Der Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
Власти Германии приняли решение выслать сотрудника посольства России, сообщают немецкие СМИ.
По данным Der Spiegel, высылке подлежит заместитель военного атташе, которого подозревают в работе на российские спецслужбы, передает ТАСС. МИД Германии проинформировал об этом посла России Сергея Нечаева.
Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов с момента уведомления. В публикации подчеркивается, что речь идет о шагах, связанных с подозрением в шпионаже.
Как отмечает издание, перед этим в Берлине была задержана женщина с двойным гражданством Германии и Украины, ее подозревают в шпионаже в пользу России.
Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.