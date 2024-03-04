Кто передал России признания немецкого генерала о планах атаки на Крымский мост

Tекст: Евгений Крутиков

Посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламсдорфф в понедельник 4 марта прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с обнародованным разговоров офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что содержание этого разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Если все, что говорили офицеры, является частью государственной политики, то это плохо. Если же нет, то возникает вопрос, насколько бундесвер контролируется берлинскими властями. В Кремле рассчитывают, что узнают итоги обещанной Шольцем проверки.

Посол Ламсдорфф после посещения Смоленской площади от комментариев отказался. Официальный Берлин пока рассуждает только о том, каким образом произошла утечка разговора высокопоставленных немецких военных, суть беседы – обсуждение планов атаки российской территории – их не интересует. Отсюда же и предмет расследования, которое начала проводить прокуратура Германии. Следователей интересует только степень халатности офицеров, которые якобы воспользовались незащищенной системой связи.

Как сообщают немецкие СМИ, офицеры бундесвера, беседа которых был перехвачена, разговаривали через приложение WebEx от американского провайдера Cisco. А эта система не обеспечивает сквозное шифрование при подключении с мобильного телефона.

Уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль уже заявила, что все ответственные лица должны немедленно пройти обучение безопасной связи. Кроме того, необходимо вкладывать больше средств в защиту от шпионажа, а для этого необходимо усилить военную контрразведывательную службу Германии. По ее словам, инцидент показывает необходимость принятия срочных мер.

Одновременно в британской Times появилась публикация о том, что Россия якобы способна отследить перевозку ракет SCALP на Украину благодаря перехваченному разговору офицеров бундесвера. Немецкие офицеры там говорят, что Франция отправляет ракеты на неких машинах под названием Q7, а британцы используют для перевозки ракет Storm Shadow бронемашины Ridgback.

Между тем вопрос о том, каким образом, кто и зачем перехватил разговор немецких офицеров, постепенно начинает усложняться. Немецкие источники лишь констатируют наличие «дыры в системе безопасности». В связи с этим козлом отпущения может стать начальник отдела операций и учений ВВС бундесвера бригадный генерал Франк Грефе. Это он находился в момент разговора в Сингапуре в отеле, где и подключился к сети WebEx через местную незащищенную сеть Wi-Fi. Остальные участники видеоконференции находились в Германии, а там, мол, все якобы защищено. Что, кстати, совсем не факт. Достаточно вспомнить скандальную прослушку американцами телефонов канцлера Ангелы Меркель.





В Бундестаге во фракции ХДС задались вопросом, как «российские шпионы» получили номера телефонов высокопоставленных немецких офицеров и «как они смогли получить доступ к этой конференции». Только ли проблема в гостиничном Wi-Fi в далеком Сингапуре?

Начнем с того, что немецкие офицеры разговаривали друг с другом не просто так. Они готовились к предстоящему совещанию у министра обороны Писториуса. Это уже отменяет всю логику немецкого самооправдания в той его части, где говорится о якобы «чисто теоретическом» характере беседы. Летчики (а минимум двое из них, включая генерала Грефе, – влюбленные в свое летное дело люди, считающиеся асами и до сих пор практикующие полеты, несмотря на генеральские звания) обсуждали вполне практическую сторону вопроса для того, чтобы затем озвучить ее министру.

И здесь можно допустить, что кто-то, кто хотел все это послушать, мог заранее знать, что офицеры планировали такую конференцию. В противном случае надо допустить, что кому-то в сингапурском отеле очень повезло вовремя подключиться к сети Wi-Fi.

Сложно представить себе, что кто-то неотступно следовал за генералом Грефе по всему миру в надежде поймать его случайное решение подключиться с обычного телефонного к конференции. Генерал мог пойти в германское посольство, например, где наверняка есть более защищенная линия связи. Да, это халатность с его стороны. Но эту халатность невозможно было заранее предвидеть.

Кроме того, чтобы обоснованно предположить, что генералу будет лень выходить из гостиничного номера, надо обладать полноценным профилем его личности (знать особенности поведения и предпочтения в поступках). Профиль этот формируется в рамках «дела оперативной разработки» (ДОР), которое в просторечье принято называть несвойственным российским спецслужбам словом «досье». Полноценный профиль личности Франка Грефе можно было сформировать в том случае, если за ним долго наблюдать.

Франк Грефе был назначен на должность начальника отдела операций и учений ВВС буквально на днях. А с конца 2019 года он служил военным атташе ФРГ в Вашингтоне, подо что ему и было присвоено звание бригадного генерала.

Таким образом, если кто и знал подробнейшим образом особенности поведения генерала Грефе, так это американцы. Они же знали и номер телефона Грефе, к которому могли подключиться и без всякого гостиничного Wi-Fi. Это не говоря уже о том, что система WebEx изначально принадлежит американскому провайдеру, и европейские военные считают ее безопасной по недоразумению.

Прослушивать сразу всех немецких летчиков круглые сутки – дело трудно реализуемое. Как и преследовать Франка Грефе до Сингапура в надежде, что он поступит халатно или неразумно именно в этот короткий момент времени (разговор длился всего 38 минут). Но уже готовую запись можно было получить от тех, кому сделать ее было гораздо проще и сподручней, – американцев. И они как раз склонны прослушивать и записывать вообще все подряд. И у них есть соответствующие технические возможности.

Таким образом, обоснованно можно предположить, что российская разведка имеет некие агентурные возможности внутри АНБ США. Или даже не агентурные, а, скажем так, идейно близкие.

Примечательно, что американская сторона ведет себя в отношении передачи Украине таких видов вооружений, как тяжелые дальнобойные ракеты наподобие «Тауруса», очень сдержанно. И это даже на уровне официальной риторики. А надо еще помнить о том, что внутри американских спецслужб достаточно людей консервативных взглядов, которые могут вполне инициативно саботировать самодеятельность ряда европейских стран.

Например, идеи Макрона о возможном введении на Украину войск стран НАТО вызвали резко негативную реакцию не только у союзников на континенте, но и в Вашингтоне. Ретивость ряда германских политиков с идеей передачи Киеву ракет «Таурус» вызывает даже не опасения, а резкий негатив со стороны американских чиновников.

Внутригерманский контекст очень сложен, особенно в предвыборный период. И обнародование этого разговора немецких офицеров скорее помогает Шольцу, который пока блокирует всю историю с «Таурусами». Скандал, конечно, бьет по системе безопасности ФРГ и в целом по престижу бундесвера, но главное – на весь мир демонстрирует всю опасность и моральную ущербность самой идеи снабжения Украины такого рода вооружениями.

Объективно в вопросе о поставках Киеву такого рода вооружений российские и американские позиции выглядят имеющими некую общность. Вряд ли можно говорить о прямом и официальном сотрудничестве спецслужб – до этого все-таки очень далеко, если это вообще возможно в принципе. Но радикально настроенным политикам в Европе стоило бы задуматься над всеми странностями происходящего вокруг перехваченного разговора немецких офицеров. А американская сторона, возможно, скоро озаботится поиском «кротов» в своих рядах.