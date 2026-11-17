Хотя должность президента США исполняет один человек, со стороны складывается ощущение, что у него есть две роли – во многом беспомощного бюрократа во внутренней политике и могущественного внешнеполитического стратега, двигающего войска по карте и похищающего иностранных лидеров.3 комментария
Береговая охрана Омана эвакуировала экипаж загоревшегося танкера Tara Gas
В Омане эвакуировали 24 члена экипажа загоревшегося танкера Tara Gas
Оманская береговая охрана успешно эвакуировала 24 члена экипажа коммерческого танкера Tara Gas, который загорелся недалеко от побережья Мусандама.
Эвакуация прошла в двух морских милях от побережья султаната, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр морской безопасности Омана. «Центр морской безопасности вместе с ВМС и полицией береговой охраны координировал операцию по эвакуации 24 членов экипажа танкера Tara Gas, на борту которого вспыхнул пожар», – говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что всем спасенным морякам была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе силы Национальной гвардии ОАЭ эвакуировали 22 человека с загоревшегося грузового судна в Оманском заливе.
В конце октября Военно-морские силы Омана провели эвакуацию 25 членов экипажа с загоревшегося коммерческого танкера RITI.
В том же месяце у берегов султаната загорелось и затонуло деревянное парусное судно.