Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера

Эксперты оценили реакцию Берлина на утечку разговора немецких военных об уничтожении Крымского моста

Tекст: Евгений Поздняков

Скандал вокруг опубликованной расшифровки разговора немецких офицеров, где среди прочего обсуждался вопрос уничтожения Крымского моста, продолжает набирать обороты. В понедельник в российский МИД был вызван посол Германии Александр Ламбсдорфф. Ему был выражен демарш, о чем свидетельствует сообщение на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

В самой Германии утекшие в открытый доступ данные также активно обсуждаются. В воскресенье сообщалось, что генеральная прокуратура страны может завести уголовное дело по факту публикации конфиденциального разговора служащих в российских СМИ. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает ТАСС.

«Это зависит от результатов расследования службы военной контрразведки. Надо дождаться этих результатов. Я уверен, что если будут свидетельства преступных действий, то соответствующее расследование, разумеется, будет начато компетентными органами», – подчеркнул он. По его мнению, вся ситуация может являться частью информационной войны Москвы против Берлина.

При этом Писториус не удосужился объяснить, о какой именно «информационной войне» идет речь, если подлинность аудио не вызывает сомнений даже среди самых ярых критиков России. Кроме того, в ФРГ озаботились проблемой квалификации немецких военных. В парламенте выступили с инициативой проведения подготовки солдат по использованию защищенной связи.

Вопросом утечки обеспокоилась и немецкая оппозиция. Так, Христианско-демократический союз (ХДС) потребовал созвать специальное заседание комитета Бундестага по обороне, сообщает издание Tagesspiegel. Фракция отмечает, что ситуация требует срочных решений, а на обсуждениях вопроса необходимо личное присутствие Олафа Шольца.

Таким образом, политическая элита ФРГ в большей степени насторожена самим фактом утечки, нежели ее содержанием. Более того, власти, повторимся, не опровергают подлинность аудиозаписи. В частности, издание Spiegel отмечает, что попавшие в российское информационное поле данные являются достоверными.

При этом Борис Писториус настаивает на том, что разговор офицеров касался не конкретных планов Германии, а является лишь обсуждением одного из возможных сценариев. По его мнению, диалог военнослужащих не означает того, что решение о применении или передаче Taurus уже принято. Схожую риторику использует и представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер: по его словам, вывод о подготовке ФРГ к войне с Москвой является «абсурдным», пишет газета Financial Times.

На этом фоне канцлер Олаф Шольц еще раз подтвердил отсутствие намерений у Берлина передавать Украине боеприпасы Taurus, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – заявлял он ранее.

Однако российские политики не склонны верить заверениям Германии. Так, зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал «злонамеренной ложью» попытки немецких политиков «представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики». По его мнению, даже если канцлер не был осведомлен о разговорах солдат, то «история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн».

Схожим образом на позицию Берлина отреагировала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца. Самое чудовищное, что это приведет – и это факт, можете проверить, – если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии», – передают ее слова РИА «Новости».

«Немецкую элиту и общественность действительно больше тревожит сам факт утечки, а не ее содержание.

Большинство представителей правительства ФРГ и примерно треть населения страны считают, что Украине нужно поставить ракеты Taurus именно для того, чтобы ВСУ нанесли удары по военной инфраструктуре России», – сказал германский политолог Александр Рар.

«По мнению граждан Германии, Крымский мост также является ее частью. Военная промышленность республики сегодня полностью работает на благо интересов Украины. Многие надеются на поражение Москвы в конфликте. В связи с этим голоса, призывающие к миру или дипломатическому урегулированию, сегодня активно заглушаются», – подчеркивает он.

С другой стороны, как отмечает Рар, «замять утечку разговора высшего военного руководства ФРГ будет невозможно». «Разгорается нешуточный политический скандал. Скорее всего, нам стоит ожидать клятвенных заявлений Олафа Шольца о том, что Берлин никогда не планировал воевать с Россией. Однако представители других партий будут обвинять канцлера в мягкотелости», – уточняет собеседник.

«Вероятно, с такой позицией выступят Христианско-демократический союз (ХДС) и «Зеленые». При этом люди, которые будут корить канцлера за якобы трусость, сами не хотят ввязываться в конфликт с Москвой напрямую. К сожалению, за последние 33 года западные страны слишком привыкли побеждать», – акцентирует эксперт.

«Местные политики не способны представить себе ситуацию, в которой победителем окажется именно Россия. Ни США, ни ЕС не могут допустить того, чтобы НАТО или Евросоюз ослабли на фоне военных успехов Москвы. Однако на внутригерманской политической ситуации утечка разговора военных никоим образом не скажется», – считает он.

«Так называемые моральные силы до сих пор выступают на стороне Украины. Для них Россия однозначно является агрессором, а ВСУ – жертвами внезапной атаки. Движение за мир между странами в Германии полностью отсутствует. При этом радикальных изменений в настроении немецкой элиты не предвидится», – уточняет собеседник.

«Тем не менее в других европейских странах начинают более трезво оценивать происходящее.

Все чаще слышны голоса за дипломатическое урегулирование конфликта. Все это приведет к нарастанию разногласий внутри ЕС. Совсем скоро мы увидим совершенно иной состав Европарламента, где наряду с леволиберальными силами будут доминировать и правые», – говорит Рар.

Концентрация на факте утечки, а не на ее содержании, позволяет немецким политикам отстраниться от произошедшего, считает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Аудиозапись представляют как рутинное обсуждение одного из сценариев, что якобы входит в обязанности военных специалистов», – сказал он.

«Данная ситуация не обрушит немецко-российские отношения. Контакты Берлина и Москвы и так находились на низком уровне. Существенно изменить действующий статус-кво сумеет лишь применение ВСУ ракет Taurus против объектов, принадлежащих РФ. Но если Германия все же решится на передачу этого типа вооружений, эскалация достигнет неконтролируемого уровня», – подчеркивает эксперт.

«Однако утечка серьезно скажется на внутриполитической обстановке в ФРГ. Дело в том, что министр обороны страны Борис Писториус долгое время являлся наиболее популярным немецким политиком. Ходили слухи, что именно он станет претендентом на пост канцлера от правящей партии СДПГ», – указывает собеседник.

«Но произошедшее сильно бьет непосредственно по самому главе военного ведомства.

Сейчас в ФРГ активно обсуждается реформа бундесвера. На развитие армии планируется выделить колоссальные суммы, однако, несмотря на все разговоры, положение дел до сих пор не меняется. Столь крупная утечка – это серьезный удар по репутации всего министерства», – акцентирует он.

«Разумеется, большинство граждан будут склонны обвинить в произошедшем недальновидного Писториуса. Однако отставка ему не грозит. Скорее всего, в Германии проведут тщательное расследование обстоятельств случившегося. Если главной причиной станет халатность служащих, то, наверное, стоит ожидать их показательного увольнения», – уточняет собеседник.

«Но СДПГ это уже не спасет. Партия ассоциируется с целым рядом неудач, ее рейтинги находятся на рекордно низком уровне. До последнего момента оставалась надежда перекрыть неудачи популярностью Писториуса, однако столь значимый прокол по линии военного ведомства делает подобный ход невозможным», – резюмирует Соколов.