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    Армию Германии подготовят к претензиям соседей
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    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    20 комментариев
    4 апреля 2024, 20:29 • Новости дня

    Эксперт: Милитаризация Германии становится долгосрочной тенденцией

    Политолог Кузьмин: Реформа немецкой армии соответствует интересам США в Европе

    Эксперт: Милитаризация Германии становится долгосрочной тенденцией
    @ Daniel Lab/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Реорганизация ВС ФРГ имеет несколько целей. Борис Писториус хочет показать населению, что страна справляется с вызовами нового времени и стремится усовершенствовать собственную армию. Кроме того, повышение боеспособности Берлина позволит США уделять больше внимания Азии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Кузьмин. Ранее в ФРГ заявили о необходимости реорганизации вооруженных сил.

    «Представленный Борисом Писториусом план по реформированию бундесвера является логичным продолжением его предшествующей политики. Задача данной инициативы – «встряхнуть» закостенелую структуру вооруженных сил страны, не отвечавшую современным стандартам», – сказал Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по ФРГ.

    «Особенно характерно установление информационной обороны наравне с другими традиционными армейскими формированиями. Напомню, что киберпространству было уделено много внимания в прошлогодних документах стратегического планирования ФРГ. Отмечу, что о реформах стало известно в преддверии 75-летия НАТО», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, это сигнал для внешней аудитории, имеющий целью продемонстрировать, что Германия, несмотря на все внутренние противоречия, способна адаптироваться к современным вызовам и готовится давать отпор потенциальным противникам. Нельзя забывать и о недавней утечке разговора двух офицеров бундесвера», – уточняет эксперт.

    «Аудиозапись, в которой солдаты обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту, нанесла серьезный репутационный ущерб армии ФРГ. Поэтому в презентации планируемых реформ заинтересован и лично Борис Писториус, желающий перекрыть мартовские неудачи масштабным проектом реструктуризации ВС страны», – подчеркивает он.

    «Озвученная инициатива также является отличным способом привлечь дополнительное финансирование в военную сферу, вопрос с которым до сих пор не решен. Кроме того, колоссальные траты на бундесвер активно критикуются другими ведомствами. Так, министр финансов Кристиан Линднер недавно выступил против возможного возвращения всеобщего призыва», – уточняет собеседник.

    «В настоящее время мы наблюдаем процесс переориентации бундесвера с активного участия в зарубежных миссиях на большую поддержку европейских союзников и организацию собственной обороны. В этом контексте не стоит говорить о выходе военных реформ Берлина из-под контроля Вашингтона», – акцентирует эксперт.

    «Меры, предпринимаемые Писториусом, выгодны США, которые все больше стремятся предоставить ЕС самому себе и перенести свое внимание в Индо-Тихоокеанский регион, что крайне важно в контексте растущего противостояния с КНР. России, в свою очередь, также не стоит игнорировать изменения, происходящие в Германии», – считает он.

    «Несмотря на нерасторопность и медлительность немецких реформ, стремление ФРГ улучшить свою армию является долгосрочной тенденцией. Особую важность в данном контексте играют предстоящие выборы в Бундестаг, итоги которых способны придать дополнительный импульс милитаризации страны», – резюмирует Кузьмин.

    Ранее стало известно, что в ФРГ планируют ввести систему единого оперативного командования вооруженными силами. С данной инициативой выступил министр обороны страны Борис Писториус, сообщает Spiegel. Согласно его плану, бундесвер ожидает масштабная реструктуризация, призванная «приспособить армию страны к новым вызовам».

    Помимо ВВС, ВМС и Сухопутных войск в состав вооруженных сил Германии войдут войска информационных операций, которые будут специализироваться на средствах радиоэлектронной борьбы, разведке, защите электронной инфраструктуры и организации киберопераций. При этом каких-либо кадровых решений в рамках планируемого обновления бундесвера не анонсировано.

    «Ситуация в сфере европейской безопасности значительно ухудшилась. Армия страны должна быть реформирована. Только так она сможет занять оптимальное положение, особенно при необходимости обороны. Всем должно быть ясно: мы защищаем нашу страну и наших союзников. Никто не должен задумываться о возможности нападения на Германию», – прокомментировал свое предложение Писториус.

    Издание отмечает, что одной из целей реформ станет устранение структур, выполняющих схожие задачи. Так, у ФРГ уже имелось оперативное командование в Швиловзе, отвечавшее за планирование зарубежных операций бундесвера. При этом в Берлине был создан территориальный штаб национальной обороны.

    Ведомства выполняли разные задачи, однако направления их работы зачастую пересекались. Таким образом Писториус хочет ликвидировать дублирование обязанностей различных структур, чтобы устранить излишнюю бюрократизацию и конкуренцию в рядах армии. Переосмысление структуры вооруженных сил Германии укладывается в более широкий процесс милитаризации страны.

