжит реализацию программ строительства, ремонта и оснащения сельских и городских школ, а также спортивных залов, говорится в сообщении на сайте партии.

    «Справедливость в образовании начинается с простого: у ребёнка из села должны быть те же возможности, что и у школьника из большого города. И первый, самый базовый шаг к этой справедливости – чтобы школа была отремонтированной, тёплой, светлой и оснащённой всем необходимым. Равные возможности для полноценного качественного образования и занятий спортом должны быть у каждого ребёнка – наша большая и важная задача», – подчеркнул Владислав Головин.

    Народная программа партии также включает в себя меры по улучшению доступности образования. Среди них – общественный контроль за удаленностью школ и детских садов, а также расширение сети групп продленного дня для учеников младших классов. Кроме того, планируется корректировка графиков работы дошкольных учреждений с учетом пожеланий родителей.

    Программа капитального ремонта школ, инициированная президентом Владимиром Путиным в 2021 году, уже позволила открыть свыше 1,7 тыс. новых учебных заведений. Капитальный ремонт прошел в более чем 6,5 тыс. школ, а свыше 800 территорий и спортивных площадок были благоустроены. За ходом работ следят общественные штабы с участием депутатов, сенаторов, педагогов и родителей, а с 2024 года к программе присоединились новые регионы.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
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    31 августа 2026, 14:08 • Новости дня
    Занко: 140 перинатальных центров оснастят по программе «Единой России»

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках инициатив «Единой России» планируется переоснастить 140 перинатальных центров и расширить поддержку семей ежегодными выплатами и мерами для одиноких родителей, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

    Подробности о новых мерах семейной политики привела председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, пишут «Аргументы и факты».

    Она подчеркнула, что поддержка семей и создание условий для рождения детей остаются одними из главных приоритетов партии и что планируется не только сохранить, но и расширить уже действующие меры.

    Занко заявила: «Предусмотрим и ежегодную семейную выплату для работающих родителей, которые имеют двух и более детей. Второе: поддержка одиноких родителей. Это и дополнительные выплаты. И мы предлагаем изменить график работы детских садиков, чтобы он был более гибким и удобным». Она также отметила важность снижения бумажной нагрузки для родителей.

    По ее словам, в России уже действует комплекс поддержки: единое пособие, материнский капитал, семейная ипотека, развивается инфраструктура в регионах от модернизации роддомов до общественных пространств. Занко добавила, что за счет цифровизации и межведомственного взаимодействия должно сократиться время оформления документов и выплат, а также минимизироваться личное обращение в ведомства. Кроме того, партия предлагает переоснастить новым оборудованием 140 перинатальных центров и роддомов, свыше 180 детских больниц и более 500 детских поликлиник, а также гарантировать качественный детский отдых для пяти миллионов детей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по инициативе «Единой России» с 1 июня более 11 млн детей смогут получать семейные выплаты.

    Партия подготовила новые меры поддержки для одиноких родителей, включая круглосуточные группы в детсадах и возможность оставлять детей на полдня по выходным.

    Анна Кузнецова сообщила о планах переоснастить до 2030 года более 500 детских поликлиник и 180 детских больниц.

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    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

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    31 августа 2026, 17:25 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    @ nill/PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В столичном регионе установилась теплая погода, пришедшая на смену августовскому похолоданию, и температура воздуха достигнет комфортных значений, сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

    После недавнего похолодания в Московский регион пришло долгожданное потепление, знаменующее начало бабьего лета, сообщил Симонов, передает ТАСС.

    «На самом деле, бабье лето уже наступило. После такого похолодания, которое мы наблюдали в конце августа, сейчас придет потепление. <…> Завтра мы ожидаем до 24-26 градусов в Москве. Ну и в целом, если говорить по городам европейской части нашей страны, то это очень неплохие показатели», – сказал он.

    Однако теплая погода продержится недолго. Уже со 2 сентября Московский регион окажется в зоне пониженного давления. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с небольшими дождями и постепенным понижением температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики ожидали теплую погоду до 25 градусов в последний день лета.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

    Представители Гидрометцентра России пообещали москвичам комфортную летнюю погоду с переменной облачностью.

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    31 августа 2026, 13:43 • Новости дня
    Исаев: Положения Народной программы «ЕР» по поддержке участников СВО готовили сами бойцы

    Tекст: Вера Басилая

    Раздел Народной программы «Единой России», посвященный помощи демобилизованным военнослужащим, формировался при непосредственном участии самих бойцов, лучше других понимающих насущные проблемы фронтовиков, сообщил заместитель руководителя партийной фракции Андрей Исаев.

    Исаев заявил, что в списках партии на выборах в Государственную думу девятого созыва представлено наибольшее число участников спецоперации, сообщается на сайте «Единой России».

