В Омане эвакуировали 24 члена экипажа загоревшегося танкера Tara Gas

Tекст: Тимур Шайдуллин

Эвакуация прошла в двух морских милях от побережья султаната, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр морской безопасности Омана. «Центр морской безопасности вместе с ВМС и полицией береговой охраны координировал операцию по эвакуации 24 членов экипажа танкера Tara Gas, на борту которого вспыхнул пожар», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что всем спасенным морякам была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе силы Национальной гвардии ОАЭ эвакуировали 22 человека с загоревшегося грузового судна в Оманском заливе.

В конце октября Военно-морские силы Омана провели эвакуацию 25 членов экипажа с загоревшегося коммерческого танкера RITI.

В том же месяце у берегов султаната загорелось и затонуло деревянное парусное судно.