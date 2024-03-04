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    25 комментариев
    4 марта 2024, 09:00 • Политика

    Запад пожалел о провале Стамбульских соглашений

    Запад пожалел о провале Стамбульских соглашений
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Американская пресса раскрыла подробности черновика мирного соглашения между Россией и Украиной. Весной 2022 года речь шла о том, что Крым остается российским, а судьбу ДНР и ЛНР определят лидеры стран в ходе личных переговоров. Кроме того, Украина должна была сократить ВСУ. Но после вмешательства Бориса Джонсона документ оказался на свалке истории. Почему утечка информации об этих договоренностях появилась именно сейчас и кому это выгодно?

    На этой неделе газета The Wall Street Journal опубликовала проект мирного договора России и Украины от 15 апреля 2022 года. Помимо России его выполнение должны были гарантировать США, Великобритания, Китай и Франция. Из документа следует, что из всех территорий под безусловным российским контролем оставался бы только Крым, а будущее ЛДНР должны были определить Владимир Путин и Владимир Зеленский.

    Украина должна была стать «постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках» и не может размещать иностранное оружие на своей территории, однако Украина при этом могла бы присоединиться к Евросоюзу. Россия против экономической интеграции не возражала.

    Также Москва настаивала на ограничении численности ВСУ до 85 тыс. военнослужащих, до 342 бронемашин и до 519 единиц артиллерийских орудий. Максимальная дальность украинских ракет не должна была превышать 40 км. Киев настаивал на других цифрах – 250 тыс. военнослужащих, 800 танков и 1,9 тыс. арторудий. Также Украина не соглашалась на официальный статус русского языка.

    В Кремле напомнили, что переговорный процесс был прекращен украинской стороной по команде Лондона. Как сказал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия «и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны».

    «В целом да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать», – пояснил Песков.

    Напомним, переговоры о мирном урегулировании начались вскоре после начала спецоперации 24 февраля 2022 года. В марте стороны неоднократно встречались в Белоруссии, а позже – в Стамбуле. Подробности встреч не раскрывались. Официально было заявлено лишь о том, что Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, но в мае переговоры были заморожены. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о деталях этих событий.

    В июне прошлого года Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран рассказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. По итогам нескольких встреч в Стамбуле проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» из 18 пунктов был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Но затем Киев выбросил его «на свалку истории».

    В недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сказал, что подпись под документом поставил Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа», на тот момент депутат возглавлял группу украинских переговорщиков. Сам Арахамия объяснил отказ Киева от условий России влиянием тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который сразу после возвращения украинской делегации из Стамбула приехал в Киев «и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать».

    В конце прошлого месяца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны вновь принять переговоры Россия-Украина. При этом он выразил поддержку «формулы Зеленского», которую Москва считает ультиматумом и которая фактически станет прологом к новому военному конфликту.

    По мнению экспертов, публикация нюансов упомянутого выше договора в The Wall Street Journal вряд ли была случайной. Таким образом Запад не только подтвердил правоту российской позиции по данному вопросу, но и пытается прозондировать почву на предмет будущих переговоров.

    «Эта утечка – некая попытка изучить возможности для возобновления переговоров. Очевидно, что Запад проигрывает на Украине, а наши Вооруженные силы демонстрируют успехи, освобождают новые населенные пункты. Поэтому одна из задач для Запада – это получение передышки», – считает Константин Долгов, зампред сенатского комитета по экономической политике, экс-зампостпреда РФ при ООН.

    По его словам, с момента переговоров по мирному урегулированию утекло много воды и второго такого шанса у властей Украины и стран НАТО уже не будет. «Возможно, эта утечка – попытка оказать давление на те круги на Западе, которые пока не готовы к мирному урегулированию», – добавил собеседник. Долгов подчеркивает, что

    передышка нужна Западу только для одного – нарастить силы и возобновить борьбу с Россией в новых условиях.