    «Самое важное, что лучше всех проблемы ветеранов могут решить сами ветераны. Они подготовили соответствующий раздел программы», – сказал Исаев.

    Парламентарий отметил высокую важность вопроса трудоустройства, особенно для получивших инвалидность бойцов. В ближайшие пять лет инициативу по созданию доступной среды планируется распространить на крупные производства.

    Исаев напомнил о принятии более 160 законов для защиты военнослужащих и их семей. Также запущены проекты по переобучению, наставничеству и помощи в открытии собственного бизнеса.

    Герой России Владислав Головин отметил закрепление мер профессиональной адаптации бойцов в Народной программе партии.

    Военкор Евгений Поддубный заявил о строгой ответственности «Единой России» за реализацию каждого пункта этого документа.

    Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных трудовых гарантиях для участников спецоперации.

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    31 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО ликвидированы летевшие в сторону Москвы дроны
    Силами ПВО ликвидированы летевшие в сторону Москвы дроны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В сторону Москвы направлялись четыре дрона ВСУ, силами ПВО они были уничтожены, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    В ночь на понедельник Собянин сообщал о шести уничтоженных дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года. Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение понедельника уничтожили 180 украинских БПЛА.

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    31 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Суд в Москве осудил шестерых участников «Свидетелей Иеговы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении шестерых участников запрещенной в России и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

    Двое из них отправлены в колонию, а четверо приговорены к принудительным работам, передает ТАСС.

    «Симоновский районный суд Москвы 26 августа 2026 года вынес приговор шести местным подсудимым: Зауру Муртузову и Дарье Петроченко – по пять лет колонии, Лилиане Король, Ларисе Кислой, Оксане Ивановой – по четыре года принудительных работ, а Татьяне Левицкой – три года восемь месяцев принудительных работ. Фигурантов признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее (ст. 282.2 УК РФ)», – сообщил один из участников процесса.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Все осужденные уже внесены в российский перечень экстремистов. Обыски по этому делу прошли в декабре 2024 года в Москве и Люберцах с участием сотрудников Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и СОБРа.

    До ареста фигуранты работали в разных сферах: от складской логистики до медицины. В настоящее время в столичном регионе фигурантами аналогичных уголовных дел стали более 30 участников организации, девять из которых уже отбывают наказание в колониях.

    В декабре 2024 года силовики задержали пятерых подозреваемых по делу этой организации в Москве и Подмосковье.

    В ноябре прошлого года суд в Воронеже назначил восьми участникам запрещенного объединения реальные сроки лишения свободы.

    Месяцем ранее правоохранители вскрыли крупную ячейку экстремистов в Красноярском крае.

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    31 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров

    Песков: Москва готова принять Зеленского для переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона по-прежнему открыта к прямому диалогу с украинским руководством для урегулирования текущего конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил неизменность позиции государства по вопросу мирного урегулирования, передает ТАСС. Он подчеркнул, что двери для дипломатического решения остаются открытыми.

    «Президент Владимир Путин говорил о том, что, если Владимир Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву», – отметил пресс-секретарь.

    При этом формат трехстороннего саммита рассматривается исключительно как финальный этап.

    Подобная встреча потребуется лишь для закрепления уже достигнутых результатов. Сами же договоренности должны стать итогом предварительной кропотливой работы дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности организовать полноформатную встречу лидеров двух государств.

    До этого Владимир Путин сообщил о переданной через бизнесмена просьбе Владимира Зеленского провести переговоры.

    Представитель Кремля также прокомментировал публикацию украинским политиком открытого письма к российскому лидеру.

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    31 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Москвич получил 14 суток ареста за эксгибиционизм в метро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Москве назначил 14 суток административного ареста 53-летнему руководителю проекта компании по системам вентиляции за демонстрацию гениталий в метро.

    Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в начале августа. Днем гражданин дважды оголялся в вагоне поезда на Сокольнической линии: сначала на перегоне между станциями «Красные ворота» и «Лубянка», а спустя два часа – на том же участке при движении в обратном направлении.

    В ходе судебного заседания москвич раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение состоянием алкогольного опьянения. В материалах дела зафиксировано его признание: «Действия по демонстрации полового органа осуществлял осознанно, с целью получить возбуждение».

    При этом арестованный оспорил одну из деталей протокола. Он заявил, что не игнорировал замечания окружающих, поскольку пассажиры к нему не обращались.

    В июле Тверской суд назначил десять суток ареста поднявшему юбку пассажирке метро хулигану.

    Днем позже суд арестовал на десять суток снимавшего прохожих под юбками мужчину.

    Немногим ранее Тушинский суд отправил под административный арест гулявшую голой по столице блогершу.

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    1 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    МЧС предупредило о грозах и шквалистом ветре в Москве

    МЧС: В Москве ожидаются грозы и ветер до 15 м/с

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник, 1 сентября, в Москве прогнозируются неблагоприятные погодные условия с сильным дождем и порывистым ветром, сообщили в МЧС России.