    Так, ранее в ФРГ активно обсуждалось возвращение всеобщей воинской обязанности к 2025 году, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В марте журнал Spiegel также сообщал, что министр обороны ФРГ поручил уже к 1 апреля предоставить ему варианты приемлемой модели призыва в текущих условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как армию Германии подготовят к претензиям соседей.

    4 апреля 2024, 10:03 • Новости дня
    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Спикер МИД Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Коллективный Запад придумал новый тренд – игру в слова, в связи с чем придется использовать натовский «словарь абсурда», чтобы перевести на нормальный язык итоги саммита в Брюсселе 21 марта, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что одним из кричащих примеров стал пресс-релиз по итогам прошедшего 21 марта в Брюсселе саммита по ядерной энергетике, который был охарактеризован как исторический, глобальный и исключительный – как и «все, что происходит под их руководством».

    Дипломат отметила, что по итогу на саммите о ядерной энергетике отсутствовали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию и Иран.

    По словам Захаровой, эксперты увидели провал «исторического саммита». Особенно с учетом того, что до форума был анонсирован «глобальный» документ – Совместная декларация, который по факту оказался пшиком.

    «Пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует», – заключила она.

    Ранее Захарова указывала на деградацию руководства Совета Европы.

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    4 апреля 2024, 09:25 • Новости дня
    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть

    Грушко: Базы НАТО в случае их появления на Украине будут законной целью для ВС России

    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

    В интервью RT дипломат подчеркнул, что подобные объекты будут уничтожены, как это произошло с Яворовским полигоном. Он напомнил, что на территории Украины НАТО уже тренировало войска, что является «абсолютно законной целью» для России.

    «Гореть будут эти базы», – пообещал Грушко.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО, даже одной или двух из них, могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта, ситуация при таком сценарии приобретет совершенно иной масштаб.

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    4 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Tagesschau: Немецкие компании помогают восстанавливать Мариуполь

    Tекст: Ольга Никитина

    Немецкое издание Tagesschau (медиагруппа ARD) опубликовало материал, в котором пишет, что продукция компаний Knauf и WKB Systems использовалась для восстановления Мариуполя в ДНР.

    В качестве доказательства издание приводит фотографии и видео, на которых видны мешки со строительными смесями Knauf и бетонные блоки с логотипом WKB Systems на стройплощадках города, передает РИА «Новости».

    Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер осудил участие немецких компаний в восстановлении Мариуполя, заявив, что Knauf «цементирует российскую власть» на этой территории.

    В Мариуполе уже построен новый жилой комплекс из десяти многоквартирных домов общей площадью 65,1 тыс. квадратных метров.

    В ноябре прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине включило немецкую компанию Knauf, производящую стройматериалы, в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России. Однако в марте Украина закрыла этот список под давлением западных партнеров.

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    4 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину

    Политолог Рар: Затягивание конфликта на Украине потребует от членов НАТО колоссальных затрат

    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину
    @ Haim Zach/Government Press Office of Israel/wikipedia.org

    Tекст: Евгений Поздняков

    Многие участники НАТО недовольны тем, что США пытаются переложить на них бремя финансовой ответственности за Украину. Однако давление на членов альянса будет постепенно возрастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о негативной реакции ряда стран Североатлантического альянса на создание фонда помощи ВСУ в размере 100 млрд евро.

    «Большинство стран – членов НАТО не имеют финансовых возможностей помогать Украине в столь больших объемах. Многие западные государства уже кивают в сторону США. Если Вашингтон не хочет платить за ВСУ, то почему это обязан делать Евросоюз? Однако Лондон, Берлин и Париж будут жестко дисциплинировать всех несогласных», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Чем дольше длится конфликт на Украине, тем труднее западным государствам будет выискивать деньги на поддержку армии этой страны. Удивительно, что при таких обстоятельствах ни Великобритания, ни Германия, ни Франция не пытаются прибегнуть к обсуждению мирного соглашения с Россией», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что ряд глав МИД стран НАТО негативно восприняли предложение Йенса Столтенберга о создании фонда в 100 млрд евро для оплаты поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что после презентации данной инициативы генсека альянса, несколько представителей стран-участниц «закатили глаза».

    Европейские дипломаты опасаются, что предоставление НАТО такого количества денег и власти может подорвать усилия ЕС в рамках приобретения более важной роли в трансатлантической системе безопасности. Кроме того, большие вопросы возникли и к методам организации предложения Столтенберга.

    В частности, страны интересует, каким образом будет достигаться показатель выплат в 100 млрд евро: будет ли данная финансовая цель учитывать уже существующие программы, в которых союзники Украины принимают участие на индивидуальных началах, или же отсчет начнется с нуля. Таким образом, обсуждение проекта до сих пор остается на «очень ранней стадии».

