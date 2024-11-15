ФБР предотвратило теракт в Хьюстоне «в стиле 11 сентября»

ФБР задержало мужчину, планировавшего теракт в стиле 11 сентября в Хьюстоне

Tекст: Мария Иванова

ФБР сообщило о задержании в США 28-летнего Анаса Саида, который планировал совершить теракт в Хьюстоне «в стиле 11 сентября». Как передает РИА «Новости», Саид был арестован на прошлой неделе в жилом доме, где проживал.

В заявлении хьюстонского отделения ФБР говорится: «Мы остановили потенциальную террористическую атаку прямо тут, в Хьюстоне».

Саид обвиняется в попытке оказать материальную поддержку террористической организации «Исламское государство*» (ИГ) и планировании теракта. По данным следствия, он изучал возможности для атаки на местные центры вербовки в армию и предлагал свое жилище в качестве убежища для боевиков ИГ. Саид также хвастался тем, что совершит атаку «в стиле 11 сентября», если получит необходимые ресурсы, и пытался производить материалы, пропагандирующие террористическую группировку.

В начале ноября министерство юстиции США сообщило о признании кенийца, члена радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», виновным в организации повторения теракта 11 сентября 2001 года. Группировка «Аш-Шабаб» базируется в Сомали и давно известна своими связями с «Аль-Каидой*».

Ранее американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года.

В этом году секретная служба США сделала публикацию в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) в память о погибших в теракте 11 сентября 2001 года, ошибочно включив в список жертв боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Между тем обвиняемого по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США Рамзи бин аль-Шибха, которого пытало ЦРУ, признали негодным к суду по смертной казни из-за его психологического состояния.