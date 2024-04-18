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    18 апреля 2024, 20:15 • В мире

    Германия разыгрывает провокацию из «русских диверсантов»

    Германия разыгрывает провокацию из «русских диверсантов»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Крутиков

    В ФРГ утверждают, что задержаны два «русских агента». Их обвиняют в шпионаже и подготовке диверсий на промышленных объектах ВПК Германии, на тренировочных базах НАТО и США и железных дорогах. Все это очень похоже на нагнетание истерии и шпиономании на фоне очевидных технологических проблем с производством вооружений у всего западного ВПК.

    По информации журнала «Шпигель», генеральный прокурор Германии Йенс Роммель арестовал двух подозреваемых, которые, как утверждается, планировали диверсионные акции в Германии по поручению российской разведки. Как стало известно «Шпигелю» из близких к следствию кругов, в среду утром в баварском городе Байройт была проведена спецоперация немецкой полиции.

    Главным обвиняемым объявлен 39-летний этнический немец из бывшего СССР Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, среди прочего, в разведывательной агентурной деятельности, агентурной деятельности в целях проведения диверсий, а также в «нанесении на карту военных объектов».

    По убеждению следователей, Дитер С. с октября 2023 года вел переговоры со связными российской разведки о диверсионных акциях в Германии. При этом он якобы согласился совершить поджоги и взрывы объектов военной инфраструктуры, оборонных предприятий и промышленных объектов.

    Среди прочего, в центре внимания были транспортные магистрали, используемые для перевозки военных грузов. В конечном итоге целью запланированных терактов было подорвать поддержку Германией Украины.

    По мнению следствия, Дитер С. также обследовал и фотографировал военные объекты США и Германии. Сообщается, что у предполагаемого шпиона был сообщник: 37-летний россиянин немецкого происхождения Александр Й., которого прокуратура ФРГ сейчас также обвиняет в работе на российскую разведку.

    Среди объектов, за которым якобы «шпионили» арестованные, называется полигон военной подготовки в Графенвере, где украинские военные учатся управлять танками «Абрамс». Также «Шпигель» утверждает, что Дитер С. якобы с 2014 до 2016 года состоял в донецком ополчении. На этом основании германская прокуратура собирается вменить арестованным участие в террористической организации за рубежом.

    Вся эта история очень вовремя наложилась на два события, случившиеся в совсем разных частях мира.

    В американском штате Пенсильвания на днях загорелся завод, входящий в шестерку крупнейших производителей снарядов и других вооружений в США. В частности, он производит 155-мм артиллерийские выстрелы и работает во многом на украинские военные программы. Затем в Великобритании, в Уэльсе, на заводе компании BAE Systems произошел взрыв. И так уж случилось, что валлийский завод тоже производит те самые 155-мм снаряды, которые активно используют ВСУ для импортной дальнобойной артиллерии.

    Это совпадение породило множество слухов и спекуляций. Никаких доказательств диверсий во всех этих случаях обнаружено или обнародовано не было, но общий контекст укладывается в общий тренд по нагнетанию антироссийской шпиономании. А это тот механизм, который сегодня раскручивается самостоятельно. Русские немцы и так объект пристального наблюдения со стороны германских специальных служб.

    По германским законам до предъявления обвинения в суде нельзя разглашать полные данные подозреваемых, потому обвиняющая сторона может сколько угодно спекулировать в СМИ. Очень часто большинство из такого рода обвинений до суда не доходят, но, как говорится, осадок остается. Тем более, что общая эмоциональная атмосфера очень способствует легкой общественной адаптации любых слухов о «русских шпионах».

    Кроме того, в Германии ранее публиковались разнообразные полухудожественные произведения о том, как якобы СССР в годы холодной войны формировал в рамках ГРУ целые отряды агентов, которые должны были в час Х начала третьей мировой войны начать массовые диверсии в ФРГ. Этим же якобы занималось и Штази. Подобные страшилки вошли в германский городской фольклор. В эмоционально сложные времена все это всплывает в общественном пространстве.

    Также обращает на себя внимание тот факт, что немецкая прокуратура не предъявляет никаких «русских связных».

    Никого не высылают и не показывают никаких фото- и видеоматериалов, которые могли бы доказывать воочию и наглядно «русский след».

    Понятно, что наэлектризованная германская общественность всерьез таких доказательств требовать не будет и поверит на слово. Но по большому счету все это может быть провокацией в адрес группы русских немцев, среди которых могли оказаться и личности экзальтированные, и действительно сочувствующие жителям Донбасса.

    «Шпигель» утверждает, что Дитер С. отсылал некие фото военных предприятий и учебного танкового полигона «связным» в Россию. А самая главная юридическая составляющая в делах о шпионаже такова: необходимо доказать связь с иностранным государством или его представителями. Это и есть само событие преступления.

    Пока немецкая сторона ничего подобного общественности не предъявила. Если ничего подобного и не будет предъявлено, то с высокой вероятностью дело, о котором идет речь, бездоказательное.

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