    Мнения по поводу инициативы Столтенберга внутри альянса существенно разделились. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что страна приветствует это предложение и ждет уточнения практических аспектов ее реализации. Его испанский коллега Хосе Мануэль Альбаре также высказался в поддержку идеи, но заявил о необходимости более дательной проработки итоговой суммы выплат.

    В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб предупредила, что давать обещания, которые государства не могут сдержать, опасно. В то же время руководитель дипведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет отклонять любые предложения, способствующие превращению НАТО в наступательное объединение.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что добровольную военную помощь Украине западные страны хотят превратить в обязательные выплаты под крышей НАТО. Он отметил, что в альянсе начинают использовать методы «жесткой палочной дисциплины». И все это ради того, чтобы ВСУ продолжили воевать с Россией.

    Напомним, до этого германский политолог Александр Рар подчеркивал, что не все страны альянса будут готовы значительно увеличить выплаты Украине. При этом он отмечал, что вопрос поражения России в текущем конфликте для западных стран является принципиальным, в связи с чем некогда оборонительное объединение все больше будет позиционироваться как прямой актор, вовлеченный в противостояние с Москвой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины перехода НАТО к принудительному финансированию офиса Зеленского.

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    4 апреля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вечеринку в честь 75-летия годовщины основания Североатлантического альянса придется «испортить» очередной серией вопросов о поставке Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По его словам, есть намерение уточнить у стран НАТО о поставке единственной системы, которая может перехватывать баллистические ракеты, несмотря на то, что придется «испортить вечеринку в честь дня рождения альянса», передает ТАСС.

    Также Кулеба отметил, что у союзников Украины много систем Patriot, поэтому этот вопрос окажется «в центре его усилий».

    Ранее издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.

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    4 апреля 2024, 16:03 • Новости дня
    Полицейские в Германии обвинили Украину в нехватке штанов
    Полицейские в Германии обвинили Украину в нехватке штанов
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники полиции в Баварии организовали акцию, на которой записали видео без штанов, привлекая таким образом внимание к недостаточному количеству полицейской формы, сообщает welt.de.

    Отмечается, что комплекты формы полицейские получают с опозданием, а вместо летних брюк им разрешили носить «другие виды штанов», пишет «Московский комсомолец».

    По словам главы баварской региональной ассоциации Союза полиции Германии Юргена Кенляйна, к нехватке полицейской формы привел украинский конфликт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Щольц заявил, что Берлин намерен оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

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    4 апреля 2024, 10:19 • Новости дня
    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    @ Benoit Doppagne/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд глав МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение генсека альянса Йенса Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет, пишет газета Politico.

    По данным издания, министры не могли понять, почему Столтенберг предложил именно такую сумму. Дипломаты указали, что пока обсуждение финансирования помощи Украине находится на очень ранней стадии, передает ТАСС.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в антироссийских действиях.

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    4 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Лавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине

    Лавров: В НАТО через жесткую палочную дисциплину принуждают страны поставлять Киеву оружие

    Лавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Добровольную военную помощь Украине на Западе хотят превратить в обязательную военную помощь под крышей НАТО, заставив членов альянса подписаться под обязательное предоставление ВСУ финансирования и вооружений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава МИД на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования на Украине заявил, что в НАТО используют «жесткую палочную дисциплину». И все ради того, чтобы киевский режим продолжал воевать с Россией, передает ТАСС слова министра.

    Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

    Коментарии (9)
    4 апреля 2024, 17:04 • Новости дня
    Украине пообещали «мост к вступлению» в НАТО

    Блинкен: На саммите в Вашингтоне построят мост к вступлению Украины в НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина станет членом Североатлантического альянса, и на предстоящем саммите будет построен мост к ее вступлению в блок, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    С таким заявлением он выступил на полях заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД (СУН), передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года.

    Коментарии (9)
    4 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    В США обнародовано обещание НАТО не вмешиваться во внутренние дела стран СНГ
    В США обнародовано обещание НАТО не вмешиваться во внутренние дела стран СНГ
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский архив национальной безопасности рассекретил документы, освещающие короткий период истории сотрудничества между НАТО и Россией в 1990-е годы.

    В частности, обнародована стенограмма разговора бывшего генсека НАТО Манфреда Вернера и экс-председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова в 1992 году в Москве, передает РИА «Новости».

    В беседе с Хасбулатовым Вернер пообещал, что НАТО не намерено «вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств – членов СНГ». Экс-генсек НАТО также отмечал заинтересованность альянса в процветании и стабильности Российского государства и выстраивании отношений с Москвой, так как это отвечало бы интересам Европы и мира в целом.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о переговорах в 2000 году с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном о вступлении России в НАТО.

