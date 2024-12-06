В Аугсбурге задержали иракского беженца по подозрению в подготовке теракта

Германская полиция задержала иракца за планирование теракта на рождественской ярмарке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германская полиция задержала в Аугсбурге иракского беженца, который мог готовить террористическую атаку на рождественской ярмарке, передает ТАСС. Задержание 37-летнего Али Аль-Г. произошло 4 декабря в общежитии для просителей убежища. Подозреваемый посетил городскую ярмарку и делал фотографии, что привлекло внимание правоохранительных органов.

По данным телеканала, Али Аль-Г. ранее выражал поддержку террористической организации «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ) в социальных сетях. Информация о его активности поступила от иностранной разведывательной службы, также он поддерживал контакты с членами ИГ. В социальных сетях он упоминал о возможности совершения теракта с использованием автомобиля, что вызвало подозрения.

Али Аль-Г. прибыл в Германию в начале 2023 года, запросив убежище, и теперь начат процесс его депортации. Законодательство ФРГ позволяет депортировать беженцев, если существует угроза безопасности. Власти пока не сделали официальных заявлений о данном задержании.

Стоит отметить, что в последние дни в Германии были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке терактов. В частности, 1 декабря в Эльмсхорне был задержан 17-летний юноша, а 26 ноября в Рейнланд-Пфальце – подросток, который, как утверждается, собирался использовать самодельное взрывное устройство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии задержали 28-летнего ливийца, подозреваемого в подготовке теракта на израильское посольство в Берлине, после обыска в городах Бернау и Санкт-Августин. В немецком Фалльштедте 32-летний мужчина ранил ножом четырех человек, включая женщину, и все пострадавшие были госпитализированы. В Германии задержали исламиста в никабе, который готовил массовое убийство людей.