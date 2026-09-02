Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.6 комментариев
Власти ФРГ установили подозреваемых по делу о дроне в аэропорту Лейпцига
Suddeutsche Zeitung: Установлены подозреваемые по делу о дроне в аэропорту ФРГ
Власти Германии смогли установить личности двоих подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, пишет газета Suddeutsche Zeitung.
По данным Suddeutsche Zeitung, речь идет о гражданине Латвии родом из России и жителе Белоруссии с российским паспортом, передает ТАСС. Следствие полагает, что первый подозреваемый прилетел в Берлин в конце июля. Затем на арендованном автомобиле он отправился в Лейпциг, а за два дня до происшествия покинул ФРГ на самолете.
На одном из обнаруженных дронов следователи выявили следы ДНК. Эти данные помогли выйти на след второго возможного злоумышленника, который въехал на территорию Евросоюза по итальянской туристической визе.
Напомним, правительство Германии возложило ответственность за инцидент с беспилотниками на Россию.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.
Немецкие правоохранители обнаружили генетические следы на найденном в аэропорту аппарате.