Обвиняемого в терактах 11 сентября в США признали негодным к суду

NYT: Обвиняемого в терактах 9/11 в США признали негодным к суду по смертной казни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет газета, военный судья постановил, что подсудимый по делу о теракте 11 сентября 2001 года, которого пытало ЦРУ, негоден к суду по смертной казни, признав вывод о том, что заключенный понес слишком сильный психологический ущерб, чтобы защищать себя, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что военная психологическая комиссия выявила у Рамзи бин аль-Шибха посттравматическое стрессовое расстройство, психоз и бредовое расстройство из-за чего обвиняемый «не в состоянии понимать суть процесса против него или разумно сотрудничать» со своими юристами.

Согласно газете, адвокат обвиняемого заявил судье, что его подзащитный «сломлен» после заключения с 2002 по 2006 годы, в ходе которого он удерживался в одиночной камере, подвергался лишению сна и другим пыткам. Среди прочего его заставляли стоять прикованным в подгузнике до трех дней за раз. Отстранив аль-Шибха от дела, судья по сути приостановил его преследование до тех пор, пока его психологическое здоровье не восстановится.

Ранее AP сообщило, что подозреваемый в организации терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед и четверо его сообщников могут избежать смертной казни при достижении соглашения о признании вины.