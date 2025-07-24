В Германии предложили создать тараканов-шпионов с камерами и рюкзаками

Tекст: Дмитрий Зубарев

О предложении разработать шпионских тараканов с камерами и рюкзаками рассказал глава центра киберинноваций бундесвера Свен Вайценэггер, передает РБК. Идея принадлежит стартапу Swarm Biotactics, который разрабатывает биороботов на основе живых насекомых.

Тараканы оснащаются мини-рюкзаками с камерами, сенсорами и нейростимуляторами, что позволяет дистанционно управлять ими и собирать данные в режиме реального времени.

По словам Вайценэггера, центр киберинноваций ежемесячно получает десятки предложений по созданию новых оборонных технологий для нужд бундесвера. Генеральный директор Swarm Biotactics Стефан Вильгельм заявил: «Наши биороботы на основе живых насекомых оснащены нейростимуляторами, сенсорами и защищенными модулями связи, ими можно управлять по-отдельности или использовать в автономных роях».

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает внедрение искусственного интеллекта и стартапов в военную сферу для усиления обороноспособности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии разыгрывали провокацию, связанную с якобы деятельностью «русских диверсантов». Немецкая полиция задержала двух человек по подозрению в работе на спецслужбы России.