    «Но западные лидеры сегодня не способны вести переговоры. Они понимают только язык силы. Наш президент уже все сказал в своем послании по этому поводу – мы доведем дело до конца, все задачи СВО будут выполнены. Чем дальше будем продвигаться, тем больше будет визгов относительно гипотетического переговорного процесса. Но о чем с ними договариваться? Минский процесс все показал», – добавил спикер.

    В свою очередь зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов напомнил, что весной 2022 года было много неофициальных площадок, организаторы которых выдавали их за переговорные. «К очередной встрече в Стамбуле Зеленский оказался в истерике, на что указывает его известная фраза (в адрес Путина) «что ему от меня надо?». Тогда мы были близки к компромиссу, но никаких историй про «это отдать, это взять» не было, в договоре все было написано по-другому. А сейчас Запад действительно ищет вариант, как выйти из этой ситуации и не потерять лицо. Альтернатива – это Третья мировая война, на которую разумные люди не идут», – пояснил сенатор.

    По его словам, при этом на Западе хотят поставить Россию в заведомо проигрышное поражение. «Цели, которые мы ставили в начале СВО, должны быть достигнуты. Но при этом ситуация марта 2024 года значительно отличается от ситуации марта и апреля 2022 года. На Западе же понимают, что ни санкционное давление, ни блокада России, ни поставки оружия не помогли им», – напомнил Климов.

    Иначе на ситуацию смотрит политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, публикация деталей договора – следствие внутриполитической борьбы в США. «Это попытка республиканцев подчеркнуть, что правительство Джо Байдена занимает явно неконструктивную позицию, поддерживая продолжение войны с Россией. Публикация демонстрирует, что Россия была готова идти на очень большие уступки в отношении новых территорий и тем не менее переговоры были сорваны из-за позиции Запада и Украины», – отмечает Шеслер.

    Эта утечка также свидетельствует о сильной обеспокоенности Запада по поводу будущего Украины.

    «Байден и Джонсон делали ставку на то, что Россия проиграет. Весной 2022 года вступали в силу тяжелейшие санкции, которые, как планировали на Западе, разрушат экономику России. Украине передавались вооружения и самые современные средства для ведения разведки. В этих условиях Запад надеялся лишить Россию права называться мировой державой», – уверена Шеслер.

    «При этом мы неоднократно подтверждали готовность к мирному урегулированию, только оно должно быть на наших условиях с учетом реалий на земле. К этому никто не готов на Западе. Мы прекрасно помним, когда возникают всякие шорохи насчет перемирия. В начале 1945 года в руководстве Третьего рейха тоже были люди, которые продвигали идею перемирия как на Западном фронте, так и на Восточном. Но какое могло быть тогда перемирие? Все было понятно – куда и зачем идем. Когда Москва достигнет целей СВО, тогда будет заключен мир, гарантирующий безопасность России и Европы», – добавил Долгов. В свою очередь Шеслер согласна, что

    компромисс на старых условиях уже невозможен, а параметры переговоров устарели.

    «Четыре новых региона включены в состав РФ. Россия уже ни под каким предлогом не станет отказаться от них, поскольку они – конституционно узаконенные территории РФ. Кроме того, обстрелы Крымского моста и российских городов, попытки атаковать Черноморский флот – все это говорит о том, что Запад никогда не остановится в своем стремлении уничтожить Россию. РФ нужно окончательно решить проблему использования территории Украины в качестве оружия против нее», – убеждена политолог.

    По мнению же Климова, сейчас трудно разобраться, на чью мельницу льется вода подобными утечками. «В США пытаются каким-то образом достичь некоего компромисса внутри различных групп и хоть как-то подготовить к этому общественное мнение. Это точно не нам адресовано. Если та сторона будет к чему-то готова, у то у нее есть другие каналы передачи данных. Но само по себе нащупывание какой-то переговорной площадки говорит о том, что в странах агрессивного Запада назревает понимание того, что дальше может быть термоядерный тупик», – подытожил Климов.

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    Запад пожалел о провале Стамбульских соглашений

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      Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

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    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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