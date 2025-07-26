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Spiegel: В Германии науку и студенчество поставили на службу безопасности
«Наивный пацифизм» в Германии уступил место прагматическому подходу: министр науки Баварии Маркус Блюме (партия ХСС) считает новый мандат о сотрудничестве между университетами и бундесвером – успешный шаг на благо страны.
«Уже год баварским университетам запрещено ограничивать свои исследования исключительно гражданскими целями. Министр науки Баварии Маркус Блюме выступает за развитие сотрудничества с бундесвером и называет США образцом для подражания», – пишет Spiegel.
Блюме заявил, что шесть из 33 госуниверситетов в сотрудничают с бундесвером, что, по его мнению, таит в себе потенциал для дальнейшего расширения. Текущие проекты ведутся по темам искусственного интеллекта, кибербезопасности, робототехники и беспилотникам.
«Свободное государство Бавария не просто говорит о переломном моменте, но и реализует его», – заявил министр.
Блюме добавил, что с момента вступления в силу закона о содействии бундесверу было запущено 26 новых исследовательских проектов с бундесвером, все они направлены на «технологии будущего», а не «технологии войны», как заявляют критики закона.
«Закон расширяет сферу деятельности науки, а не ограничивает ее. Но мы также должны быть готовы к ситуации, связанной с обороной», – сказал Блюме, напомнив, что пункт закона, обязывающий науку сотрудничать с минобороны ради безопасности еще не применялся.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в немецком центре киберинноваций бундесвера рассматривают идею использования живых тараканов с миниатюрными устройствами для сбора разведданных в реальном времени.