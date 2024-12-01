Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».16 комментариев
Исламист в никабе готовил массовое убийство людей в Германии
В немецком городе Эльмсхорн задержали 17-летнего Эмина Б. по подозрению в подготовке теракта с использованием грузовика в предрождественский период, он присылал предполагаемым сторонникам «Исламского государства*) (ИГ, запрещена в РФ) фотографии, на которых он изображен в женской одежде и никабе.
В немецком городе Эльмсхорн, земля Шлезвиг-Гольштейн, задержан 17-летний Эмин Б., подозреваемый в подготовке крупного теракта. Как передает Bild, подросток планировал совершить наезд на толпу людей на грузовике в предрождественский период. Также он обсуждал возможность изготовления взрывного устройства и нападения на дипломатические объекты.
Представители немецкой прокуратуры заявили: «Мы предотвратили возможную катастрофу с многочисленными жертвами». Предотвращение стало возможным благодаря информации от американских спецслужб о том, что Эмин Б. участвовал в чатах, связанных с ИГИЛ*, и вел переписку о планируемых нападениях.
В переписке с предполагаемыми кураторами из Ирака и Марокко Эмин Б. обсуждал производство взрывных устройств. Немецкие следователи также подтвердили, что он покупал компоненты для них и брал уроки вождения. Для подтверждения своей преданности ИГИЛ он делал фотографии в женской одежде и никабе.
Одновременно с этим полиция задержала Белала Р., которого считают соучастником. В ходе обыска у него изъяли горючие вещества, пиротехнику и электронные устройства.
Ранее ФБР объявило о задержании 28-летнего Анаса Саида, планировавшего теракт в Хьюстоне «в стиле 11 сентября» и обвиненного в поддержке ИГ.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