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    4 апреля 2024, 08:22 • Новости дня
    Фигуранту дела о провозе взрывчатки в иконах предъявлено обвинение

    Tекст: Александра Юдина

    Псковский городской суд арестовал на два месяца Дмитрия Гратия, обвиняемого в контрабанде взрывчатых веществ, спрятанных в православных иконах и церковной утвари, следует из данных судебной базы.

    Отмечается, что Дмитрий Гратия принял груз в Румынии, а затем перевез его в Россию на микроавтобусе с «нейтральными номерами», которые выдавались для международных перевозчиков из Приднестровья, передает РИА «Новости».

    Предполагается, что кроме российского, он имеет гражданство Молдавии, о чем свидетельствуют его показания о том, что он принял груз в Румынии, а также видео ФСБ, где запечатлен микроавтобус с «нейтральными номерами».

    Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в течение полугода.

    Ранее ФСБ сообщила, что на территорию России с Украины попытались ввезти взрывчатку, спрятанную в партии православных икон и церковной утвари. Груз везли через страны Европейского союза.

    В Кремле подчеркнули, что найденная в грузе с иконами взрывчатка, ехавшая с украинской территории, указывает на террористические методы, которыми оперирует киевский режим.

    В МИД России провоз взрывчатки в иконах назвали логикой душевнобольных.

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    4 апреля 2024, 07:19 • Новости дня
    Захарова назвала Украину инструментом НАТО для атаки на Россию

    Захарова назвала Украину инструментом НАТО в антироссийских действиях

    Tекст: Денис Тельманов

    НАТО использует Украину в качестве инструмента в антироссийских действиях, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    «Это агрессивный блок, направленный против России. Там есть и другие страны, направления, но в первую очередь наша страна выбрана целью», – сказала Захарова ТАСС.

    Она напомнила, что накануне 75-летия со дня образования НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военные поставки стран альянса Украине должны осуществляться не на добровольной основе, а на обязательной.

    «Это и есть подтверждение антироссийской сущности альянса. И ....это подтверждает, что они используют Украину как инструмент», – подчеркнула Захарова.

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    4 апреля 2024, 08:15 • Новости дня
    МИД: Авантюры НАТО на Украине могут привести к эскалации конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО, даже одной или двух из них, могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта, ситуация при таком сценарии приобретет совершенно иной масштаб.

    В интервью РИА «Новости» он подчеркнул, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину свидетельствуют о готовности Запада к эскалации, несмотря на его стратегическое поражение в регионе.

    Грушко заверил, что Россия не оставит без ответа любые угрозы безопасности со стороны НАТО.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в антироссийских действиях.

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    4 апреля 2024, 13:01 • Новости дня
    В Кремле заявили о прямой конфронтации России и НАТО

    Представитель Кремля Песков: Отношения России и НАТО упали до уровня прямой конфронтации

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения России и Североатлантического альянса упали на уровень прямой конфронтации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, представители НАТО вовсю вовлечены в конфликт вокруг Украины, при этом страны альянса продолжают движение в сторону российских границ, передает ТАСС.

    Также Песков обозначил дестабилизирующую роль альянса на Европейском континенте. По словам представителя Кремля, НАТО не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что будущее НАТО зависит от результатов СВО и в настоящее время имеет несколько вариантов: от развала альянса до его превращения в суперблок.

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    4 апреля 2024, 09:59 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии: Мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху

    Глава Минобороны Британии Шаппс: Мир вернулся в довоенную эпоху

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху, и НАТО необходимо срочно адаптироваться к новым реалиям.

    В своей колонке для Telegraph Шаппс подчеркнул, что Великобритания всегда была «главной движущей силой» альянса, но сейчас этого недостаточно.

    «Мы должны еще раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный», – передает РИА «Новости» его слова.

    Шаппс считает, что в этой связи должен быть предпринят ряд мер, в том числе НАТО следует, по его мнению, удвоить усилия по поддержке Украины, увеличить оборонные расходы членов альянса, а также укрепить евроатлантический оборонный сектор.

    Министр заявил, что сложилась ситуация, когда некоторые участники НАТО не могут выделять 2% ВВП на оборону. Так больше не может продолжаться, сказал глава британского военного ведомства. «НАТО не может позволить себе играть в русскую рулетку со своим будущим», – подчеркнул он.

    Шаппс также сравнил современную ситуацию с миром, описанным в романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла, но добавил, что сегодня она «еще более опасная».

    Напомним, британские военные чиновники ранее признали, что армия Великобритании не сможет продержаться более двух месяцев в случае полномасштабной войны с Россией.

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    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

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    Украина проговаривается о своей связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

    Руководство украинских спецслужб открыто признается, что «разжигает этническую напряженность» в России «с помощью информации». Какими способами и инструментами киевский режим сеет межнациональную рознь в нашей стране и как на самом деле обстоят дела с межэтнической напряженностью? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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