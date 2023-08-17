AP: Возможные организаторы терактов 11 сентября могут избежать смертной казни

В Калининграде оценили риски новой блокады со стороны Прибалтики

Политолог Носович: Евросоюз не рискнет вступать в конфликт с Россией из-за Калининградской области

Tекст: Евгений Поздняков

«Положение Калининградской области мало зависит от Литвы, Латвии и Польши, потому что вопрос российских перевозок через территорию ЕС всегда обсуждался на уровне Москва – Брюссель. Как показал транзитный кризис прошлого года, мнение Вильнюса по данной проблеме практически не имеет веса», – сказал Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

«А вот благосостояние Калининграда и Белоруссии – тема для России принципиальная. Если оголтелые восточноевропейские политики решатся на какие-то чрезмерные действия, они подставят весь ЕС и начнут скандал международного уровня, в котором вполне могут пострадать Париж, Берлин и Рим», – отмечает собеседник.

«Западная Европа не готова жертвовать собой ради демонстрации солидарности с Литвой. Найти приемлемый способ договориться с Россией – куда проще, чем терпеть политические излишки. С другой стороны, складывающаяся ситуация может таить в себе опасности для транзита китайских товаров», – подчеркивает эксперт.

«Литва де-факто объявила КНР логистическую войну. Вильнюс очень хочет показать себя с лучшей стороны перед американцами, поэтому пытается максимально жестко препятствовать экономическому развитию Пекина. Польша в свою очередь пытается вести более тонкую игру. Варшава до сих пор сохраняет китайский транзит», – считает Носович.

«Интересно, что важный для Поднебесной перевалочный пункт под городом Черняховск по сей день не пополнил санкционные списки ЕС. Но значение данного места колоссальное: именно здесь происходит выгрузка товаров с российской железнодорожной колеи на европейскую», – акцентирует собеседник.

«Поэтому можно сказать, что Польша до сих пор в большей степени интересуется экономикой в отношениях с Китаем, а не политикой. Данная ситуация может измениться лишь при одном условии: если Вашингтон рано или поздно решит надавить на Варшаву. В целом обсуждение закрытия границ с Белоруссией, вероятно, инициировано администрацией Анджея Дуды», – подчеркивает эксперт.

«В Польше скоро пройдут парламентские выборы. Чтобы люди проголосовали за «правильную» партию, обществу важно назвать врага, против которого сможет выстоять только действующее правительство. Литва и Латвия в свою очередь решили поддержать крупного и важного соседа, надеясь получить определенные дивиденды в будущем», – резюмирует Носович.

Ранее в Литве заявили о том, что Вильнюс, Рига и Варшава хотят коллективно принять решение о полном закрытии границы с Белоруссией. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте. Она подчеркнула, что обсуждение этого вопроса пройдет 28 августа.

По ее словам, в настоящий момент на техническом уровне идет подготовка схемы действий по осуществлению заявленной инициативы. Отмечается, что государства расставят все акценты в том, как именно должны выглядеть их синхронизированные решения.

Напомним, в Литве приняли решение о закрытии с 18 августа двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Речь идет о двух автодорожных объектах: «Шумскас» и «Тверячюс». Официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) страны Антон Быковский назвал подобное действие «очередным недружественным шагом» со стороны Вильнюса.

Он подчеркнул, что остановка работы этих пунктов приведет к росту очередей транспорта, причем не только на литовском направлении. Так, перераспределение нагрузки на другие маршруты может стать причиной задержек в оформлении и длительного ожидания пересечения границы. Быковский уточнил, что Вильнюс необоснованно создает искусственные барьеры в угоду политическим амбициям.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков, что могло привести к «самому большому кризису в истории транспортного сектора» Прибалтики.