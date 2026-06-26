Стало известно о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников

Manager Magazin: Volkswagen планирует уволить 100 тыс. сотрудников

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Manager Magazin, глава компании Оливер Блуме уже представил соответствующий план санации правлению, передает ТАСС.

Ранее производитель заявлял о намерении уволить 50 тыс. сотрудников к 2030 году в целях экономии. Таким образом, новая программа реструктуризации предусматривает двукратное увеличение числа сокращений. В среднесрочной перспективе могут быть закрыты четыре завода в Ганновере, Цвиккау, Эмдене, а также предприятие марки Audi в Неккарзульме.

Руководство Volkswagen Group также планирует полностью изменить структуру автоконцерна. Основная марка Volkswagen и подразделение по производству компонентов будут выведены из группы и организованы в независимые компании. В настоящее время в Volkswagen работают около 657 тыс. человек. Новые планы подчеркивают серьезность кризиса в немецкой автомобильной промышленности.

Напомним, глава германского концерна Оливер Блюме подтвердил планы уволить 50 тыс. сотрудников к 2030 году.

До конца текущего года компания сократит 19 тыс. рабочих на немецких заводах.

В конце прошлого года автопроизводитель впервые за 88 лет закрыл свое предприятие в Дрездене.