Spiegel: В Германии науку и студенчество поставили на службу безопасности

Tекст: Ирма Каплан

«Уже год баварским университетам запрещено ограничивать свои исследования исключительно гражданскими целями. Министр науки Баварии Маркус Блюме выступает за развитие сотрудничества с бундесвером и называет США образцом для подражания», – пишет Spiegel.

Блюме заявил, что шесть из 33 госуниверситетов в сотрудничают с бундесвером, что, по его мнению, таит в себе потенциал для дальнейшего расширения. Текущие проекты ведутся по темам искусственного интеллекта, кибербезопасности, робототехники и беспилотникам.

«Свободное государство Бавария не просто говорит о переломном моменте, но и реализует его», – заявил министр.

Блюме добавил, что с момента вступления в силу закона о содействии бундесверу было запущено 26 новых исследовательских проектов с бундесвером, все они направлены на «технологии будущего», а не «технологии войны», как заявляют критики закона.

«Закон расширяет сферу деятельности науки, а не ограничивает ее. Но мы также должны быть готовы к ситуации, связанной с обороной», – сказал Блюме, напомнив, что пункт закона, обязывающий науку сотрудничать с минобороны ради безопасности еще не применялся.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в немецком центре киберинноваций бундесвера рассматривают идею использования живых тараканов с миниатюрными устройствами для сбора разведданных в реальном времени.



