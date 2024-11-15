Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.3 комментария
ФБР предотвратило теракт в Хьюстоне «в стиле 11 сентября»
ФБР задержало мужчину, планировавшего теракт в стиле 11 сентября в Хьюстоне
ФБР объявило о задержании 28-летнего Анаса Саида, планировавшего теракт в Хьюстоне «в стиле 11 сентября» и обвиненного в поддержке ИГ.
ФБР сообщило о задержании в США 28-летнего Анаса Саида, который планировал совершить теракт в Хьюстоне «в стиле 11 сентября». Как передает РИА «Новости», Саид был арестован на прошлой неделе в жилом доме, где проживал.
В заявлении хьюстонского отделения ФБР говорится: «Мы остановили потенциальную террористическую атаку прямо тут, в Хьюстоне».
Саид обвиняется в попытке оказать материальную поддержку террористической организации «Исламское государство*» (ИГ) и планировании теракта. По данным следствия, он изучал возможности для атаки на местные центры вербовки в армию и предлагал свое жилище в качестве убежища для боевиков ИГ. Саид также хвастался тем, что совершит атаку «в стиле 11 сентября», если получит необходимые ресурсы, и пытался производить материалы, пропагандирующие террористическую группировку.
В начале ноября министерство юстиции США сообщило о признании кенийца, члена радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», виновным в организации повторения теракта 11 сентября 2001 года. Группировка «Аш-Шабаб» базируется в Сомали и давно известна своими связями с «Аль-Каидой*».
Ранее американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года.
В этом году секретная служба США сделала публикацию в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) в память о погибших в теракте 11 сентября 2001 года, ошибочно включив в список жертв боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
Между тем обвиняемого по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США Рамзи бин аль-Шибха, которого пытало ЦРУ, признали негодным к суду по смертной казни из-за его психологического состояния.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