Сириец задержан по подозрению в планировании теракта в Берлине

Bild сообщила о задержании сирийца за подготовку теракта в Берлине

Tекст: Мария Иванова

Власти Германии задержали сирийца по подозрению в подготовке теракта в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Операция прошла в районе Нойкельн, задержанного зовут Абдалла Р., его взяли под стражу в субботу.

Как пишет Bild, у подозреваемого было три адреса проживания в Берлине, в ходе обысков у него нашли материалы, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатых веществ. Издание отмечает, что полиция привлекла к задержанию спецназ из-за повышенной опасности подозреваемого.

Абдаллу Р. считают причастным к подготовке особо тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства. Газета указывает, что целью нападения должен был стать Берлин. Уже в воскресенье мужчина предстанет перед судом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внутренних дел Германии объявил о подготовке мер по массовому оснащению полицейских электрошокерами.

Ранее в Аугсбурге задержали иракского беженца по подозрению в подготовке теракта.