    Непогода накроет столицу вечером, передает РИА «Новости». «В период с 17.00 до 22.00 1 сентября в Москве ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду», – сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МЧС России.

    Неделей ранее синоптики спрогнозировали в столице кратковременные дожди с порывами ветра до 14 метров в секунду.

    В июле метеорологи предупредили москвичей о грозе со скоростью ветра до 15 метров в секунду.

    Из-за аналогичной непогоды Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Аэропорт Внуково ограничил прием и отправку рейсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Московский аэропорт Внуково перешел на особый режим работы и обслуживает рейсы только по согласованию с профильными ведомствами ради безопасности полетов, сообщила Росавиация.

    Работа столичного аэропорта осуществляется в особом режиме из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – сообщили в Росавиации.

    Пассажирам рекомендуют следить за актуальным статусом рейсов. Уточнить информацию об изменениях в графике полетов можно через онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа аэропорт Внуково уже переходил на работу с рейсами по согласованию. Аналогичный режим работы авиагавани вводился 20 августа.

    В мае временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров действовали сразу в четырех столичных аэропортах.

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    31 августа 2026, 02:46 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты шесть дронов, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны отражена атака шести беспилотников», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых аппаратов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштаб атак вражеских беспилотников на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    За последнюю неделю силы противовоздушной обороны отразили атаки более тысячи дронов, направлявшихся в сторону столичного региона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 сентября 2026, 13:23 • Новости дня
    Несколько московских музеев вынужденно остановили работу

    Пушкинский музей, Музей Востока и Музей Москвы приостановили работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ГМИИ имени А. С. Пушкина временно закрыт для посетителей по техническим причинам, сроки возобновления работы будут известны позднее, сообщили в пресс-службе музея.

    ГМИИ имени А. С. Пушкина приостановил работу по техническим причинам, передает РИА «Новости».

    Точные сроки возобновления приема посетителей пока не определены, уточнили в пресс-службе учреждения. «Уважаемые посетители, по техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее», – говорится в официальном сообщении.

    Посетители могут дождаться открытия и использовать билеты в любой день до окончания срока их действия. Также в течение 10 дней доступно оформление возврата средств через электронную форму. Экскурсии, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены.

    Помимо Пушкинского музея, главное здание Музея Востока на Никитском бульваре закрыто ориентировочно до 13:00. Средства за электронные билеты туда вернутся автоматически. Кроме того, Музей Москвы и все его филиалы приостановили работу до 14:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле администрация Пушкинского музея эвакуировала посетителей из-за угрозы безопасности.

    Позже культурное учреждение возобновило работу в штатном режиме.

    В июле Мария Баландина возглавила Музей Москвы.

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    31 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    Собянин сообщил о продлении фиолетовой ветки метро

    Собянин: Фиолетовую ветку метро продлят до Куркино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганско-Краснопресненскую линию московского метрополитена продлят в район Куркино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В своем канале в мессенджере Max Собянин написал, что Таганско-Краснопресненскую линию продлят за МКАД, построив новый подземный участок длиной более пяти километров с двумя станциями.

    «Куркино – район Москвы за МКАД, к которому примыкают подмосковные города Красногорск и Химки. Долгие годы местные жители просили протянуть метро – ближайшие к ним станции «Планерная» и «Ховрино» находятся в соседних районах», – отметил глава города. Он добавил, что длина нового подземного участка составит 5,1 км.

    Проектные названия будущих станций – «Новокуркинское шоссе» и «Куркино». Точное расположение остановок определят позднее. Ожидается, что новые станции улучшат транспортную доступность для 350 тыс. человек, проживающих и работающих в Куркино, Химках и Путилково. Около 150 тыс. жителей получат метро в шаговой доступности.

    Градоначальник также подчеркнул, что дорога в центр Москвы станет почти в два раза быстрее. Например, поездка до Белорусского вокзала займет 30 минут вместо одного часа.

    Ранее Собянин утвердил планы продления синей ветки метро за МКАД до района Восточный.

    До этого градоначальник объявил о строительстве новых участков Филевской и Сокольнической линий.

    В конце прошлого года столичные власти наметили возведение двух новых станций на Ярославском шоссе.

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    Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование

    «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – так Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в российском небе. По мнению экспертов, если Киев реализует террористические угрозы, физическое существование украинского руководства может быть поставлено под сомнение. Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Ненависть поляков к украинцам подпитывается страхом войны с Россией

    «Опросы фиксируют не просто изменение цифр, а смену парадигмы в польском общественном сознании». Такими словами политологи комментируют резкую смену отношения к Украине и украинцам как со стороны рядовых поляков, так и со стороны польских властей. В чем причины таких перемен и при чем здесь страх военного конфликта с Россией? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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