Эксперт: Милитаризация Германии становится долгосрочной тенденцией

Политолог Кузьмин: Реформа немецкой армии соответствует интересам США в Европе

Tекст: Евгений Поздняков

«Представленный Борисом Писториусом план по реформированию бундесвера является логичным продолжением его предшествующей политики. Задача данной инициативы – «встряхнуть» закостенелую структуру вооруженных сил страны, не отвечавшую современным стандартам», – сказал Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по ФРГ.

«Особенно характерно установление информационной обороны наравне с другими традиционными армейскими формированиями. Напомню, что киберпространству было уделено много внимания в прошлогодних документах стратегического планирования ФРГ. Отмечу, что о реформах стало известно в преддверии 75-летия НАТО», – отмечает собеседник.

«Таким образом, это сигнал для внешней аудитории, имеющий целью продемонстрировать, что Германия, несмотря на все внутренние противоречия, способна адаптироваться к современным вызовам и готовится давать отпор потенциальным противникам. Нельзя забывать и о недавней утечке разговора двух офицеров бундесвера», – уточняет эксперт.

«Аудиозапись, в которой солдаты обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту, нанесла серьезный репутационный ущерб армии ФРГ. Поэтому в презентации планируемых реформ заинтересован и лично Борис Писториус, желающий перекрыть мартовские неудачи масштабным проектом реструктуризации ВС страны», – подчеркивает он.

«Озвученная инициатива также является отличным способом привлечь дополнительное финансирование в военную сферу, вопрос с которым до сих пор не решен. Кроме того, колоссальные траты на бундесвер активно критикуются другими ведомствами. Так, министр финансов Кристиан Линднер недавно выступил против возможного возвращения всеобщего призыва», – уточняет собеседник.

«В настоящее время мы наблюдаем процесс переориентации бундесвера с активного участия в зарубежных миссиях на большую поддержку европейских союзников и организацию собственной обороны. В этом контексте не стоит говорить о выходе военных реформ Берлина из-под контроля Вашингтона», – акцентирует эксперт.

«Меры, предпринимаемые Писториусом, выгодны США, которые все больше стремятся предоставить ЕС самому себе и перенести свое внимание в Индо-Тихоокеанский регион, что крайне важно в контексте растущего противостояния с КНР. России, в свою очередь, также не стоит игнорировать изменения, происходящие в Германии», – считает он.

«Несмотря на нерасторопность и медлительность немецких реформ, стремление ФРГ улучшить свою армию является долгосрочной тенденцией. Особую важность в данном контексте играют предстоящие выборы в Бундестаг, итоги которых способны придать дополнительный импульс милитаризации страны», – резюмирует Кузьмин.

Ранее стало известно, что в ФРГ планируют ввести систему единого оперативного командования вооруженными силами. С данной инициативой выступил министр обороны страны Борис Писториус, сообщает Spiegel. Согласно его плану, бундесвер ожидает масштабная реструктуризация, призванная «приспособить армию страны к новым вызовам».

Помимо ВВС, ВМС и Сухопутных войск в состав вооруженных сил Германии войдут войска информационных операций, которые будут специализироваться на средствах радиоэлектронной борьбы, разведке, защите электронной инфраструктуры и организации киберопераций. При этом каких-либо кадровых решений в рамках планируемого обновления бундесвера не анонсировано.

«Ситуация в сфере европейской безопасности значительно ухудшилась. Армия страны должна быть реформирована. Только так она сможет занять оптимальное положение, особенно при необходимости обороны. Всем должно быть ясно: мы защищаем нашу страну и наших союзников. Никто не должен задумываться о возможности нападения на Германию», – прокомментировал свое предложение Писториус.

Издание отмечает, что одной из целей реформ станет устранение структур, выполняющих схожие задачи. Так, у ФРГ уже имелось оперативное командование в Швиловзе, отвечавшее за планирование зарубежных операций бундесвера. При этом в Берлине был создан территориальный штаб национальной обороны.

Ведомства выполняли разные задачи, однако направления их работы зачастую пересекались. Таким образом Писториус хочет ликвидировать дублирование обязанностей различных структур, чтобы устранить излишнюю бюрократизацию и конкуренцию в рядах армии. Переосмысление структуры вооруженных сил Германии укладывается в более широкий процесс милитаризации страны.

Так, ранее в ФРГ активно обсуждалось возвращение всеобщей воинской обязанности к 2025 году, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В марте журнал Spiegel также сообщал, что министр обороны ФРГ поручил уже к 1 апреля предоставить ему варианты приемлемой модели призыва в текущих условиях.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как армию Германии подготовят к претензиям соседей.