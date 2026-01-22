Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска

Tекст: Тимур Шайдуллин

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о военных преступлениях киевских властей в Красноармейске (Покровске), сообщает РИА «Новости». Документ был представлен в среду на пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» участником спецоперации, председателем Трибунала и членом ОП РФ Максимом Григорьевым.

«Новый наш доклад – это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же, как и во множестве других населённых пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем», – заявил Григорьев.

В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

Григорьев подчеркнул, что собранные данные имеют «совершенно однозначный характер», поскольку люди детально рассказывают, что и когда происходило. По его словам, многие из опрошенных стали жертвами этих преступлений, и подобные действия продолжаются на территориях, которые еще находятся под контролем киевских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.



