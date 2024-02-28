«Формула Зеленского» доведет Украину до состояния Авдеевки

Tекст: Андрей Резчиков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал киевский «план мира» или «формулу Зеленского» по урегулированию вооруженного конфликта на Украине ультиматумом для Москвы. «От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом», – завил Лавров.

По словам министра, Европа советует Зеленскому собрать «на посиделки» вокруг этой «формулы мира» как можно больше стран, чтобы сделать «семейные фото». И чем больше на этой фотографии будет народу, «тем более убедительно, как они считают, будет разъяснение, что вот Россия, значит, сейчас противостоит всему прогрессивному человечеству».

Министр пояснил, что главный совет европейцев Зеленскому – собрать как можно больше стран, пообещав им что угодно. Второй совет – ни в коем случае не распространять на любой из этих встреч какие-либо проекты документов.

Зеленский представил свою «формулу мира» из десяти пунктов во время саммита G20 на Бали в ноябре прошлого года. Среди главных условий – вывод войск и прекращение боевых действий, восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года и фиксация окончания конфликта.

От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне. Последние контакты между сторонами по мирному урегулированию состоялись весной 2022 года в Стамбуле. При этом в Москве неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, но с учетом существующих реалий и публично озвученных целей.

Президент России Владимир Путин заявил недавно о готовности мирным путем завершить конфликт вокруг Украины. По его словам, «если бы не позиция Запада», «война прекратилась бы уже полтора года назад», но на Украине этого не захотели. «Мы готовы к диалогу», – сказал российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

О том, что для содействия урегулированию ситуации на Украине США и их сателлиты должны отказаться от неприемлемой «формулы» Зеленского, перестать поддерживать Киев и удовлетворить требования России по безопасности в Европе, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

При этом в конце прошлой недели Зеленский анонсировал на весну саммит по своей «формуле мира». На встрече, которая может пройти в Швейцарии, должен быть разработан план урегулирования. После саммита он будет доработан и передан российскому руководству через посредников. В Киеве планируют пригласить на саммит лидеров более 160 стран. Как говорил Зеленский на своей недавней пресс-конференции, по формуле планируется также второй саммит, который должен быть проведен не на Европейском континенте.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд говорила, что мирная конференция должна состояться как можно скорее. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине. Однако Лавров критиковал посреднические усилия Берна и называл политику швейцарских властей «откровенно антироссийской». «Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», – говорил министр.

На прошлой неделе Кассис также рассказал о десятке вариантов решения украинского конфликта. «Шесть или семь планов являются публичными, а другие все еще остаются секретными», – сообщил Кассис. В Сети по этому поводу отреагировали шуткой, мол, раньше швейцарцы предпочитали брать качеством, а теперь – количеством переговорных документов.

Кроме того, планы мирного урегулирования предлагали многие страны, в том числе Турция, Бразилия, Индонезия, Камбоджа и Ватикан, но эти инициативы не получили продолжения. Пекин высказывался за полное прекращение огня, выполнив 12 действий. Группа африканских стран также предлагала инициативу из десяти пунктов, документ был передан Владимиру Путину на встрече с делегацией стран Африки. Однако громче всех пока звучит «формула Зеленского», которая, как считают аналитики, является американским сценарием победы над Россией на поле боя.

В экспертной среде также напоминают, что «формула Зеленского» не решает ключевой вопрос построения новой архитектуры безопасности в Европе. И с этой точки зрения военный конфликт вокруг Украины является скорее частным случаем куда более широкой проблемы, которая охватывает всю глубину противостояния между НАТО и Россией.

Поэтому если гипотетически предположить, что «формула Зеленского» начинает реализовываться, это станет лишь поводом и возможностью для Запада перевооружиться, восполнить арсеналы и начать новый конфликт с Россией при совершенно других условиях.

Фактически «формула Зеленского» ведет не к миру, а к новой, куда более масштабной войне.

«Соединенные Штаты исходят из того, что украинские вооруженные формирования до сих пор оказывают сопротивление России. Поэтому у США нет никаких оснований прекращать этот конфликт, им же он никак не угрожает», – отмечает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

Эксперт подчеркивает, что только победа России в СВО заставит США и их сателлитов отказаться от поддержки «формулы Зеленского». «Когда ВСУ потеряют способность к системному сопротивлению, тогда у Запада пропадут основания поддерживать формулу. А пока этого не произошло, зачем им выступать с какими-то другими инициативами?» – задается вопросом политолог.

Бордачев убежден, что ни предстоящие летом этого года выборы в Европарламент, ни президентские выборы в США осенью не повлияют на ситуацию. «Европарламент – декоративный орган. А США все больше уходят в свои внутренние дела, но это совершенно не значит, что они должны спешить с компромиссами. Мы видели примеры в Афганистане, когда американцы проигрывали, разворачивались и уходили, забыв про любые формулы и все остальное», – пояснил спикер.

«США будут готовы существенно изменить свой курс, если почувствуют для себя непосредственную угрозу. А пока нынешнее руководство США, которое ассоциируется с Джо Байденом, не чувствует реальной угрозы», – соглашается Андрей Климов, зампредседателя сенатского комитета по международным делам.

По словам Климова, «формула Зеленского» – это торговая марка Вашингтона, который с ее помощью «имитируют любовь к миру». «Эта формула придумана Госдепом и ЦРУ. США прекрасно понимают, что это своего рода ультиматум, на который они собираются опираться, пока не передумают или пока не сменится администрация в Белом доме. К самому Зеленскому эта формула не имеет никакого отношения», – подчеркнул сенатор:

«С помощью данной формулы США хотят создать образ Украины, которая «борется за мирное урегулирование, а с другой – пытаться додавливать Россию».

«Вашингтон не дает украинскому руководству вступить в какие-либо переговоры с Россией, которой приходится заниматься решением своих проблем на ближайшей периферии. Для США это выгодно, им нужна Россия, которая не сможет действовать глобально», – считает Дмитрий Офицеров-Бельский, эксперт-международник.

При этом США, по мнению эксперта, трезво оценивают ситуацию «на земле», и «в итоге нам скорее всего вручат Украину в разрушенном до состояния Авдеевки виде». «Логика США заключается в том, чтобы Россия долго восстанавливала Украину, вкладывая в это свои ресурсы. Сама по себе Украина не нужна ни в Европе, ни в НАТО. Поэтому я не исключаю, что Украину в долгосрочной перспективе нам сплавят, но за дорогую цену, а пока странами Запада будет использоваться «формула Зеленского» для затягивания конфликта», – пояснил Офицеров-Бельский.