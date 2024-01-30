Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.3 комментария
Лавров назвал авторов «формулы мира» Зеленского
Лавров назвал англосаксов авторами «формулы мира» Зеленского
То, с каким остервенением англосаксы отстаивают безальтернативность «формулы Зеленского» по урегулированию конфликта на Украине, говорит о том, что ее автором является коллективный Запад, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
«У всех тех, кто немножко знает Запад, не должно остаться сомнений, что формулу Зеленского» писал именно Запад», – сказал министр, указывая на настойчивость англосаксов относительно «формулы мира».
При этом, подчеркнул Лавров, полная зацикленность на этой формуле – это путь в никуда, передает ТАСС.
Глава МИД отметил, что, когда представители стран, собравшихся на круглом столе, участвовали в различных заседаниях копенгагенского формата, делятся потом своими впечатлениями, то говорят, что этот формат и абсолютная зацикленность, обуреваемость вот этой безальтернативностью «формулы Зеленского», – это путь в никуда».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «формула мира» Зеленского нацелена на продолжение реализации декрета о запрете вести переговоры с Москвой.