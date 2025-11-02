С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Сириец задержан по подозрению в планировании теракта в Берлине
Bild сообщила о задержании сирийца за подготовку теракта в Берлине
В берлинском районе Нойкельн задержан гражданин Сирии, у которого при обысках нашли компоненты для изготовления взрывчатки, пишет Bild.
Власти Германии задержали сирийца по подозрению в подготовке теракта в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Операция прошла в районе Нойкельн, задержанного зовут Абдалла Р., его взяли под стражу в субботу.
Как пишет Bild, у подозреваемого было три адреса проживания в Берлине, в ходе обысков у него нашли материалы, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатых веществ. Издание отмечает, что полиция привлекла к задержанию спецназ из-за повышенной опасности подозреваемого.
Абдаллу Р. считают причастным к подготовке особо тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства. Газета указывает, что целью нападения должен был стать Берлин. Уже в воскресенье мужчина предстанет перед судом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внутренних дел Германии объявил о подготовке мер по массовому оснащению полицейских электрошокерами.
Ранее в Аугсбурге задержали иракского беженца по подозрению в подготовке теракта.